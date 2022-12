पर्थ : ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्याच्या चौथ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग हृदयाच्या ( Ricky Ponting Sharp Chest Pains ) विकाराचा त्रास ( Ricky Ponting had to be Hospitalized Due to Heart Problems ) झाला होता. त्यांना हाॅस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात ( Ricky Ponting Returned to Commentary Box ) आले होते. आता बरे झाल्यानंतर रिकी पाॅंटींग पुन्हा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परतले ( Ricky Ponting Returns to Commentary ) आहेत. कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी लंचच्या वेळी पॉन्टिंगची तब्येत बिघडली होती. त्यांच्या छातीत दुखत होते आणि त्याला चक्कर येत होती. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले.

पॉन्टिंगने शनिवारी चॅनल सेव्हनला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, सामन्याच्या चौथ्या दिवशी, मी काल खूप लोकांना घाबरवले आणि तो माझ्यासाठी खूप भीतीदायक क्षण होता. तो म्हणाला, तिसऱ्या दिवसाच्या खेळादरम्यान मी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बसलो होतो तेव्हा मला छातीत तीव्र वेदना जाणवत होत्या. मी त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला पण ते होऊ शकले नाही. अखेरीस मला हाॅस्पिटमध्ये दाखल व्हावे लागले.

पाँटिंगचा माजी सहकारी जस्टिन लँगर, जो आता समालोचन संघाचा सदस्य आहे, याने पाँटिंगला पायऱ्या उतरून ऑस्ट्रेलियन संघाचे डॉक्टर लेग गोल्डिंग यांना मदत केली. यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले.

पॉन्टिंगने सांगितले की, त्याने काही वेळ रुग्णालयात घालवला आणि चांगली झोप लागली. शेन वॉर्न आणि रॉडनी मार्श यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याने त्याने हे दुखणे गांभीर्याने घेतले. "काल माझ्यासाठी चांगला शिकण्याचा दिवस होता, विशेषत: गेल्या 12 ते 18 महिन्यांत आमच्यासोबत असलेल्या काही लोकांचे काय झाले याचा विचार करता यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही गोष्ट मी गांभीर्याने घेतली आहे.