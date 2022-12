नवी दिल्ली : हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी टूर रायपूरला पोहोचली जिथे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी त्याचे ( CM Bhupesh Baghel Welcomed For Hockey World Cup ) स्वागत ( Hockey World Cup 2023 ) केले. 13 ते 29 जानेवारीदरम्यान भुवनेश्वर आणि राउरकेला येथे विश्वचषक स्पर्धा होणार ( The Hockey World Cup 2023 Trophy in Raipur ) आहे. याआधी 23 डिसेंबर 2022 रोजी फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा स्टेडियम, बंगळुरू (कर्नाटक) येथे एका भव्य समारंभात छत्तीसगड हॉकीचे अध्यक्ष फिरोज अन्सारी यांच्या हस्ते ट्रॉफी सुपूर्द करण्यात आली.

ट्रॉफी 25 डिसेंबरला ओडिशात परतण्यापूर्वी 13 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात जाणार आहे. त्यामुळे 29 जानेवारी 2023 रोजी विजेत्या संघाने तो उचलण्यापूर्वी चाहत्यांना आणि जनतेला ते पाहण्याची संधी मिळेल. ओडिशाचे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या हस्ते 5 डिसेंबर रोजी भुवनेश्वर येथे राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूरचा शुभारंभ करण्यात आला. ट्रॉफीने अनेक राज्यांचा दौरा केला आहे.