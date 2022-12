दोहा : 22 व्या फिफा विश्वचषक 2022 मध्ये आज रात्री 8:30 वाजता ( India Defeated Ireland 2-1 ) क्रोएशिया आणि मोरोक्को ( Today Morocco Vs Croatia ) यांच्यात सामना होणार आहे. या विश्वचषकात दोन्ही संघ दुसऱ्यांदा आमने-सामने येणार ( First Match Was 0-0 Draw ) आहेत. पहिला सामना ०-० असा बरोबरीत सुटला ( Both Teams Face to Face for Second Time ) होता. आजचा सामना जिंकून दोन्ही संघ विश्वचषकात तिसरे स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. 2018 च्या उपविजेत्या क्रोएशियाला अंतिम फेरीत न पोहोचल्यामुळे या वेळी तिसरे स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करावा ( Third Place Between Morocco and Croatia ) लागणार आहे.

तिसऱ्या क्रमांकाच्या लढतीमध्ये दोन्ही संघांना चमकदार कामगिरीची गरज : त्याचबरोबर विश्वचषकात चमकदार कामगिरी करणाऱ्या आफ्रिकन संघ मोरोक्कोलाही तिसऱ्या क्रमांकाच्या लढतीत कोणतीही कसर सोडायची नाही. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी दमदार खेळ दाखवत आपापल्या संघांना विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीपर्यंत नेले. शेवटच्या चारमध्ये क्रोएशियाचा अर्जेंटिनाकडून 3-0 असा पराभव झाला. तर मोरोक्कोचा फ्रान्सकडून 0-2 असा पराभव झाला.

विश्वचषक क्रमवारी : फिफा क्रमवारीत क्रोएशियाचा संघ 12व्या तर मोरोक्कोचा संघ 22व्या स्थानावर आहे. दोन्ही संघांचा बचाव मजबूत आहे. विश्वचषकात ते फक्त एकदाच भेटले होते आणि तो सामना अनिर्णित राहिला. मोरोक्कन संघाविरुद्ध उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत एकही गोल झाला नाही. कॅनडासोबतच्या गट सामन्यात मोरोक्कोविरुद्ध एक गोल झाला होता. त्याचवेळी, क्रोएशियाविरुद्ध तीन गोल झाले आहेत, त्यात गट फेरीतील तीन सामने, उपांत्यपूर्व आणि उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने.

मोरोक्कोला संधी : शेवटचा विश्वचषक खेळणाऱ्या क्रोएशियाचा कर्णधार लुका मॉड्रिचला अद्याप एकही गोल करता आलेला नाही. क्रोएशियाला २४ वर्षांनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर येण्याची संधी आहे. क्रोएशियाने 1998 मध्ये नेदरलँड्सचा 2-1 असा पराभव करून तिसरे स्थान पटकावले होते. त्याचबरोबर मोरोक्कोने प्रथमच उपांत्य फेरी गाठली असून, विश्वचषकात तिसरे स्थान पटकावून इतिहास रचण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.