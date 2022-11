नवी दिल्ली : 22 व्या फिफा विश्वचषक 2022 ला औपचारिक सुरुवात झाली ( Fifa World Cup Quran Recitation ) आहे. कतारमधील अल-बैत स्टेडियममध्ये उद्घाटन सोहळा ( Quran Recitation in Fifa World Cup ) पार पडला. उद्घाटन समारंभात कतारचे वाळवंट प्रथम दाखवण्यात ( Opening Ceremony Took Place at Al Bait Stadium in Qatar ) आले. यानंतर हॉलिवूड अभिनेता मॉर्गन फ्रीमनने व्हिडिओद्वारे कतारच्या फुटबॉलशी संबंधित ( Colorful Cultural Programs were Organized in Opening Ceremony ) कथा सांगितली. बीटीएसचा प्रमुख गायक जंगकूक याने समारंभात सादरीकरण ( Hollywoods Hottest Faces Morgan Freeman ) केले. यासह 900 हून अधिक कलाकारांनी परफॉर्मन्स ( South Korean Singer BTS Jung Kook Grabbed Headlines ) दिला. शेवटी झेंडे फडकावत, विविध संघांच्या जर्सी परिधान केलेल्या कलाकारांनी नृत्य केले. फटाक्यांच्या आतषबाजीने उद्घाटन समारंभाची सांगता झाली.

फिफा विश्वचषकाचा उद्घाटन समारंभ ठरले चर्चेचा विषय : उद्घाटन समारंभात असे काही घडले, जे जगभरात चर्चेचा विषय बनले. यावेळी फिफा विश्वचषकाची सुरुवात अनोख्या पद्धतीने झाली. 92 वर्षांच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले जेव्हा FIFA विश्वचषक कुराण पठण ( FIFA World Cup 2022 मधील कुराण पठण ) सुरू झाला. हे असे दृश्य होते ज्याची जगभरात चर्चा होत आहे. FIFA विश्वचषक 2022 च्या उद्घाटनासाठी मुलांना कुराण-ए-पाक पठण करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते.

फिफा विश्वचषक 2022 मध्ये प्रथम सामन्यात कतारचा दारुण पराभव : FIFA विश्वचषक 2022 चा पहिला सामना गट A संघ कतार आणि इक्वेडोर (कतार वि. इक्वाडोर) यांच्यात अल बायात स्टेडियमवर खेळला गेला. ज्यामध्ये यजमान कतारला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. इक्वेडोरने कतारचा 2-0 ने पराभव करून विश्वचषकात पदार्पण केले.

इक्वाडोरनं पूर्वार्धात दोन गोल डागले : सामन्याच्या तिसऱ्याच मिनिटाला इक्वाडोरनं गोल डागत कतारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण रेफरीनं VAR द्वारे गोल रद्द झाल्याचं घोषित केलं. हा गोल व्हॅलेन्सियानं केला होता. त्यानंतर याच सामन्याच्या 16व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रूपांतर करत संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. 31व्या मिनिटाला व्हॅलेन्सियानं शानदार हेडर करत संघाला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. कतारच्या डिफेन्सच्या चुकीमुळेच इक्वाडोरला दुसरा गोल डागण्याची संधी मिळाली.

सेकंड हाफमध्ये कतारची कडवी झुंज : सेकंड हाफमध्ये कतारनं इक्वाडोरला पूर्वार्धाच्या तुलनेत कडवी झुंज दिल्याचं पाहायला मिळालं. कतारनं डिफेंडकरत गोल करण्याचे प्रयत्न केले. पण त्यांचा प्रयत्वन इक्वॉडोरनं सफल होऊ दिले नाहीत. सामन्याच्या 67व्या मिनिटाला पेड्रो मिगुएलने कतारसाठी गोल डागण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच्या पदरी अपयशच आलं. इक्वाडोरचं प्रसंगावधान आणि उत्तम डिफेंट यामुळे यजमान कतारला पहिल्याच सामन्यात परभवाचा सामना करावा लागला. शेवटच्या काही मिनिटांत कतारचा संघ अधिक आक्रमक दिसला, तर सामन्याच्या पूर्वाधापासूनच आघाडीवर असलेला इक्वाडोर फुटबॉल संघ डिफेंन्सच्या भूमिकेत पाहायला मिळाला.