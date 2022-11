नवी दिल्ली : कतारमध्ये फिफा विश्वचषक २०२२ चे आयोजन ( FIFA Football World Cup 2022 ) करण्यात आले आहे. कतारमध्ये 20 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या फिफा ( FIFA World Cup to be Held in Qatar ) विश्वचषक स्पर्धेची ( FIFA World Cup 2022 Fixtures ) तयारी पूर्ण झाली ( Football Records and Updates ) आहे. ही स्पर्धा कधी सुरू होईल याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे. याआधी, ETV India आपल्या वाचकांसोबत FIFA शी संबंधित काही मनोरंजक कथा आणि माहिती ( FIFA World Cup 2022 is Organized in Qatar ) शेअर करीत आहे. जेणेकरून वाचकांना फुटबॉलचा इतिहास आणि रेकॉर्डबद्दल माहिती ( Know About History and Records of Football ) मिळू शकेल.

1930 ते 1974 दरम्यान तीन वेळा फुटबॉल विश्वचषक जिंकलेले पेले ठरले एकमेव खेळाडू : पेलेंच्या नावाचा ( Pele Became Only Player to Win Three World Cup ) विक्रम नोव्हेंबर 2007 मध्ये, FIFA ने घोषित केले की, 1930 ते 1974 दरम्यान फुटबॉल विश्वचषक जिंकलेल्या संघातील खेळाडूंना विजेतेपदक दिले जातील. त्या वेळी ब्राझिलियन दिग्गज फुटबॉलपटू पेले हे तीन विश्वचषक जिंकणारे एकमेव खेळाडू ठरले. विजेत्यांना पदके देण्यात आली. 1958, 1962 आणि 1970 मध्ये संघाचे सदस्य असलेले पेले दुखापतीमुळे 1962 च्या अंतिम फेरीत खेळू शकले नाहीत.

सात खेळाडूंना तीनही प्रकारची विश्वचषक पदके देण्यात आली : याशिवाय इतर 20 खेळाडूंना दोन विश्वचषक विजेतेपदके देण्यात आली. यामध्ये सात खेळाडूंना तीनही प्रकारची विश्वचषक पदके मिळाली. ज्यामध्ये विजेते, उपविजेते आणि तृतीय क्रमांकाच्या पदकांचा समावेश होता. यासोबतच पश्चिम जर्मनीच्या पाच खेळाडूंनी 1966 ते 1974 दरम्यान खेळताना 4-4 पदके मिळवली. यामध्ये फ्रांझ बेकेनबॉअर, जर्गेन ग्रॅबोव्स्की, हॉर्स्ट-डिएटर हॉट्झ, सेप मायर आणि वुल्फगँग ओव्हरथ यांचा समावेश होता. यासोबतच इटलीच्या फ्रँको बरेसीने 1982, 1990 आणि 1994 मध्ये 4 पदके मिळवली. अगदी अलीकडे, जर्मनीच्या मिरोस्लाव क्लोसने 2002 ते 2014 पर्यंत सलग चार पदके मिळवली आहेत.

2018 मध्ये प्रशिक्षक म्हणून पराक्रमाची पुनरावृत्ती : खेळाडू आणि प्रशिक्षक रेकॉर्ड ब्राझीलचे मारियो झगालो, पश्चिम जर्मनीचे फ्रांझ बेकेनबाऊर आणि फ्रान्सचे डिडिएर डेशॅम्प्स हे फुटबॉलपटू आहेत. ज्यांनी खेळाडू आणि मुख्य प्रशिक्षक म्हणून दोन्ही पदके जिंकली आहेत. 1958 आणि 1962 मध्ये एक खेळाडू म्हणून आणि 1970 मध्ये मुख्य प्रशिक्षक म्हणून ब्राझीलच्या मारियो झगालोने विजय मिळवला. पश्चिम जर्मनीच्या फ्रांझ बेकेनबॉअरने 1974 मध्ये कर्णधार म्हणून आणि 1990 मध्ये मुख्य प्रशिक्षक म्हणून विजय मिळवला, तर 1998 मध्ये कर्णधार म्हणून जिंकल्यानंतर डेसचॅम्प्सने 2018 मध्ये प्रशिक्षक म्हणून पराक्रमाची पुनरावृत्ती केली.

इटलीचे व्हिटोरियो पोझो हे दोन विश्वचषक जिंकणारे एकमेव प्रशिक्षक : इटलीचे व्हिटोरियो पोझो हे दोन विश्वचषक जिंकणारे एकमेव प्रशिक्षक आहेत. मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम करताना त्यांनी 1934 आणि 1938 मध्ये इटलीला विजय मिळवून दिला. सर्व विश्वचषक विजेत्या संघांचे मुख्य प्रशिक्षक हे त्या देशातील मूळ रहिवासी असल्याचे सांगितले जाते. म्हणूनच प्रत्येकाने आपल्या संघांना विजयासाठी मनापासून सराव केला.

फिफा विश्वचषक खेळणाऱ्या संघांमध्ये जर्मनी आणि ब्राझीलचे सर्वाधिक 109-109 विश्वचषक सामने : जर्मनी आणि ब्राझील हे संघ आघाडीवर आहेत. फिफा विश्वचषक खेळणाऱ्या संघांमध्ये जर्मनी आणि ब्राझीलने सर्वाधिक 109-109 विश्वचषक सामने खेळले आहेत. सर्वाधिक 8 फायनल, 13 सेमीफायनल आणि 16 क्वार्टर फायनल खेळणारा जर्मनी हा एकमेव संघ आहे. त्याच वेळी, ब्राझील हा विश्वचषकात सर्वाधिक 109 सामने खेळणारा संघ आहे. सर्वाधिक 21 विश्वचषक खेळताना, ब्राझीलच्या नावावर सर्वाधिक 229 गोल करण्याचा तसेच सर्वाधिक 73 विजयांचा विक्रम आहे. ब्राझील आणि जर्मनी हे संघ विश्वचषकात दोनदा एकमेकांविरुद्ध खेळले आहेत. 2002 च्या फायनलमध्ये दोघांची लढत झाली होती. यानंतर दोघेही 2014 च्या उपांत्य फेरीत दुसऱ्यांदा एकमेकांविरुद्ध खेळले.