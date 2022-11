दोहा : FIFA विश्वचषक 2022 कतारमध्ये 20 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. जसजशा तारखा जवळ येत आहेत, तसतसा कार्यक्रम आयोजित करण्याकडे लोकांची उत्सुकता वाढत ( Qatar Spend 200 Billion Dollars For Infrastructure ) आहे. कतार ( 36 Billion Dollars have been Spent ) येथे होणाऱ्या FIFA विश्वचषक फुटबॉल 2022 च्या 64 सामन्यांसाठी एकूण 8 स्टेडियम ( 8 Stadiums have been Prepared for 64 Matches ) तयार करण्यात आले आहेत. FIFA विश्वचषक 2022 मध्ये खेळण्यासाठी आलेले 32 संघ येथे यजमान ( 32 Teams That Came to Play in FIFA World Cup 2022 ) असतील. यासोबतच इतर प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करण्यात आले आहेत. यावेळी हा कार्यक्रम आशियाई देशात भव्य असेल.

कतारमध्ये क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम : कतारमध्ये फिफा फुटबॉल विश्वचषक 2022 ची घोषणा झाल्यानंतर त्याची तयारी सुरू झाली. सुमारे 12 वर्षांपूर्वी, कतारकडे फुटबॉल विश्वचषक 2022 चे यजमानपद सोपवण्यात आले होते. तेव्हापासून, कतारमध्ये क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केले जात आहे आणि त्यासाठी दोहा आणि आसपासच्या शहरांमध्ये स्टेडियम आणि इतर पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले गेले आहेत. फिफा विश्वचषक 2022 च्या वाळवंटी देशात आयोजित केलेल्या संघटनेने येथे खेळ आणि पर्यटनाला चालना देणे अपेक्षित आहे.

फिफा फुटबॉल विश्वचषक 2022 साठी एअरपोर्टवर तयारी

या मेगा इव्हेंटसाठी कतारने खर्च केले अब्जावधी डॉलर्स : या मेगा इव्हेंटसाठी कतारने स्टेडियम आणि इतर सुविधा तयार करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. जगातील नैसर्गिक वायू आणि तेल उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या कतारने फुटबॉलच्या नावाखाली प्रचंड खर्च केला आहे. नवीन स्टेडियम बांधण्यासाठी 6.5 बिलियन डाॅलरपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. यासोबतच ड्रायव्हरलेस मेट्रो रेल्वेची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्यावर 36 अब्ज डॉलर्स खर्च झाले आहेत.

फिफा विश्वचषक 2022 साठी तयार स्टेडियम

आतापर्यंत एकूण २९ लाख तिकिटांची विक्री : या विश्वचषक स्पर्धेतील आतापर्यंत एकूण २९ लाख तिकिटांची विक्री झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा फिफा विश्वचषक पाहण्याबरोबरच जवळपास 5 अब्ज लोक हा खेळ पाहण्याची शक्यता आहे. या विश्वचषकात 64 सामने होणार आहेत. त्यासाठी 8 मोठे स्टेडियम उभारण्यात आले आहेत. या स्टेडियमवर चाहत्यांना पोहचण्यासाठी मोठी सुविधा कतार सरकारकडून करण्यात आली आहे. ही सुविधा सामन्यांच्या 8 पैकी 5 स्टेडियमवर सेवा देण्यासाठी उपलब्ध असेल. एका अंदाजानुसार, गेल्या दशकात क्रीडा सुविधा आणि पायाभूत सुविधांवर 200 बिलियन डाॅलरपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे.

फिफा विश्वचषक 2022 चषक

एका स्टेडियमवरून दुसऱ्या स्टेडियममध्ये जाण्यासाठी ट्रेन : दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून फुटबॉल स्टेडियमपर्यंत उतरण्यासाठी तसेच एका स्टेडियमवरून दुसऱ्या स्टेडियममध्ये जाण्यासाठी ट्रेन, बस आणि टॅक्सीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासोबतच मेट्रोची वारंवारताही वाढवण्यात आली आहे. दुबईमध्ये दररोज 1400 मेट्रो ट्रिप होतील, असे सांगितले जाते. यासोबतच 11,310 टॅक्सींच्या ताफ्यात 700 अतिरिक्त टॅक्सींचा समावेश करण्यात आला आहे. जेणेकरून पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये.

फिफा विश्वचषक 2022 साठी तयार स्टेडियम

फुटबॉलप्रेमींना विश्वचषक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या ठिकाणी घेऊन जाणाऱ्या विशेष बसेस सुविधा : यासोबतच फुटबॉलप्रेमींना विश्वचषक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या ठिकाणी घेऊन जाणाऱ्या विशेष बसेसही कार्यक्रमस्थळी चालवण्यात येणार आहेत. दर तासाला सुमारे १२०० प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची सुविधा असेल. यासोबतच दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर चेक-इन काउंटर तसेच अतिरिक्त बोर्डिंग गेट्स बांधण्यात आले आहेत. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 60 चेक-इन काउंटरसह, 21 बोर्डिंग गेट्स तसेच 10 स्मार्ट गेट्स तयार करण्यात आले आहेत, जे 24 तास काम करतील.

फिफा विश्वचषक 2022 साठी बसची सुविधा

यजमान कतार आणि इक्वेडोर यांच्यातील सामन्याने फिफा विश्वचषकाची सुरुवात : येत्या रविवारी, 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी, यजमान कतार आणि इक्वेडोर यांच्यातील सामना फुटबॉलचा जगज्जेता होण्याचा बिगूल वाजवेल. त्यानंतर पुढच्या महिन्यात 18 डिसेंबर 2022 रोजी फुटबॉलचा पुढचा अनाहूत राजा कोण बनला आहे हे कळणार आहे.