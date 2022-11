नवी दिल्ली : यजमान कतार आणि इक्वेडोर यांच्यात रविवार, 20 नोव्हेंबर 2022 पासून सुरू होणारा सामना फुटबॉलचा जगज्जेता होण्याचा बिगुल वाजवेल. यानंतर पुढच्या ( Hosts Qatar and Ecuador Starting on Sunday ) महिन्यात 18 डिसेंबर 2022 रोजी फुटबॉलचा ( Become The World Champion of Football ) पुढचा अनाहूत राजा कोण होणार हे कळेल. फिफा विश्वचषक सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी, 32 सर्वोत्कृष्ट फुटबॉल राष्ट्रे त्यांच्या अंतिम तयारीत व्यस्त आहेत तर त्यांचे देशवासी त्यांच्या संघांसाठी ( Telling the Famous Moments of FIFA World Cup History ) प्रतिष्ठित ट्रॉफी जिंकण्याची प्रार्थना करीत आहेत.

फिफा विश्वचषकाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील प्रसिद्ध क्षण जे कायमच चर्चेचा विषय राहिलेत :

1. डिएगो मॅराडोनाचा गोल (हँड ऑफ गॉड) : 1986 च्या विश्वचषकात, ( Diego Maradona's goal ) फुटबॉल जगतातील सर्वात प्रसिद्ध गोल, हँड ऑफ गॉड. अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू दिएगो मॅराडोनाने 1986 विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात हा गोल केला होता. 22 जून रोजी 1986 च्या विश्वचषक स्पर्धेतील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यात खेळला जात होता. मॅराडोनाने उडी मारून चेंडू गोलपोस्टमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याला डोक्याला चेंडू मारायचा होता, पण चेंडू त्याच्या डोक्याऐवजी हाताला लागला आणि गोलकीपर पीटर शिल्टनला चकमा देत नेटमध्ये गेला. रेफ्री नासेरला हा हँड बॉल पाहता आला नाही आणि त्याने त्याला गोल म्हटले. अशाप्रकारे अर्जेंटिनाला सामन्यात १-० अशी आघाडी मिळाली. अर्जेंटिनाने हा सामना २-१ ने जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

डिएगो मॅराडोनाचा गोल

2. जेव्हा दक्षिण कोरियाने उपांत्य फेरी खेळून इतिहास रचला : 2002 हे वर्ष आशियाई फुटबॉलसाठी संस्मरणीय ठरले. याची दोन कारणे आहेत. पहिल्यांदा फिफा विश्वचषक आशिया खंडात प्रथमच आयोजित करण्यात आला होता. जपान आणि दक्षिण कोरियाने संयुक्तपणे त्याचे आयोजन केले होते. दुसरे म्हणजे, विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत प्रथमच आशियाई देशाने उपांत्य फेरी गाठली. हा विक्रम दक्षिण कोरियाने केला आहे. 2002 च्या विश्वचषकात त्याने जगज्जेते ठरलेल्या पोलंड, पोर्तुगाल, स्पेन आणि इटलीला पराभूत करून इतिहास रचला. ही केवळ दक्षिण कोरियासाठीच नव्हे तर संपूर्ण आशियासाठी अभिमानाची बाब होती. जागतिक क्रमवारीत इराण (20) दक्षिण कोरियापेक्षा (28) पुढे असला तरी दक्षिण कोरिया हा आशियातील फुटबॉल महासत्ता आहे. तो आशियाकडून विक्रमी ११ वेळा विश्वचषक खेळला आहे. दुसऱ्या स्थानावर जपान आहे ज्याने ७ विश्वचषक खेळले आहेत. तर जपानचे जागतिक रँकिंग २४ वे आहे. जगातील २०व्या क्रमांकाचा संघ इराणने केवळ ६ विश्वचषक खेळले आहेत.

3. जेव्हा फ्रान्सचा झिनेदिन झिदान रागाने वेडा झाला : तो एक शब्द, जो ऐकून झिनेदिन झिदान रागाने वेडा झाला, असे कसे होऊ शकते की फिफा वर्ल्ड कप आणि 2006 च्या आवृत्तीची चर्चा होत नाही. या स्पर्धेतील विजेतेपदाचा सामना इटली आणि फ्रान्स यांच्यात खेळला जात होता. फ्रान्स विजेता ठरणार होता, पण एक घटना घडली, ज्याने फ्रान्सला जेतेपदापासून दूर केले नाही तर नायक झिनेदिन झिदानला खलनायक बनवले. झिदानने मार्को मातेराझीला हेडबट करणे ही फिफा विश्वचषक इतिहासातील सर्वात धोकादायक घटनांपैकी एक आहे. 2006 च्या विजेतेपदाच्या सामन्यात मार्कोने झिदानच्या आई आणि बहिणीला काहीतरी सांगितले होते, त्यानंतर संतप्त झालेल्या फ्रेंच खेळाडूने त्याच्या डोक्यावर मारले आणि त्याला जमिनीवर पाडले.

झिदानने मार्को मातेराझीला हेडबट केले तेव्हाचा क्षण

4. पोर्तुगाल आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामना : 2006 FIFA World Cup मधील पोर्तुगाल आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामना जगभरात फुटबॉलचा एवढा जोश आहे की तो कधी-कधी मैदानावर लढण्याचे रूप घेते. असेच काहीसे FIFA विश्वचषक 2006 मध्ये पाहायला मिळाले, ज्यामध्ये पोर्तुगाल आणि नेदरलँड्स यांच्यात खेळला गेलेला सामना या स्पर्धेतील सर्वात हिंसक सामन्यांपैकी एक ठरला. या सामन्याला 'न्युरेमबर्गचा नरसंहार' म्हणतात. या सामन्यात एकूण 16 पिवळी कार्डे आणि चार लाल कार्डे दाखवण्यात आली, हा एका सामन्यात सर्वाधिक कार्ड मिळवण्याचा विक्रम आहे.