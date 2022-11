नवी दिल्ली : इलॉन मस्कने फिफा विश्वचषकासंदर्भात एक नवीन माहिती शेअर ( Elon Musk While Informing About FIFA World Cup ) केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ट्विटर फॉलोअर्स त्यांच्या ट्विटरवर फिफाचे सर्वोत्तम कव्हरेज ( Twitter Followers will be Able to Watch Best of FIFA Coverage ) आणि रिअल टाइम कॉमेंट्री पाहण्यास सक्षम असतील. या माहितीसंदर्भात एक ट्विट केले ( Musk has Also Given This Information by Tweeting ) आहे. असे मानले जाते की, ट्विटर आपल्या प्लॅटफॉर्मवर फिफाच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्याच्या तयारीत ( Twitter is Believed to be Looking to Capitalize on FIFA ) आहे.

ट्विटर करणार फिफाचे सर्वोत्तम कव्हरेज : इलॉन मस्कने फिफा वर्ल्ड कप कव्हरेजसंदर्भात माहिती देताना म्हटले आहे की, ट्विटर फॉलोअर्स त्यांच्या ट्विटरवर फिफाचे सर्वोत्तम कव्हरेज आणि रिअल टाइम कॉमेंट्री पाहण्यास सक्षम असतील. मस्क यांनीही ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. असे मानले जाते की, ट्विटर आपल्या प्लॅटफॉर्मवर फिफाच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्याच्या तयारीत आहे. यजमान कतार आणि इक्वेडोर यांच्यातील रविवार, 20 नोव्हेंबर 2022 पासून सुरू होणारा सामना फुटबॉलचा विश्वविजेता बनण्याचा बिगुल वाजवेल. यानंतर पुढच्या महिन्यात 18 डिसेंबर 2022 रोजी फुटबॉलचा पुढचा अनाहूत राजा कोण होणार हे कळेल.

फिफा फुटबाॅल खेळण्यासाठी आलेले 32 संघ येथे यजमान असणार : आम्ही तुम्हाला सांगतो की, FIFA विश्वचषक 2022 कतारमध्ये 20 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. जसजशा तारखा जवळ येत आहेत, तसतसा कार्यक्रम आयोजित करण्याकडे लोकांची उत्सुकता वाढत आहे. कतार येथे होणाऱ्या FIFA विश्वचषक फुटबॉल 2022 च्या 64 सामन्यांसाठी एकूण 8 स्टेडियम तयार करण्यात आले आहेत. FIFA विश्वचषक 2022 मध्ये खेळण्यासाठी आलेले 32 संघ येथे यजमान असतील.

फिफा विश्वकप 2022 मध्ये होणाऱ्या मॅचेस :



फीफा विश्वकप 2022 में होने वाले मैच

फीफा विश्वकप 2022 में होने वाले मैच