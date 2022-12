नवी दिल्ली : जगभरात ब्लॅक पर्ल म्हणून ओळखले जाणारे दिग्गज फुटबॉलपटू पेले (Pele Passed Away) यांच्या खेळावर आणि वागण्याबाबत अनेकांनी वेळोवेळी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. (Famous Remarks on Pele ) त्याचबरोबर खेळ आणि खेळाडूंबाबतही पेले यांनी आपले स्पष्ट मत मांडले आहे. (Pele Quotes on Various Topics ) पेलेबद्दल लोकांनी काय म्हटले आहे, आणि प्रश्नांच्या उत्तरात किंवा स्वतः पेले यांनी क्रीडा आणि खेळाडूंबद्दल काय म्हटले आहे ते तुम्ही येथे पाहू शकता.....

1975 मध्ये पेलेला न्यूयॉर्क कॉसमॉससाठी साइन इन करण्यासाठी पटवून देताना, संघाचे सरव्यवस्थापक क्लाइव्ह टॉय म्हणाले "इटलीला जाऊ नका, स्पेनला जाऊ नका, तिथे तुम्ही फक्त एकच विजेतेपद जिंकू शकता... आता या.. कुठे तुम्ही येऊन देश जिंकू शकता (Pele Comments on Various Topics).

पेलेबद्दल, इंग्लंडच्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा कर्णधार बॉबी मूर म्हणाला की "मी आतापर्यंत पाहिलेला सर्वात परिपूर्ण खेळाडू म्हणजे पेले.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकदा म्हणाला होता की "पेले फुटबॉल इतिहासातील महान खेळाडू आहे आणि एकच पेले असेल".

1970 च्या विश्वचषक फायनलमध्ये पेलेला चिन्हांकित करणारा इटालियन बचावपटू टार्सिसियो बर्ग्निक नंतर म्हणाला की "मी सामन्यापूर्वी स्वतःला सांगितले होते की तो आपल्या इतरांप्रमाणेच त्वचेचा आणि हाडांचा बनलेला आहे, परंतु मी चुकीचे होतो."

प्रख्यात इंग्लिश फुटबॉल लेखक जेफ्री ग्रीन यांनी एकदा जाहीर केले की, "डी स्टेफानो पृथ्वीवर बनला होता, परंतु पेले स्वर्गात बनला होता."

माजी मँचेस्टर सिटी आणि इंग्लंडचा स्टार रॉडनी मार्श एकदा पेलेबद्दल म्हणाला होता की "गॅस्कोइग्नेची पेलेशी तुलना करणे म्हणजे राल्फ हॅरिसची तुलना रेम्ब्रँडशी करण्यासारखे आहे.

पेले क्रीडा जगतातून निवृत्त झाल्यावर संयुक्त राष्ट्रातील ब्राझीलचे राजदूत जे.बी. पिनहेरो म्हणाले की "पेले 22 वर्षे फुटबॉल खेळला आणि त्या काळात त्याने कोठेही इतर राजदूतांपेक्षा जागतिक मैत्री आणि बंधुत्व वाढवण्यासाठी अधिक केले.

पेले 2006 मध्ये म्हणाले की "20 वर्षांपासून लोकांनी मला एकच प्रश्न विचारला आहे की, सर्वात महान कोण... पेले किंवा मॅराडोना? मी उत्तर देतो की तुम्हाला फक्त सर्व तथ्ये स्वतः पाहायची आहेत आणि निर्णय घ्यायचा आहे." पायाने किंवा डोक्याने किती गोल केले..?"

खेळ आणि संघातील फुटबॉल स्टार्सच्या महत्त्वाविषयी पेले म्हणाले की, "जेव्हा फुटबॉलच्या मैदानातून तारे गायब होतात, तेव्हा संघही नाहीसे होतात आणि हे एक मोठे सत्य आहे. जसे की जर एखाद्यामध्ये महान पात्र किंवा स्टार असेल तर थिएटरमध्ये नाटक घडतं, मग ठीक आहे, नाहीतर संपूर्ण टीमला त्याचा फटका सहन करावा लागतो.

पेलेने पेनल्टी किकमधील गोल फार चांगले मानले नाहीत. याबद्दल बोलताना एकदा म्हणाले की, "फुटबॉलमध्ये गोल करण्याचा एक भ्याड मार्ग दंड आहे.

पेले आणि मॅराडोना अगदीच मित्र आहेत. 2010 मध्ये, पेले अर्जेंटिनाच्या या खेळाडूबद्दल म्हणाला होता की “तो तरुणांसाठी एक चांगला उदाहरण नाही. त्याला फुटबॉल खेळता येण्यासाठी देवाने दिलेली देणगी होती, आणि म्हणूनच तो भाग्यवान आहे." मॅराडोनाने देखील असे म्हणत प्रतिक्रिया दिली, "पेले काय बोलतो याची त्याला पर्वा नाही..

सामना किंवा स्पर्धा जिंकण्याबाबत पेलेचे विचार अगदी स्पष्ट होते. ते म्हणायचे "जर तू पहिला आहेस तर तू पहिला आहेस. जर तू दुसरा आहेस तर तू काहीच नाहीस.