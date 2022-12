मीरपूर : क्रिकेटचे वेड असलेल्या बांगलादेशात ( Bangladesh Crazy About Cricket ) सध्या लोकांना ( First ODI Match India vs Bangladesh ) फुटबॉलचे वेड लागले आहे. FIFA विश्वचषक 2022 मध्ये सरावासाठी ढाका ( Bangladesh vs India ) येथे पोहोचलेल्या टीम इंडियाचे ब्राझील आणि अर्जेंटिनाच्या ध्वजांनी स्वागत करण्यात आले. मैदानाच्या ( Shere Bangla Stadium Mirpur ) आजूबाजूच्या इमारतींवर फुटबॉल खेळणाऱ्या देशांचे झेंडे दिसत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत तब्बल 7 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर भारतीय क्रिकेट संघ बांगलादेशमध्ये पहिला वनडे सामना खेळणार आहे. अशा स्थितीत येथेही प्रेक्षकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

बांगलादेश भारतात होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषक 2023 पात्र : बांगलादेश पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषक 2023 साठी पात्र ठरला आहे. त्याच वेळी, भारतीय संघ, आपल्या वरिष्ठ खेळाडूंसह परतत असून, पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांच्या देशातील स्थानिक प्रेक्षकांमध्ये होणार्‍या विश्वचषक स्पर्धेत अव्वल स्थानावर राहून ही स्पर्धा खेळू इच्छित आहे. जरी ही मालिका एकदिवसीय सुपर लीगचा भाग नसली तरी कोणताही संघ हलक्यात घेणार नाही.

भारताचा एकदिवसीय सामन्याचा कर्णधार म्हणून रोहित शर्मा संघात परतला : भारताचा एकदिवसीय कर्णधार म्हणून रोहित शर्मा संघात परतला आहे. तर केएल राहुलला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. विराट कोहलीचेही संघात पुनरागमन झाले आहे. या फॉरमॅटमधील स्टार खेळाडूंचे पुनरागमन हे सूचित करते की नुकत्याच संपलेल्या न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या संघापासून दूर जाऊन भारत पुढील वर्षासाठी तयारी सुरू करीत आहे.

भारताचे अनेक अष्टपैलू खेळाडू शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियमवर खेळणार : तथापि, याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की इशान, किशन, रजत पाटीदार आणि राहुल त्रिपाठी यांना तेवढ्या संधी मिळणार नाहीत कारण आधीच अनेक दिग्गज खेळाडू अव्वल आणि मधल्या फळीत खेळण्यासाठी सज्ज आहेत. मोहम्मद शमी एकदिवसीय सामन्यांमधून बाहेर असल्याने आणि अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दुल ठाकूर आणि दीपक चहर यांसारखे अनेक अष्टपैलू खेळाडू शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियमवर खेळल्या जाणार्‍या सामन्याची तयारी कशी करतात हे पाहणेदेखील मनोरंजक असेल. तो संघाचा समतोल कसा साधतो?

बांगलादेशलाही दोन स्टार खेळाडूंची उणीव भासणार : बांगलादेशला त्यांची उणीव भासेल, तर बांगलादेशलाही दोन स्टार खेळाडूंची उणीव भासेल. नियमित एकदिवसीय कर्णधार तमीम इक्बाल हा कंबरेच्या दुखापतीमुळे प्रथम मालिकेतून बाहेर पडला होता. त्यानंतर तस्किन अहमदलाही पाठीच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर काढण्यात आले होते. दोन्ही खेळाडू वनडेत चांगल्या फॉर्ममध्ये धावत होते. संघाला थेट विश्वचषकासाठी पात्र बनवण्यात तमिमची विशेष भूमिका होती. आता लिटन दास यजमान संघाचे नेतृत्व करेल. त्याच्याकडे वेगवान फलंदाजीची कला आहे आणि तो एक चांगला यष्टिरक्षकही आहे. लिटनकडे शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम आणि महमुदुल्लाहसारखे वरिष्ठ खेळाडू असतील, तर अफिफ हुसैन, यासिर अली आणि अनामूल हक यांनाही गरजेनुसार वापरायला आवडेल.

यावेळी भारत बांगलादेशला हलक्यात घेऊ इच्छित नाही : बांगलादेशचा संघ त्यांच्या घरच्या मैदानावर चांगला खेळतो. तथापि, ऑक्टोबर 2016 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर यजमानांनी द्विपक्षीय एकदिवसीय मालिका गमावलेली नाही. दरम्यान, बांगलादेश आपल्या अनुभवी खेळाडूंवर विसंबून राहून त्यांना भारताविरुद्ध चमकदार कामगिरी करण्याची प्रेरणा देईल. पहिल्या एकदिवसीय सामन्याच्या पूर्वसंध्येला शमी दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर युवा वेगवान गोलंदाज उमरान मलिकला बोलावण्यात आले आहे. नवोदित कुलदीप सेनला भारताकडून पदार्पण करण्याची संधी मिळू शकते. तसे, शार्दुल ठाकूर आणि दीपक चहर हे दोघेही पहिल्या सामन्यात खेळतील अशी शक्यता अधिक आहे.

अशी आहे विराटची खेळातील आकडेवारी : विराट कोहली बांगलादेशमध्ये एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये 1000 धावा करणारा दुसरा परदेशी फलंदाज होण्यासाठी 30 धावांनी कमी आहे. त्याची सरासरी 80.83 आहे. टी-20 सामन्यांमध्ये शानदार फॉर्ममध्ये परतलेल्या कोहलीसाठी यंदाही फॉर्मेटमध्ये परतण्याची तयारी केली आहे.

दुसरीकडे, लिटन दास हा मोठ्या सामन्यांमध्ये चांगला खेळणारा खेळाडू आहे. लिटन दासने यावर्षी वनडेमध्ये ६२.५० च्या सरासरीने ५०० धावा केल्या आहेत. पण यावेळी कर्णधारपदाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. नव्या जबाबदारीत तो कसा खेळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लिटन बांगलादेशसाठी सर्व फॉरमॅटमध्ये एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक धावा (1703) करणारा फलंदाज ठरला आहे. 2022 मध्ये जास्त धावा करणारा तो बाबर आझमनंतरचा दुसरा खेळाडू आहे.

1988 पासून बांगलादेशने भारताविरुद्ध फक्त पाच एकदिवसीय सामने जिंकले आहेत. 2015 मध्ये दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. तेव्हा बांगलादेशने अखेरचा भारताचा पराभव केला होता.

खेळपट्टीचा अहवाल आणि हवामानाची स्थिती : हा सामना मीरपूरच्या खेळपट्टीवर होणार आहे, जिथे गोलंदाजांना कसोटी सामन्यासारखे वळण मिळणार नाही. या शेरे बांगला स्टेडियमवर मे 2021 मध्ये शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला गेला होता. खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करून मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न केला जातो. सध्या ढाक्याचे वातावरण थोडे थंड असले तरी पावसाची शक्यता नाही.

बांगलादेश संघ (संभाव्य) : 1. लिटन दास (कर्णधार), 2. अनामूल हक, 3. शकीब अल हसन, 4. मुशफिकर रहीम (यष्टीरक्षक), 5. महमुदुल्ला, 6. अफिफ हुसेन, 7. यासिर अली, 8. मेहदी हसन मिराज, 9. हसन महमूद, 10. मुस्तफिजुर रहमान, 11. इबादत हुसेन.

भारतीय संघ (संभाव्य) : 1. रोहित शर्मा (कर्णधार), 2. शिखर धवन, 3. विराट कोहली, 4. श्रेयस अय्यर, 5. केएल राहुल, 6. ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 7. वॉशिंग्टन सुंदर, 8. अक्षर पटेल, 9. शार्दुल ठाकूर, 10. दीपक चहर, 11. मोहम्मद सिराज.