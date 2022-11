नवी दिल्ली : FIH विश्वचषक 2023 जानेवारी 2023 मध्ये ( FIH World Cup 2023 ) ओडिशा राज्यातील भुवनेश्वर आणि ओडिशाच्या ( Bhubaneswar and Rourkela City of Odisha ) राउरकेला शहरात (ओडिशामध्ये हॉकी विश्वचषक) होणार ( Hockey World Cup in Odisha ) आहे. यासाठी देशात सर्व प्रकारची तयारी आपापल्या स्तरावरून केली जात आहे, तर अनेक खेळाडू मात्र त्यासाठी उत्सुक दिसत आहेत. स्पेनचा महान हॉकीपटू जुआन एस्केरे याने ( Spanish Hockey Player Juan Escare ) अनेक संघांबद्दल चांगली शक्यता व्यक्त केली आहे. भारतीय संघाचे कौतुकही त्याने केले आहे. FIH विश्वचषकात एक संघ उलटफेर करून विजेतेपद मिळवू शकतो, असेही त्याने सांगितले. भारतीय संघाबद्दलसुद्धा त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारतीय संघाला विजेतेपद मिळू शकते.

FIH विश्वचषकमध्ये भारतीय संघाला विजेतेपदाची शक्यता

दिग्गज स्पॅनिश हॉकीपटू जुआन एस्केरने सर्व संघांबद्दलचे बलाबल व्यक्त केले : दिग्गज स्पॅनिश हॉकीपटू जुआन एस्केरचा विश्वास आहे की, भुवनेश्वर आणि राउरकेला येथे होणारा 2023 FIH विश्वचषक अप्रत्याशित असणार आहे. कारण भारतासह अनेक संघ खेळाच्या प्रत्येक विभागात चांगली कामगिरी करीत आहेत. 53 वर्षीय महान खेळाडूने सांगितले, "जागतिक क्रमवारीवर नजर टाकल्यास, तुम्हाला नेहमीच बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीचे संघ खूप चांगल्या स्थितीत दिसतील. अर्थात भारत, नेदरलँड आणि स्पेनलाही संधी आहे. पण, तुम्ही तुम्हाला माहित नाही, अशा स्पर्धेत काहीही शक्य आहे."

स्पेनचा महान हॉकीपटू जुआन एस्केरे

स्पेनच्या शक्यता स्पष्ट करताना : या स्पर्धेच्या बाद फेरीत प्रवेश करण्याच्या स्पेनच्या शक्यता स्पष्ट करताना एस्केअरने सांगितले की, त्यांचा संघही अंतिम चारमध्ये जाण्यास पात्र आहे. अस्केरे म्हणाले, "आमचा पहिला सामना भारताबरोबर होईल आणि नंतर वेल्स आणि इंग्लंडशी. त्यानंतर, तुम्हाला दुसऱ्या गटासह पार करावे लागेल आणि दोन चांगल्या सामन्यांसह तुम्ही उपांत्य फेरीत जाल. माझ्या काळात, सिस्टीम खूपच कठीण होती. तुमच्याकडे पहिल्या सहा संघांमध्ये असणे आणि 5-8 संघांनी थेट उपांत्य फेरीत किंवा तिथून खेळणे इतके अवघड नाही. आम्ही पाहू, आम्ही आमचे सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत आणि आम्ही जिंकेल हा प्रयत्न करेल."

नेदरलँड्स आणि स्पेन दोघेही तुल्यबळ : तेथे असताना नेदरलँड्ससोबत स्पेनच्या रोमांचक प्रतिस्पर्ध्याबद्दल बोलताना, एस्केअर म्हणाले की, या खेळांनी दोन्ही संघांचे सर्वोत्तम प्रदर्शन केले. स्पेनचा संघ ग्रुप स्टेजमध्ये अपराजित आहे. 1998 च्या पुरुष हॉकी विश्वचषकाच्या पूल बी मध्ये चार विजय आणि एक अनिर्णित राहून दुसरे स्थान मिळवले. त्यांनी उपांत्य फेरीत जर्मनीचा ३-० ने पराभव केला आणि यजमान नेदरलँड्सकडून २-३ ने पराभूत होऊन रौप्यपदक जिंकले.

एस्केरेने आपले जुने दिवसांची सांगितली आठवण : स्पर्धेत तीन गोल झळकावणाऱ्या एस्केरेने आपले जुने दिवस आठवले आणि सामन्यात झालेल्या दुखापतीची आठवण करून देत, विजय-पराजय हा मोठा घटक असल्याचे सांगितले. अस्केरे म्हणाले- "मला फायनलमध्ये दुखापत झाली होती. मला आठवते की, आम्ही पहिले दोन गोल केले, मला दुखापत झाली आणि नंतर आम्ही हरलो. प्रत्येक वेळी मी नेदरलँड्सला जातो तेव्हा ते माझे आभार मानतात आणि म्हणतात की त्याने विश्वचषक जिंकला कारण दुखापतीची." 1998 च्या विश्वचषकातील त्याच्या आठवणींबद्दल बोलताना, माजी मिडफिल्डर एस्केरेने 30,000 चाहत्यांसमोर मजबूत डच संघाविरुद्ध अंतिम फेरीत खेळण्याची आणि भारतात होणाऱ्या FIH विश्वचषक 2023 ची आठवण सांगितली. खूप उत्साही दिसला.