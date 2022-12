नवी दिल्ली : भारताचा माजी हॉकी कर्णधार सरदार सिंगला ( Former Indian Hockey Captain Sardar Singh ) पुढील वर्षी भुवनेश्वर आणि राउरकेला येथे होणाऱ्या हॉकी विश्वचषक २०२३ मध्ये भारतीय हॉकी संघाकडून चांगली कामगिरी ( Confident of Good Performance From Indian Hockey Team ) करण्याचा विश्वास ( Talented Players of Hockey ) आहे. त्याचबरोबर यासाठी चांगल्या वास्तूंचा विस्तार ( Hockey World Cup 2023 Held in Bhubaneswar and Rourkela ) करण्यात आला ( Indian Hockey Team ) आहे. मेगा इव्हेंटसाठी 50 दिवसांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, जगातील 16 सर्वोत्तम संघ पाहण्याची अपेक्षा प्रत्येक उत्तीर्ण दिवसाबरोबर वाढत आहे. खेळाडूंचा सध्याचा संघ प्रतिभावान असला तरी त्यांना चांगली कामगिरी करावी लागेल, असे सरदार यांना वाटते.

2014 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्ण विजेते आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी रौप्य विजेते सरदार म्हणाले, "सध्याचा भारतीय पुरुष संघ अलीकडच्या काही वर्षांत चांगली कामगिरी करीत आहे. ते एक प्रतिभावान संघ आहेत आणि ते चांगल्या संरचनेसह आहेत." असे सरदार म्हणाले. जिंकण्यासाठी."

भारतीय संघाचे माजी हाॅकी कर्णधार सरदार सिंग

आपल्या खेळाच्या दिवसांमध्ये भारतीय हॉकी संघातील सर्वात मोठी प्रेरक शक्ती म्हणून ओळखले जाणारे सरदार म्हणाले की, 13 जानेवारी रोजी मेगा इव्हेंट सुरू होईल, तेव्हा मागील कामगिरी काही फरक पडणार नाही. तो म्हणाला, "विश्वचषकात एकदा खेळाडूंनी मैदानात उतरले की, त्यांनी यापूर्वी काय केले याने काही फरक पडत नाही, त्यांना पहिल्या शिट्टीपासून शेवटच्या हूटरपर्यंत आणि प्रत्येक सामन्यात सतत मेहनत करावी लागेल." आणि लक्ष केंद्रित केले जाईल हे महत्वाचे आहे."

सरदार म्हणाले, "विश्वचषक खेळणे ही जवळपास प्रत्येक खेळाडूसाठी उत्साहाची बाब आहे. माझा पहिला विश्वचषक भारतात झाला हे माझे खूप मोठे भाग्य आहे. माझ्या स्वत:च्या चाहत्यांसमोर चांगली हॉकी खेळणे हा एक चांगला अनुभव होता."

नेदरलँड्समधील हेग येथे 2014 च्या विश्वचषक स्पर्धेत संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या सरदारने सांगितले की, "घरच्या चाहत्यांकडून जेव्हा तुम्ही त्यांच्यासमोर चांगले खेळता तेव्हा त्यांना पाठिंबा आणि प्रोत्साहन मिळण्याची भावना अद्वितीय असते." माजी कर्णधाराच्या मते, त्यावेळी संघ आशियाई खेळ आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेत पदक जिंकण्याच्या अगदी जवळ होता.

भारतीय हॉकी संघाने जिंकण्याची सवय विकसित केल्याबद्दल बोलताना सरदार म्हणाले, "संघाला कठोर परिश्रम करावे लागतात आणि दीर्घकाळ सराव करावा लागतो. जगभरातील सर्व मोठे संघ बघा, ते काही काळ एकत्र आहेत. खेळत आहेत. पदक जिंकण्यासाठी , तपशीलाकडे लक्ष द्या आणि संघाने एकत्र काम केले पाहिजे आणि एकमेकांना नेहमीच मदत केली पाहिजे."