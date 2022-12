नवी दिल्ली: कतार येथे सुरू असलेल्या विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत अर्जेंटिनाने फ्रान्सचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 4-2 असा पराभव केला. ( FIFA World Cup 2022 ) तब्बल 36 वर्षांनंतर विश्वचषक जिंकण्यात त्याला यश आले. (best player of the tournament) 1978 आणि 1986 नंतर आता त्याने तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले आहे.

वर्ल्ड चॅम्पियन बनल्यानंतर लिओनेल मेस्सीने वर्ल्ड कप ट्रॉफीला उंचावले. यानंतर तो म्हणाला, मला माहित नाही की, मी किती वेळा हे स्वप्न पाहिले, मला ते खूप हवे होते. जे मला आजपर्यंत मिळाले नाही, माझा यावर विश्वास बसत नाही. माझे कुटुंब आणि मला नेहमीच पाठिंबा देणाऱ्या सर्व लोकांचे आभार. आम्ही पुन्हा एकदा सिद्ध केले की अर्जेंटिनियन लोक एकत्र लढले की ते काहीही साध्य करू शकतात.

सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, निर्धारित ९० मिनिटे सामना २-२ असा बरोबरीत राहिल्यानंतर सामना अतिरिक्त वेळेत पोहोचला. तिथे लिओनेल मेस्सीने गोल करून अर्जेंटिनाला ३-२ अशी आघाडी मिळवून दिली, पण कायलियन एमबाप्पेच्या मनात काही वेगळेच होते. त्याने 117व्या मिनिटाला गोल करून सामना 3-3 असा बरोबरीत आणला. यानंतर पेनल्टी शूटआऊटमध्ये अर्जेंटिनाने सामना जिंकला.

मेस्सीच्या अनेक विक्रमी अंतिम सामन्यांमध्ये २ गोल केल्यानंतर आता फिफा विश्वचषकात मेस्सीचे एकूण 13 गोल झाले आहेत. तर पेलेचे १२ गोल आहेत. या बाबतीत जर्मनीचा मिरोस्लाव क्लोस अव्वल आहे. ज्याने फिफा विश्वचषक स्पर्धेत एकूण 16 गोल केले आहेत. एवढेच नाही तर या सामन्यात उतरताच मेस्सीने विश्वचषकातील सर्वाधिक सामने खेळण्याचा विक्रमही केला होता. मेस्सीचा विश्वचषकातील हा २६ वा सामना होता. त्याने या प्रकरणात जर्मनीच्या लोथर मॅथॉस (25) याला मागे सोडले. दुसरीकडे, विजेत्या संघाचा मेस्सी 17 व्यांदा या स्पर्धेचा भाग बनला. या प्रकरणात त्याने जर्मनीच्या मिरोस्लाव क्लोजची बरोबरी केली आहे.