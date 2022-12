अल खोर : कोण म्हणते आकाशात छिद्र नाही मित्रांनो, किमान दगड तरी फेकून द्या. FIFA विश्वचषक 2022 च्या ( Second Semi Final of FIFA World Cup 2022 ) उपांत्य फेरीत हार पत्करूनही, मोरक्कन ( France Defeated Morocco 2-0 ) संघाने, ज्याने ते प्रत्यक्षात आणले, त्याने फुटबॉलच्या दिग्गजांमध्ये आपली उपस्थिती तर ( Morocco Played Throughout Tournament has been Fantastic )जाणवलीच, पण जगभरातील क्रीडाप्रेमींची मनेही जिंकली. शेवटच्या चारमध्ये पोहोचेल, अशी कल्पनाही ( Morocco Won Hearts of Sports Lovers Around World ) कोणी केली नव्हती, पण आपल्या ऐतिहासिक मोहिमेत दिग्गजांना पायरीवर नेणाऱ्या मोरोक्कन संघाने देशाच्या फुटबॉल इतिहासात एक सुवर्ण अध्याय जोडला. क्रोएशिया, बेल्जियम, स्पेन आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा पोर्तुगालचा प्रवास थांबवून मोरोक्को येथे पोहोचला होता.

मोरोक्कोचा प्रवास विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय गाथांपैकी : मोरोक्कोचा हा प्रवास विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय गाथांपैकी गणला जाईल. उपांत्य फेरीपूर्वी या संघाने एकाही विरोधी खेळाडूला गोल करू दिला नाही. उपांत्य फेरीपूर्वी दोन खेळाडूंच्या दुखापतीचा फटकाही त्याला सहन करावा लागला होता. बचावपटू नायफ अॅग्युर्ड सरावादरम्यान जखमी झाला, तर कर्णधार रोमास सेस हा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे 21 मिनिटांनंतर बाहेर पडला.

स्टेडियममध्ये मोरोक्कोचे राष्ट्रगीत वाजले : स्टेडियममध्ये त्यांच्या समर्थकांची संख्या पाहून जणू लाल पूर आल्यासारखे वाटले. विश्वचषकाची उपांत्य फेरी गाठणाऱ्या पहिल्या आफ्रिकन संघाच्या समर्थनात त्याच्या चाहत्यांनी कोणतीही कसर सोडली नव्हती. स्टेडियममध्ये मोरोक्कोचे राष्ट्रगीत वाजले तेव्हा संपूर्ण आकाश दणाणून गेले. मोरोक्कनच्या खेळाडूंनी दहशतवादाची संपूर्ण ओळखही सादर केली. फ्रान्ससारख्या दिग्गज संघाला त्याने आपल्या गोलमध्ये सहजासहजी खीळ बसू दिली नाही. पण शेवटी कायलियन एमबाप्पेच्या फ्रेंच संघाच्या अनुभवाने मोरोक्कनच्या उत्साहावर मात केली.

मोरोक्कोचे प्रशिक्षक वालिद रेग्रागुई यांनी व्यक्त केली इच्छा : मोरोक्कोचे प्रशिक्षक वालिद रेग्रागुई म्हणाले, माझ्या खेळाडूंनी सर्व काही दिले. ते इथपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांना इतिहास घडवायचा होता पण चमत्काराने विश्वचषक जिंकता येत नाही. मेहनतीच्या बळावर हे शक्य झाले असून यापुढील काळातही आम्ही मेहनत करत राहू. तो असेही म्हणाला की, फ्रान्सने फायनल जिंकावी अशी माझी इच्छा आहे जेणेकरून आम्ही विश्वविजेत्यांकडून हरलो असे म्हणता येईल.

मोरोक्कोचा उपांत्य फेरीपर्यंतचा प्रवास : मोरोक्को वि क्रोएशिया 0-0 अनिर्णित (गट टप्पा) मोरोक्को विरुद्ध बेल्जियम, मोरोक्को 2-0 (गट टप्पा) मोरोक्को विरुद्ध कॅनडा, मोरोक्को 2-1 (गट टप्पा) मोरोक्को विरुद्ध स्पेन, मोरोक्को विजयी पेनल्टीवर 3-0 जिंकले (उपांत्यपूर्व फेरी) मोरोक्को विरुद्ध पोर्तुगाल, मोरोक्को 1-0 (उपांत्यपूर्व फेरी) मोरोक्को विरुद्ध फ्रान्स, फ्रान्स 2-0 (उपांत्य फेरी) जिंकला