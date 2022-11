रिओ दि जानेरो : अल्बिसेलेस्टेचा कर्णधार लिओनेल ( According to Albiceleste Captain Lionel Messi ) मेस्सीच्या ( Lionel Messi on Argentina Team Chances at WC ) मते, कतारमध्ये 36 वर्षांचा फिफा विश्वचषक विजेतेपदाचा ( FIFA World Cup Title Drought in Qatar ) दुष्काळ संपुष्टात आणण्याच्या अर्जेंटिनाच्या आशांमध्ये ब्राझील, फ्रान्स आणि इंग्लंड हे सर्वात मोठे अडथळे असतील. दक्षिण अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (CONMEBOL) ला दिलेल्या मुलाखतीत मेस्सी म्हणाला, "जेव्हा आम्ही उमेदवारांबद्दल बोलतो तेव्हा आम्ही नेहमी त्याच संघांबद्दल बोलतो."

"जर मला इतरांपेक्षा काही उत्तम कामगिरी करायची असेल तर मला वाटते की ब्राझील, फ्रान्स आणि इंग्लंड हे बाकीच्यांपेक्षा थोडे वरचढ संघ आहेत. परंतु विश्वचषक इतका कठीण आणि इतका गुंतागुंतीचा आहे की, येथे काहीही होऊ शकते." दोन वेळचा चॅम्पियन अर्जेंटिना 22 नोव्हेंबर रोजी सौदी अरेबियाविरुद्ध त्यांच्या मोहिमेला सुरुवात करेल आणि त्याआधी C गटात मेक्सिकोला आणि पोलंडचाही सामना करावा लागेल. लिओनेल स्कालोनीचे पुरुष त्यांच्या मागील 35 सामन्यांमध्ये अपराजित आहेत. ज्यामध्ये ब्राझील विरुद्ध 2021 कोपा अमेरिका फायनलचा समावेश आहे. सध्या इटलीच्या ताब्यात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या सर्वाधिक प्रदीर्घ धावसंख्येच्या विक्रमापासून ते फक्त दोन गेम दूर आहेत.

मेस्सी त्याच्या पाचव्या आणि जवळजवळ निश्चितपणे शेवटच्या विश्वचषकात खेळणार आहे. 2006 मध्ये जर्मनीमध्ये झालेल्या स्पर्धेत प्रथमच फुटबॉलच्या सर्वात मोठ्या मंचावर दिसला होता. 2014 मध्ये मारियो गोएत्झेच्या अतिरिक्त वेळेच्या गोलमुळे अर्जेंटिनाचा जर्मनीविरुद्ध अंतिम सामना हरला तेव्हा तो ज्युल्स रिमेट ट्रॉफी जिंकण्याच्या सर्वात जवळ आला होता.

"आम्ही खूप उत्साहित आहोत. आमच्याकडे खूप चांगला गट आहे जो उत्साही आहे. परंतु, आम्ही हळूहळू गोष्टी घेत आहोत." 35 वर्षीय पॅरिस सेंट-जर्मेन फॉरवर्ड म्हणाला की, "आम्ही विश्वचषक स्पर्धेनंतर येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा सामना करण्यासाठी सर्वोत्तम मार्गाने सुरुवात करू, अशी आशा आहे. तुम्ही जितके जास्त खेळाल आणि खेळपट्टीवर जितका जास्त वेळ घालवाल तितके तुम्ही एकमेकांना जाणून घ्याल," असेही तो पुढे म्हणाला. जुव्हेंटसचा उजवा-बॅक डॅनिलोने असेही म्हटले आहे की, ब्राझील फिफा विश्वचषक जिंकण्यासाठी उत्सुक आहेत हे तथ्य आपण लपवू शकत नाही. पाच वेळचा विश्वविजेता संघ 24 नोव्हेंबर रोजी सर्बियाविरुद्ध आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल आणि त्यानंतर जी गटात स्वित्झर्लंड आणि कॅमेरूनचा सामना करेल.

ट्युरिन येथे ब्राझीलच्या विश्वचषकपूर्व प्रशिक्षण शिबिरात डॅनिलोने पत्रकारांना सांगितले की, “आम्ही फेव्हरेटपैकी एक आहोत हे निर्विवाद आहे. ब्राझीलने 14 विजय, तीन ड्रॉ आणि एकही पराभव न पत्करता दक्षिण अमेरिकन पात्रता फेरीत अव्वल स्थान मिळवून फुटबॉलच्या प्रीमियर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत थेट प्रवेश मिळवला. डॅनिलो म्हणाले की त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अभिमान आणि जबाबदारीची भावना आहे कारण ते त्यांच्या फुटबॉल-वेड्या मातृभूमीतील 200 दशलक्षाहून अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. 2011 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केल्यापासून 46 वेळा कॅप मिळालेल्या डॅनिलो म्हणाले, "आमच्याकडे जगातील सर्वोत्तम संघांसाठी खेळणारे महत्त्वाचे फुटबॉलपटू आहेत."

"जेव्हा आम्ही राष्ट्रीय संघाचा शर्ट घालून खेळपट्टीवर जातो, तेव्हा आमच्याकडे नेहमीच ब्राझीलमधील ती मुले असल्याची भावना असते, जे विश्वचषक खेळण्याचे आणि जिंकण्याचे स्वप्न पाहतात, कप हातात घेऊन कुटुंबाला मिठीत घेतात. ही भावना नेहमीच असते. आमच्याबरोबर आणि ते आम्हाला एक शक्ती देते ज्याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही,” तो पुढे म्हणाला.