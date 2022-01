मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियन सरकारने दुसऱ्यांदा व्हिसा रद्द केल्यानंतर टेनिस स्टार नोव्हाक जोकोविचला पुन्हा हद्दपारीचा सामना करावा ( Novak Djokovic faces deportation ) लागला आहे. इमिग्रेशन मंत्री अ‍ॅलेक्स हॉके यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांनी ऑस्ट्रेलियन ओपन सुरू होण्याच्या तीन दिवस आधी सार्वजनिक हिताच्या आधारावर 34 वर्षीय सर्बियन खेळाडूचा व्हिसा रद्द ( Djokovic visa revoked ) करण्यासाठी आपल्या मंत्रिपदाचा वापर केला आहे.

जोकोविचच्या वकिलांनी फेडरल सर्किट आणि कौटुंबिक न्यायालयात व्हिसा रद्द करण्याच्या विरोधात अपील करणे अपेक्षित आहे. कारण त्यांनी पहिल्या रद्दीकरणानंतर यशस्वीरित्या केले होते. ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या किताबचा बचाव करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात मेलबर्नला आल्यापासून जोकोविचचा व्हिसा रद्द करण्याची ही दुसरी वेळ ( Djokovic's visa revoked for the second time ) आहे.

स्पर्धेसाठी कोविड-19 लसीकरण आवश्यकतेतून त्यांची सूट व्हिक्टोरिया राज्य सरकार आणि टेनिस ऑस्ट्रेलिया, स्पर्धेचे आयोजक यांनी मंजूर केली होती. यामुळे त्याला प्रवासासाठी व्हिसा मिळू शकला होता. पण ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्सने ही सूट नाकारली ( Australian Border Force denied the suit )आणि मेलबर्नला त्याचा व्हिसा रद्द केला.

व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी त्याने सोमवारी एका न्यायाधीशासमोर हॉटेलमध्ये चार रात्र काढल्या, ज्यानंतर त्याला यश आले.दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियन मंत्री जोकोविचला हद्दपार करण्यात यशस्वी झाले, तर जोकोविच पुढील तीन वर्षासाठी ऑस्ट्रेलियात दाखल होऊ शकणार नाही. म्हणजेच जोकोविच पुढील ३ वर्षे ऑस्ट्रेलियन ओपनचा भाग बनू शकणार नाही.



