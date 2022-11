नवी दिल्ली : कतारमध्ये होणाऱ्या ( Few Days Left for Start of FIFA World Cup 2022 ) फिफा विश्वचषक 2022 ची तयारी जोरात सुरू ( Preparations for FIFA World Cup 2022 in Qatar ) आहे. फुटबॉल सामन्यांसाठी आठ क्रीडा स्टेडियम तयार करण्यात आले आहेत. 29 दिवस ( 32 Teams of World will Participate in This Tournament ) चालणाऱ्या या स्पर्धेत जगातील 32 संघ सहभागी होणार आहेत. 64 सामने खेळवले जाणार ( 64 Matches will be Played in Which 48 League Matches ) असून, त्यात 48 साखळी सामने खेळवले जाणार आहेत. लीगमध्ये चांगली कामगिरी करणारे 16 संघ पुढील टप्प्यात जातील, जे 3 ते 7 डिसेंबरदरम्यान चालतील.

संघांची आठ गटांत विभागणी करण्यात आली : सर्व संघांची आठ गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, साखळी सामन्यानंतर प्रत्येक गटातील अव्वल दोन स्थाने अव्वल १६ फेरीत प्रवेश करतील. यानंतर आठ संघांमध्ये उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने होतील. यापैकी जो संघ जिंकेल त्यांची उपांत्य फेरीत १४ आणि १५ डिसेंबरला गाठ पडेल. उपांत्य फेरीतील पराभूत दोन्ही संघ 17 डिसेंबर रोजी तिसऱ्या स्थानासाठी भिडतील आणि स्पर्धेचा अंतिम सामना 18 डिसेंबर रोजी होईल.

फिफा विश्वचषकाचे वेळापत्रक

20 नोव्हेंबर कतार विरुद्ध इक्वाडोर, रात्री 9:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

21 नोव्हेंबर इंग्लंड विरुद्ध इराण, संध्याकाळी 6:30 वाजता, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

21 नोव्हेंबर सेनेगल विरुद्ध नेदरलँड्स, रात्री 9:30 वाजता, अल थुमामा स्टेडियम

22 नोव्हेंबर यूएसए विरुद्ध वेल्स, दुपारी 12:30, अल रायन स्टेडियम

22 नोव्हेंबर डेन्मार्क विरुद्ध ट्युनिशिया, संध्याकाळी 6:30 वाजता, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

22 नोव्हेंबर मेक्सिको विरुद्ध पोलंड, सकाळी 9:30, स्टेडियम 974

23 नोव्हेंबर अर्जेंटिना विरुद्ध सौदी अरेबिया, दुपारी 3:30 वाजता, लुसेल स्टेडियम

23 नोव्हेंबर फ्रान्स विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, दुपारी 12:30 वा., अल जानौब स्टेडियम

23 नोव्हेंबर जर्मनी विरुद्ध जपान, संध्याकाळी 6:30 वाजता, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

23 नोव्हेंबर स्पेन विरुद्ध कोस्टा रिका, रात्री 9:30 वाजता, अल थुमामा स्टेडियम

24 नोव्हेंबर मोरोक्को विरुद्ध क्रोएशिया, दुपारी 3:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

24 नोव्हेंबर बेल्जियम विरुद्ध कॅनडा, दुपारी 12:30 वाजता, अल रायन स्टेडियम

24 नोव्हेंबर स्वित्झर्लंड विरुद्ध कॅमेरून, पहाटे 3:30 am, अल जानोब स्टेडियम

24 नोव्हेंबर उरुग्वे विरुद्ध दक्षिण कोरिया, संध्याकाळी 6:30 वाजता, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

24 नोव्हेंबर पोर्तुगाल विरुद्ध घाना, रात्री 9:30 वाजता, स्टेडियम 974

25 नोव्हेंबर ब्राझील विरुद्ध सर्बिया, दुपारी 12:30 वाजता, लुसेल स्टेडियम

25 नोव्हेंबर वेल्स विरुद्ध इराण, पहाटे 3:30 वाजता, अल रायन स्टेडियम

25 नोव्हेंबर कतार विरुद्ध सेनेगल, संध्याकाळी 6:30, अल थुमामा स्टेडियम

25 नोव्हेंबर नेदरलँड विरुद्ध इक्वाडोर, रात्री 9:30 वाजता, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

26 नोव्हेंबर इंग्लंड विरुद्ध यूएसए, दुपारी 12:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

26 नोव्हेंबर ट्युनिशिया विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, दुपारी 3:30 वाजता, अल जानूब स्टेडियम

26 नोव्हेंबर पोलंड विरुद्ध सौदी अरेबिया, संध्याकाळी 6:30 वाजता, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

26 नोव्हेंबर फ्रान्स विरुद्ध डेन्मार्क, रात्री 9:30 वाजता, स्टेडियम 974

27 नोव्हेंबर अर्जेंटिना विरुद्ध मेक्सिको, दुपारी 12:30 वाजता, लुसेल स्टेडियम

27 नोव्हेंबर जपान विरुद्ध कोस्टा रिका, पहाटे 3:30 वाजता, अल रायन स्टेडियम

27 नोव्हेंबर बेल्जियम विरुद्ध मोरोक्को, संध्याकाळी 6:30, अल थुमामा स्टेडियम

27 नोव्हेंबर क्रोएशिया विरुद्ध कॅनडा, रात्री 9:30 वाजता, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

28 नोव्हेंबर स्पेन विरुद्ध जर्मनी, दुपारी 12:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

28 नोव्हेंबर कॅमेरून विरुद्ध सर्बिया, दुपारी 3:30 वाजता, अल जानोब स्टेडियम

28 नोव्हेंबर दक्षिण कोरिया विरुद्ध घाना, संध्याकाळी 6:30 वाजता, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

28 नोव्हेंबर ब्राझील विरुद्ध स्वित्झर्लंड, संध्याकाळी 6:30 वाजता, स्टेडियम 974

29 नोव्हेंबर पोर्तुगाल विरुद्ध उरुग्वे, दुपारी 12:30 वाजता, लुसेल स्टेडियम

29 नोव्हेंबर इक्वेडोर विरुद्ध सेनेगल रात्री 8:30 खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

29 नोव्हेंबर नेदरलँड विरुद्ध कतार, रात्री 8:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

30 नोव्हेंबर इराण विरुद्ध यूएसए, दुपारी 12:30 वाजता, अल थुमामा स्टेडियम

30 नोव्हेंबर वेल्स विरुद्ध इंग्लंड, दुपारी 12:30 वाजता, अल रायन स्टेडियम

30 नोव्हेंबर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध डेन्मार्क, रात्री 8:30 वाजता, अल जानूब स्टेडियम

नोव्हेंबर 30 ट्युनिशिया विरुद्ध फ्रान्स, रात्री 8:30, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

1 डिसेंबर पोलंड विरुद्ध अर्जेंटिना, दुपारी 12:30 वाजता, स्टेडियम 974

1 डिसेंबर सौदी अरेबिया विरुद्ध मेक्सिको, दुपारी 12:30, लुसाइल स्टेडियम

1 डिसेंबर कॅनडा विरुद्ध मोरोक्को, रात्री 8:30, अल थुमामा स्टेडियम

1 डिसेंबर क्रोएशिया विरुद्ध बेल्जियम, रात्री 8:30, अल रायन स्टेडियम

2 डिसेंबर कोस्टा रिका विरुद्ध जर्मनी, दुपारी 12:30, अल बायत स्टेडियम

2 डिसेंबर जपान विरुद्ध स्पेन, दुपारी 12:30 वाजता, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

2 डिसेंबर घाना विरुद्ध उरुग्वे, रात्री 8:30 वा., अल जानौब स्टेडियम

2 डिसेंबर दक्षिण कोरिया विरुद्ध पोर्तुगाल, रात्री 8:30, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

2 डिसेंबर कॅमेरून विरुद्ध ब्राझील, दुपारी 12:30 वाजता, लुसेल स्टेडियम

2 डिसेंबर सर्बिया विरुद्ध स्वित्झर्लंड, दुपारी 12:30 वाजता, स्टेडियम 974

टॉप-16 संघांची फेरी

3 डिसेंबर 1A वि 2B, रात्री 8.30, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

4 डिसेंबर 1c वि 2d, दुपारी 12:30 वाजता, अल रायन स्टेडियम

4 डिसेंबर 1D वि 2C, सकाळी 8:30, अल थुमामा स्टेडियम

5 डिसेंबर 1B वि 2A, दुपारी 12:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

डिसेंबर पाच 1E विरुद्ध 2F, सकाळी 8:30, अल जानौब स्टेडियम

6 डिसेंबर 1G वि 2H, दुपारी 12:30 वाजता, स्टेडियम 974

6 डिसेंबर 1F वि 2E, रात्री 8:30, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

7 डिसेंबर 1H विरुद्ध 2G, दुपारी 12:30 वाजता, लुसेल स्टेडियम

उपांत्यपूर्व फेरी

9 डिसेंबर, सकाळी 8.30, एज्युकेशन सिटी स्टेडियम

10 डिसेंबर, दुपारी 12:30, लुसाइल स्टेडियम

10 डिसेंबर, सकाळी 8:30, अल थुमामा स्टेडियम

11 डिसेंबर, दुपारी 12:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

उपांत्य फेरी

14 डिसेंबर, दुपारी 12:30 वाजता, अल बायत स्टेडियम

15 डिसेंबर, दुपारी 12:30, लुसाइल स्टेडियम

तिसरे स्थान सामना

17 डिसेंबर, सकाळी 8:30, खलिफा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

अंतिम सामना १८ डिसेंबर, सकाळी 8:30, लुसेल स्टेडियम