ट्यूरिन : बुधवारच्या सत्रात बचावपटू मार्किनहोस सहभागी ( Marquinhos Joins Brazil Training ) झाल्यानंतर ब्राझीलचे प्रशिक्षक टिटे ( Brazil Team Training Ahead of World Cup ) यांनी त्यांचे सर्व २६ खेळाडू प्रथमच विश्वचषकाच्या तयारीसाठी संघाच्या ( FIFA World Cup Training Updates ) प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध केले होते. मार्क्विनहोस स्नायूंच्या किरकोळ समस्येसह प्रशिक्षण शिबिरात ( Defender Marquinhos Joined in Wednesday Session ) पोहोचला होता. परंतु, त्याने इटलीतील ट्यूरिन ( Minor Muscle Problem But Took Part in Half of Training Session ) येथील जुव्हेंटस प्रशिक्षण मैदानावर अर्ध्या प्रशिक्षण सत्रात भाग घेतला. ब्राझील शनिवारी ट्यूरिन ते कतारला जाणार आहे.

बुधवारीदेखील, मिडफिल्डर ब्रुनो गुइमारेसला फॅबिन्होने केलेल्या टॅकलनंतर वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता होती. ज्याने त्याचा एक बूट फाडला, परंतु तो पुढे चालू ठेवण्यास सक्षम होता. या घटनेनंतर 25 वर्षीय गुइमारेसने प्रशिक्षण सत्रातील एक गोल केला. पाच वेळचा विश्वविजेता, दोन दशकांमध्‍ये पहिल्‍यांदा विश्‍वचषकाच्‍या विजेतेपदाचा शोध घेण्‍यासाठी, 24 नोव्‍हेंबर रोजी सर्बियाविरुद्ध त्‍यांचा पहिला सामना खेळणार आहे. त्यानंतर G गटात ब्राझीलचा सामना स्वित्झर्लंड आणि कॅमेरूनशी होईल.