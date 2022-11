दोहा : कतारमध्ये होणाऱ्या विश्वचषकात ब्राझीलच्या खेळाडूंनी जोरदार डान्स करण्याची आशा व्यक्त केली ( Brazil Brought an Offensive Minded Squad to Qatar ) आहे. पाच वेळचे विश्वविजेते गुरुवारी सर्बियाविरुद्ध पदार्पण करण्यापूर्वी उत्साही ( Brazilian Players are Hoping to Do a Lot of Dancing ) आणि आनंदी वाटत होते. इतके की नृत्य उत्सवाची सर्व तयारी आणि तालीम त्यांनी सुरू केली. एक नाही, दोन नाही, तीन नाही तर सर्व 10 गोल करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत असे त्यांनी सांगितले.

ब्राझीलचा फॉरवर्ड राफिन्हा सोमवारी म्हणाला, "तुम्हाला खरे सांगायचे आहे, आमच्याकडे आधीच 10 व्या गोलपर्यंत नृत्य तयार आहे. "आमच्याकडे प्रत्येक सामन्यासाठी काही 10 नृत्ये तयार आहेत. एक पहिल्यासाठी, एक दुसऱ्यासाठी, एक तिसऱ्यासाठी... जर आम्ही 10 पेक्षा जास्त गुण मिळवले, तर आम्हाला नवनवीन सुरुवात करावी लागेल."

ब्राझीलने आक्षेपार्ह मनाचा संघ कतारला आणला. ज्यामध्ये प्रशिक्षक टिटेने ब्राझीलला दोन दशकांतील पहिले विश्वचषक विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी निवडलेल्या नऊ फॉरवर्ड्समध्ये राफिनहा यांचा समावेश आहे. दुसरा म्हणजे व्हिन्सियस ज्युनियर, जो या मोसमाच्या सुरुवातीला रिअल माद्रिदसह गोल केल्यानंतर त्याच्या नृत्यांमुळे वादात सापडला होता. स्पेनमधील टीकेला न जुमानता तो आणि सहकारी रॉड्रिगो नाचत राहिले आणि विश्वचषकात राष्ट्रीय संघात आल्यावर त्यांनी आणखी असेच वचन दिले होते.

त्या वेळी विन्सियस ज्युनियरला जाहीरपणे पाठिंबा दर्शविणाऱ्यांपैकी राफिन्हा आणि नेमार यांचा समावेश होता. या वर्षी ब्राझीलचा आघाडीचा स्कोअरर स्ट्रायकर रिचर्लिसन म्हणाला की, त्याला आशा आहे की विश्वचषकात त्याच्यासाठी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांसाठी हे गोल स्वाभाविकपणे येतील. "जेव्हा तुम्ही ब्राझीलच्या राष्ट्रीय संघासोबत 9 क्रमांकाची जर्सी घालता, तेव्हा तुम्हाला फक्त गोल करायचे आहेत," तो म्हणाला. "या सहकाऱ्यांसह, मला खात्री आहे की गोल येतील." पेड्रो, अँटोनी, गॅब्रिएल जीसस आणि गॅब्रिएल मार्टिनेली हे टायटने घेतलेले इतर फॉरवर्ड्स.

रिचर्लिसन, राफिन्हा आणि नेमार गुरुवारी सर्बियाविरुद्ध सुरुवात करणार आहेत, परंतु टिट सलामीवीरासाठी आपले आक्रमण कसे तयार करेल याबद्दल अद्याप शंका होती. प्रशिक्षक एकतर मिडफिल्डर लुकास पॅकेटला अधिक आक्रमणाच्या स्थितीत वापरू शकतो किंवा व्हिन्सियस ज्युनियरला समोर ठेवू शकतो. व्हिन्सियससह आम्ही आक्रमणात अधिक गती मिळवतो, तर पॅकेटसह आमचे मिडफिल्डजवळ अधिक नियंत्रण असते, राफिन्हा म्हणाले. पण ब्राझीलमध्ये नेहमीच आक्षेपार्ह मनोवृत्तीचे राहण्याचे वैशिष्ट्य आहे, मग कोणीही खेळले तरी चालेल. ब्राझीलचे ग्रुप जीचे इतर सामने स्वित्झर्लंड आणि कॅमेरूनविरुद्ध आहेत. 2002 नंतर रोनाल्डोच्या नेतृत्वाखालील संघाने जर्मनीला अंतिम फेरीत पराभूत केल्यानंतर ब्राझील पहिला विश्वचषक जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ब्राझीलच्या संभाव्य सहाव्या विश्वचषक विजेतेपदाचा संदर्भ देत, कतारला जाणार्‍या फ्लाइटवर पॅरिस सेंट-जर्मेन स्टारने त्याच्या शॉर्ट्सवर सहाव्या स्टारसह फोटो पोस्ट केल्याबद्दल टीका झाल्यानंतर रिचार्लिसन नेमारचा बचाव करताना बाहेर पडला. "आम्ही स्वप्न पाहणारे आहोत, आम्ही या सहाव्या ताऱ्याच्या मागे जात आहोत, लोक काय म्हणतील याची पर्वा नाही," रिचर्लिसन म्हणाला.