दोहा : फिफा विश्वचषक 2022 च्या गट डी सामन्यात फ्रान्सने ऑस्ट्रेलियाचा 4-1 ने पराभव ( France Defeated Australia 4-1 in Group D ) केला. हा सामना कतारमधील ( FIFA World Cup 2022 ) अल जनुब स्टेडियमवर झाला. ज्याला मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित होते. FIFA विश्वचषक 2022 मध्ये, फ्रेंच संघाने आपला पहिला सामना जिंकून ( France has Shown its Mettle by Defeating Australia 4-1 ) आपल्या मोहिमेची विजयी सुरुवात केली. 2018 च्या चॅम्पियन संघ फ्रान्सने मंगळवारी रात्री उशिरा अल जनाब स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या गट-डी विरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा 4-1 ने पराभव करून ( France Defeating Australia at Al Janab Stadium ) आपले कौशल्य दाखवले. फ्रेंच संघाच्या विजयाचा नायक अनुभवी स्ट्रायकर ऑलिव्हियर गिरौड होता. त्याने सामन्यात दोन गोल करीत संघाला विजय मिळवून दिला.

सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात चांगली : सामन्यात पाहिल्यास ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात चांगली झाली आणि खेळाच्या नवव्या मिनिटालाच त्यांनी गोल केला. यानंतर कांगारू संघ कोणताही चमत्कार करू शकला नाही. ऑस्ट्रेलियासाठी हा गोल क्रेग गुडविनने मॅथ्यू लेकीच्या सुंदर क्रॉसवर केला. या सामन्यात फ्रान्ससाठी एक शोकांतिका दिसली. जेव्हा लेफ्ट बॅक लुकास हर्नांडेझला पायाला दुखापत झाली, ज्यामुळे त्याला स्ट्रेचरवरून खेळपट्टीबाहेर नेण्यात आले.

27व्या मिनिटाला फ्रान्सकडून पहिला गोल : यानंतर 27व्या मिनिटाला फ्रान्सने सामन्यातील पहिला गोल केला. अॅड्रिन रॅबिओटच्या पायातून बाहेर पडलेल्या या गोलने फ्रेंच संघाने सामन्यात बरोबरी साधली. यानंतर फ्रान्सने ऑस्ट्रेलियन गोलपोस्टवर आक्रमण करण्यास सुरुवात केली. सामन्याच्या 32 व्या मिनिटाला ऑलिव्हियर गिरौडने दुसरा गोल करीत संघाला बरोबरी मिळवून दिली. यानंतर पूर्वार्धात दोन्ही संघांकडून एकही गोल झाला नाही. अशाप्रकारे, सामन्याचा पूर्वार्ध फ्रान्सच्या 2-1 ने आघाडीवर होता.

उत्तरार्धातही फ्रान्सचे खेळाडू आक्रमक राहिले : ऑस्ट्रेलियाचे प्रयत्न अपयशी ठरत फ्रान्सने सामन्याच्या 68व्या मिनिटाला आणखी एक गोल केला. या गोलच्या तीन मिनिटांनंतर ऑलिव्हियर गिरौडने सामन्यातील दुसरा गोल करून फ्रान्सची ऑस्ट्रेलियावर 4-1 अशी आघाडी वाढवली. ही धावसंख्या शेवटपर्यंत कायम राहिली.