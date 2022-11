दोहा : 22व्या फिफा विश्वचषकाचा दुसरा सामना ब गटातील इंग्लंड आणि इराण यांच्यात होणार ( 22nd FIFA World Cup will be Between England and Iran ) आहे. याआधी दोन्ही संघांमध्ये कधीही सामना झाला ( England is Ranked Fifth in FIFA Rankings ) नाही. फिफा क्रमवारीत इंग्लंड पाचव्या स्थानावर आहे. इंग्लंडने विश्वचषकात 69 सामने खेळले ( England has Played 69 Matches in World Cup ) आहेत. ज्यामध्ये 29 जिंकले आहेत, 21 अनिर्णित राहिले आहेत ( England have Scored Three Goals Against Iran So Far ) आणि 19 गमावले आहेत. इंग्लंड 16व्यांदा विश्वचषकात खेळत आहे. या संघाने 1996 साली विश्वचषक जिंकला होता. या स्पर्धेत संघाने सहा सामने खेळले, त्यापैकी पाच जिंकले आणि एक अनिर्णित राहिला.

इराणचा संघ फिफा क्रमवारीत 20 व्या क्रमांकावर : विश्वचषकात त्याने १३ सामने खेळले आहेत. ज्यात त्याने दोन जिंकले आहेत, चार सामने अनिर्णित राहिले आहेत आणि नऊ सामने गमावले आहेत. इराणचा हा सहावा विश्वचषक आहे. 1978 साली इराणने विश्वचषक स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करीत 14 वे स्थान मिळवले होते. 2018 मध्ये संघ 18 व्या स्थानावर होता आणि 2019 मध्ये झालेल्या AFC एशिया कपमध्ये तिसरे स्थान मिळवले होते.

गॅरेथ साउथगेटची नेहमीपेक्षा अधिक आक्रमक लाइनअप : गॅरेथ साउथगेटने नेहमीपेक्षा अधिक आक्रमक लाइनअप ठेवली आहे. कदाचित मागील पाचसह त्यांच्या निराशाजनक अलीकडील निकालानंतर सुधारात्मक उपाय ते सहा गेममध्ये विजयी नाहीत. चार जणांच्या बचावामुळे मेसन माउंटला मिडफिल्डमध्ये येण्याची परवानगी मिळते. जो ज्यूड बेलिंगहॅमच्या बरोबरीने अधिक प्रभावीपणे हल्ले तयार करण्यासाठी मोकळ्या जागेवर काम करण्याचा प्रयत्न करेल. डेक्लन राईस मुख्य म्हणून ही एक लाइनअप आहे, जी कदाचित विरोधी पक्षाने प्रभावित झाली आहे. इराण चेंडूचा बराचसा भाग रोखून ठेवण्याची शक्यता नाही. साउथगेट देखील रहिम स्टर्लिंग आणि बुकायो साका यांच्यासाठी विस्तीर्ण भागात गेले आहे. फॉर्ममध्ये असलेल्या फिल फोडेनच्या विरोधात, रुंदी सुचवते. विशेषत: पूर्ण पाठीमागे किरन ट्रिपियरसह उजव्या बाजूस, आज त्यांच्या आक्रमणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

इंग्लड आणि इराण आमने-सामने : इंग्लंडने गेल्या पाच सामन्यांपैकी एकही सामना जिंकलेला नाही. त्याचे तीन सामने अनिर्णित राहिले असून, दोनमध्ये त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्याचबरोबर इराणने पाचपैकी दोन सामने जिंकले आहेत. दोनमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.

संभाव्य इंग्लंड संघ : पिकफोर्ड (गोल-कीपर), डायर, स्टोन्स, मॅग्वायर, शॉ, राइस, बेलिंगहॅम, ट्रिपियर, स्टर्लिंग, केन, फोडेन

इराणचा संभाव्य संघ : बिरनवंद (गोलरक्षक), मोहररामी, होसेनी, कनानी, हजसाफी, एजातोलाही, घोलीजादेह, नूरोल्लाही, जहाँबख्श, अन्सारीफर्द, तारेमी