नवी दिल्ली : पोर्तुगालचा सुपरस्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो ( Portugals Superstar Footballer Cristiano Ronaldo ) आणि विक्रम यांचा परस्पर एकमेकांशी घनिष्ट संबंध आहे. इंस्टाग्रामवर ५० कोटी फॉलोअर्स असलेला रोनाल्डो जगातील पहिला व्यक्ती ठरला ( Ronaldo has Become First Person in World to have 500 Million Followers ) आहे. रोनाल्डोच्या फॉलोअर्सची संख्या भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीच्या जवळपास दुप्पट आहे. अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी सर्वाधिक फॉलोअर्सच्या यादीत ( Argentine Superstar Messi is Second on List of Followers ) दुसऱ्या स्थानावर आहे कारण त्याच्या इन्स्टाग्रामवर ३.७६ दशलक्ष आहेत. रोनाल्डोचे ट्विटरवर 105 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. क्रिकेटर विराट कोहलीचे इंस्टाग्रामवर 2.03 मिलियन म्हणजेच 203 मिलियन फॉलोअर्स आहेत.

ख्रिस्तियानो रोनाल्डो जगातील पहिला खेळाडू ज्याचे 50 कोटी फोलोअर्स

याचबरोबर अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी रोनाल्डोनंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्याचे 3.76 दशलक्ष म्हणजेच 37.6 फॉलोअर्स आहेत. मात्र, रोनाल्डोची क्रेझ फक्त इंस्टाग्रामवरच नाही, तर त्याचे ट्विटरवर करोडो फॉलोअर्स आहेत. ट्विटरवर त्याचे 105 मिलियन म्हणजेच 10.5 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सध्या कतारमध्ये फुटबॉल विश्वचषक खेळला जात आहे जिथे रोनाल्डो आणि मेस्सीदेखील उपस्थित आहेत. दोन्ही संघ फिफा विश्वचषकात आपला दावा मांडण्यासाठी पोहोचले आहेत.

इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलो केलेले टॉप 5 क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फुटबॉलपटू - 500 दशलक्ष फाॅलोअर्स

लिओनेल मेस्सी – फुटबॉलपटू – ३७६ दशलक्ष फाॅलोअर्स

काइली जेनर - मॉडेल - 372 दशलक्ष फाॅलोअर्स

सेलेना गोमेझ - अभिनेत्री/गायिका - 357 दशलक्ष फाॅलोअर्स

ड्वेन जॉन्सन - अभिनेता/माजी कुस्तीपटू - 347 दशलक्ष फाॅलोअर्स