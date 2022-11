दोहा : फिफा विश्वचषक 2022 जसजसा ( FIFA World Cup Football 2022 ) जवळ येत चालला आहे तसे स्पर्धेची उलटी गिनती सुरू आहे. कतारमध्ये 20 नोव्हेंबर 2022 ते 18 डिसेंबर 2022 या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहे. ( Qatar has Spent 200 Billion Dollars to Host Football Summit ) जसजशी तारखा जवळ येत आहेत तसतसे लोक कतारमधील ठिकाणांबद्दल अधिकाधिक स्वारस्य घेत आहेत. कतारने यजमानपद मिळाल्यानंतर FIFA विश्वचषक फुटबॉल 2022 च्या आयोजनासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च ( Qatar has Spent Money Like Water in Organizing FIFA World Cup ) केला आहे.

FIFA विश्वचषकमध्ये एकूण 64 सामने 8 स्टेडियमवर खेळवले जाणार : FIFA विश्वचषक फुटबॉल 2022 चे 64 सामने ( Total of 8 Stadiums have been Prepared for Organizing 64 Matches ) आयोजित करण्यासाठी एकूण 8 स्टेडियम तयार करण्यात आले आहेत, जिथे जगभरातील 32 संघ फिफा विश्वचषक फुटबॉल 2022 चे चॅम्पियन बनण्याचा प्रयत्न करतील. 1978 नंतर, यावेळी संपूर्ण फिफा विश्वचषक सर्वात कमी स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. 2002 मध्ये, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या संयुक्त कार्यक्रमात 20 स्टेडियममध्ये फिफाचे सामने आयोजित करण्यात आले होते.

FIFA विश्वचषक 2022 साठी तयार केलेली सर्व 8 स्टेडियम 70 किमीच्या परिघात : FIFA विश्वचषक 2022 दोहा आणि कतारच्या इतर जवळच्या शहरांमध्ये आयोजित केला जात आहे. कतारमधील FIFA विश्वचषक 2022 साठी तयार केलेली सर्व 8 स्टेडियम 70 किमीच्या परिघात बांधली गेली आहेत. एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी सुमारे 1 तास लागू शकतो. अशा स्थितीत क्रीडाप्रेमींना 1 दिवसात 2 सामन्यांचा आनंद घेता येईल. यासाठी उत्कृष्ट ट्रेन आणि बस सुविधांसोबतच 11,310 टॅक्सी तैनात करण्यात आल्या आहेत.

सर्व स्टेडियमचे गेल्या ५ ते ७ वर्षांत भव्य पद्धतीने बांधकाम : आम्ही तुम्हाला सांगतो की, येथील जुने खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम वगळता इतर सर्व स्टेडियम गेल्या ५ ते ७ वर्षांत भव्य पद्धतीने बांधण्यात आले आहेत. FIFA विश्वचषक 2022 च्या ठिकाणांबद्दल आणि सुविधांबद्दल जाणून घेऊया.....

1. लुसेल आयकॉनिक स्टेडियम : लुसेल आयकॉनिक स्टेडियम कतार येथे आयोजित FIFA विश्वचषक 2022 मध्ये आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहे. विश्वचषकाचे सर्वात मोठे स्टेडियम असण्यासोबतच ते सर्व उत्तम सुविधांचे केंद्र बनले आहे. त्याचे बांधकाम 2017 मध्ये सुरू झाले आणि 2021 मध्ये पूर्ण झाले. ब्रिटिश-इराकी वास्तुविशारद झाहा हदीद यांनी त्याची रचना केली आहे. लुसैल परिसरातील पारंपारिक मोती मासेमारी नौकांच्या हुल्सपासून ते प्रेरित होते. प्रेक्षकांना उन्हापासून वाचवण्यासाठी या स्टेडियममध्ये विशेष प्रकारची कुलिंग सिस्टिम बसवण्यात आली आहे. विश्वचषकाचा अंतिम सामनाही येथे खेळवला जाणार आहे. त्याची प्रेक्षक क्षमता 80 हजार आहे. पहिला उपांत्य आणि अंतिम सामनाही येथे होणार आहे. या स्टेडियममध्ये एकूण 10 सामने खेळवले जाणार आहेत.

लुसेल आयकॉनिक स्टेडियम

2. अल बायत स्टेडियम : अल बायत स्टेडियम शहराच्या उत्तरेस 40 किलोमीटर अंतरावर अल खोर येथे आहे. FIFA विश्वचषक 2022 चा पहिला सलामीचा सामना अल बायत स्टेडियमवरच खेळवला जाईल. यासोबतच उद्घाटन सोहळाही मोठ्या थाटात पार पडणार आहे. FIFA विश्वचषक 2022 साठी हे दुसरे सर्वात मोठे स्टेडियम आहे. त्याची रचना आखाती प्रदेशात राहणारे भटके विमुक्त लोक वापरत असलेल्या तंबूचा आकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्या बांधकामाला सुमारे 7 वर्षे लागली. हे स्टेडियम 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी फिफा विश्वचषक 2022 साठी खुले करण्यात आले. या मैदानावर एकूण 9 सामने खेळवले जाणार आहेत. ज्यामध्ये 3 बाद फेरीचे सामने देखील समाविष्ट आहेत. त्याची प्रेक्षक क्षमता 60 हजार आहे. दुसरा उपांत्य फेरीचा सामनाही येथे होणार आहे.

अल बायत स्टेडियम

3. अल जानौब स्टेडियम (अल जानौब स्टेडियम) : अल जनूब स्टेडियम मध्य दोहा शहरापासून 30 मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या अल वक्राहमध्ये बांधण्यात आले आहे. अल जनुब स्टेडियमचे बांधकाम ब्रिटिश-इराकी वास्तुविशारद झाहा हदीद यांनी स्टेडियमचे डिझाइन केले आहे. हे पारंपारिक मोती मासेमारी नौकांच्या हुलपासून प्रेरित असल्याचे म्हटले जाते. त्याची प्रेक्षक क्षमता 40 हजार प्रेक्षक आहे. येथे एकूण 7 सामने खेळवले जातील.

अल जानौब स्टेडियम

4. अहमद बिन अली स्टेडियम अहमद बिन अली स्टेडियम : दोहा शहरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर अल रेयान शहरात बांधण्यात आले आहे. अल-रायानमधील अहमद बिन अली स्टेडियम 2003 मध्ये बांधले गेले. त्याची प्रेक्षक क्षमता 44,740 आहे. येथे एकूण 7 सामने खेळवले जातील. अमेरिका, वेल्स, बेल्जियम, कॅनडा, इराण, जपान, कोस्टारिका, इंग्लंड आणि क्रोएशिया हे संघ गट फेरीत आपले सामने खेळतील.

अहमद बिन अली स्टेडियम अहमद बिन अली स्टेडियम

5. खलिफा इंटरनॅशनल स्टेडियम : खलिफा इंटरनॅशनल स्टेडियम 1976 मध्ये अल रेयानमध्ये बांधले गेले. हे कतारमधील सर्वात जुन्या क्रीडांगणांपैकी एक आहे. त्याचे नूतनीकरण 2017 मध्ये पूर्ण झाले. कतारचे माजी अमीर खलिफा बिन हमाद अल थानी यांच्या नावावरून हे नाव देण्यात आले आहे. याला राष्ट्रीय संघाचे घरचे मैदान म्हटले जाते. हे क्रीडा मैदान दोहा सेंट्रलपासून 11 किलोमीटर अंतरावर आहे. येथे प्री-क्वार्टर फायनलसह एकूण 8 सामने खेळले जातील. त्याची क्षमता 40 हजार प्रेक्षक आहे.

खलिफा इंटरनॅशनल स्टेडियम

6. एज्युकेशन सिटी स्टेडियम : एज्युकेशन सिटी स्टेडियम अल रेयान, दोहा येथे बांधले गेले आहे. येथे उपांत्यपूर्व फेरीसह आठ सामने खेळवले जातील. हे एज्युकेशन सिटी स्टेडियम जगातील सर्वात इको-फ्रेंडली स्टेडियमपैकी एक मानले जाते. हे कतारच्या शैक्षणिक संस्थांजवळ बांधण्यात आले आहे जेणेकरून या स्टेडियमचा वापर FICA स्पर्धेनंतरही सुरू ठेवता येईल.

एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

7. स्टेडियम 974 (स्टेडियम 974) : स्टेडियम 974 हे विमानतळापासून 5 किमी अंतरावर दोहामध्ये बांधण्यात आले आहे. स्टेडियमच्या बांधकामात वापरल्या गेलेल्या शिपिंग कंटेनरच्या क्रमांक 974 आणि देशाच्या आंतरराष्ट्रीय डायलिंग कोडवरून हे नाव देण्यात आले आहे. तसे, त्याचे बांधकाम 2017 मध्ये सुरू झाले आणि 2021 मध्ये पूर्ण झाले. फिफा विश्वचषकानंतर हे स्टेडियम पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असे बोलले जात आहे. त्याची प्रेक्षक क्षमता 40 हजार आहे. प्री क्वार्टर फायनल मॅच येथे एकूण 7 सामने होणार आहेत.

एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

8. अल थुमामा स्टेडियम : अल थुमामा स्टेडियमचे बांधकाम दोहापासून 10 किमी अंतरावर आहे. या स्टेडियमचे उद्घाटन 22 ऑक्टोबर 2021 रोजी झाले. विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत या स्टेडियमचा वापर केला जाईल. कतारी वास्तुविशारद इब्राहिम एम. जैदाह यांनी मध्यपूर्वेतील पुरुष आणि मुलांनी परिधान केलेल्या पारंपारिक तकिया हेडकॅप्सपासून प्रेरणा घेऊन मैदानाची रचना केली होती. अल थुमामा स्टेडियमवर एकूण 8 सामने खेळवले जातील. येथील प्रेक्षक क्षमता 40 हजार आहे.