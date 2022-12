नवी दिल्ली: पेले हा एकमेव खेळाडू आहे जो तीन विश्वचषक विजेत्या संघांचा भाग आहे. (Pele Passed Away) याशिवाय इतर कोणत्याही फुटबॉलपटूला हे भाग्य लाभलेले नाही. राष्ट्रीय संघासाठी सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रम पेलेच्या नावावर आहे. हा जवळपास 40 वर्षांपासूनचा विक्रम आहे. (Brazil Football Legend Pele Death) याशिवाय आणखी अनेक रेकॉर्ड आणि माहिती आहेत, (Pele Quotes on Various Topics) ज्यासाठी पेले लक्षात राहतील.

पेले केवळ 15 वर्षांचा असताना सॅंटोसने त्याच्यावर स्वाक्षरी केली होती. पेलेने 7 सप्टेंबर 1956 रोजी एफसी कोरिंथियन्सविरुद्ध त्याच्या लीग पदार्पणात चार गोल केले (Facts About Brazil Legend Footballer Pele).

पेलेने (Brazil Football Legend Pele Death) प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये एकूण 1,283 गोल केले, ज्यात ब्राझीलसाठी 77 गोल आहेत.

1958 मध्ये, पेलेने कॅम्पियोनाटो पॉलिस्टा (एक प्रमुख ब्राझिलियन लीग) मध्ये सॅंटोससाठी 58 गोल केले, जे आजही एक अतुलनीय कामगिरी म्हणून लक्षात ठेवले जाते.

वयाच्या अवघ्या १७ व्या वर्षी पेले विश्वचषक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. स्वीडनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यातही त्याने दोनदा गोल केला होता. 1958 च्या विश्वचषकात त्याने 4 सामन्यात 6 गोल केले आणि अखेरीस ब्राझीलने फिफा विश्वचषक जिंकला.

19 नोव्हेंबर 1969 रोजी पेलेने आपल्या कारकिर्दीतील 1000 वा गोल केला. यादरम्यान, शेकडो लोकांनी ब्राझिलियन स्टारचे अभिनंदन करण्यासाठी मैदानावर गर्दी केली आणि खेळ पुन्हा सुरू होण्यासाठी 30 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागला. त्याच्या 1000 व्या ध्येयाच्या वर्धापन दिनानिमित्त 19 नोव्हेंबर रोजी सॅंटोसमध्ये 'पेले डे' आयोजित केला आहे.

पेलेचा 1000 वा गोल पेनल्टीतून झाला. त्याच वेळी, 2007 मध्ये, रोमारियोने 1000 गोल केल्याचा दावा देखील केला गेला होता, परंतु त्याच्या आकडेवारीबद्दल वाद झाला होता.

पेले विश्वचषकातील सर्वकालीन गोल करणाऱ्यांच्या यादीत १२ गोलांसह सहाव्या आणि रोनाल्डोनंतर ब्राझीलसाठी दुसऱ्या स्थानावर आहे.

पेलेच्या वडिलांनी एकदा हेडरद्वारे एका गेममध्ये पाच गोल केले. हा असा पराक्रम होता ज्याची पुनरावृत्ती पेले कधीही करू शकली नाही. पेलेला आतापर्यंत एका सामन्यात सर्वाधिक 4 हेडर गोल करता आले.

1970 च्या विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत इटलीविरुद्ध पेलेचा हेडर हा त्याचा 100 वा विश्वचषक गोल होता, तर त्याचा पहिला विश्वचषक अंतिम गोल 1958 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत वेल्सविरुद्ध झाला होता. त्यानंतर ब्राझीलने 1-0 ने विजय मिळवला.

21 नोव्हेंबर 1964 रोजी, पेलेने 8 गोल केले कारण सॅंटोसने बोटाफोगोविरुद्ध 11-0 असा शानदार विजय नोंदवला.

पेलेने आपल्या खेळाच्या आयुष्यात एकूण 92 हॅट्ट्रिक्स केल्या. 31 प्रसंगी चार गोल केले, 6 प्रसंगी पाच गोल केले आणि एकदा एकाच सामन्यात आठ गोल करण्याचा विक्रम केला. पेलेने सॅंटोससाठी 9 जून 1957 रोजी लवरास विरुद्ध पहिली हॅट्ट्रिक केली.

पेले यांच्या कारकिर्दीत १२९ वेळा तीन किंवा त्याहून अधिक गोल करण्याचा विक्रम आहे.