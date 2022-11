दोहा : कतारमध्ये खेळ सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी विश्वचषक ( FIFA World Cup 2022 ) आयोजकांनी अल्कोहोल धोरणात आणखी एक उशिरा बदल केला आहे. दोहा आणि आसपासच्या आठ सॉकर ( Beer Sales at World Cup Could be Stopped ) स्टेडियममध्ये बिअर विक्रीवर बंदी ( Alcohol Sales to be Banned at World Cup ) घातली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कतारी अधिकारी FIFA वर दीर्घकाळ विश्वचषक स्पॉन्सर बुडवेझरच्या ( FIFA to Ban World Cup Beer ) आठ ठिकाणी सर्व विक्रीवर बंदी घालण्यासाठी दबाव आणत आहेत. वर्ल्ड कप आयोजन समिती आणि फिफा या दोघांनीही या योजनेच्या अहवालावर शुक्रवारी भाष्य करण्यास नकार दिला, जे पहिल्यांदा द टाइम्स ऑफ लंडनने उघड केले होते.

Budweiser ची मूळ कंपनी, AB InBev, प्रत्येक विश्वचषकात बिअर विकण्याच्या विशेष हक्कांसाठी लाखो डॉलर्स देते. FIFA सह कंपनीची भागीदारी 1986 च्या स्पर्धेत सुरू झाली. जेव्हा कतारने विश्वचषकाचे यजमानपद मिळविण्याची आपली बोली सुरू केली, तेव्हा देशाने फिफाच्या व्यावसायिक भागीदारांचा आदर करण्यास सहमती दर्शवली आणि २०१० मध्ये मतदान जिंकल्यानंतर पुन्हा करारावर स्वाक्षरी केली. ब्राझीलमध्ये २०१४ विश्वचषक स्पर्धेत यजमान देशाला कायदा बदलण्यास भाग पाडले गेले. स्टेडियममध्ये दारू विक्रीस परवानगी द्या.

फिफा आयोजकांकडून मैदान परिसरात बिअरवर बंदी

2022 पर्यंत दोन-टूर्नामेंट पॅकेजमध्ये कतारची यजमान म्हणून निवड झाल्यानंतर 2011 मध्ये FIFA बरोबर AB InBev च्या कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. तथापि, बेल्जियम-आधारित ब्रुअरला अलीकडच्या काही महिन्यांत ते बिअर कुठे सर्व्ह करू शकतात आणि विकू शकतात याबद्दल अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला आहे.

खेळांपूर्वी आणि नंतर स्टेडियमच्या परिघात विक्रीसाठी अल्कोहोलसह बिअरसाठी सप्टेंबरमध्ये एक करार जाहीर करण्यात आला. केवळ अल्कोहोलमुक्त बड झिरो स्टेडियमच्या कॉन्कोर्समध्ये चाहत्यांना त्यांच्या सीटवर ब्रँडेड कपमध्ये पिण्यासाठी विकले जाईल.

गेल्या आठवड्याच्या शेवटी, कतारी आयोजकांनी परिघातील कमी दृश्यमान ठिकाणी बिअर स्टॉल हलवण्याचा आग्रह धरलेल्या नवीन धोरणामुळे AB InBev आश्चर्यचकित झाले. Budweiser देखील फक्त डाउनटाउन अल बिड्डा पार्क मधील अधिकृत FIFA फॅन झोनमध्ये संध्याकाळी विकले जाणार होते, जेथे 40,000 चाहते विशाल स्क्रीनवर गेम पाहण्यासाठी जमू शकतात. एका बिअरची किंमत USD 14 अशी पुष्टी केली गेली. Ab InBev ने टिप्पणीच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. कंपनी या स्पर्धेसाठी स्वतःच्या ब्रँडेड नाईट क्लबसह दोहाच्या वेस्ट बे भागातील एका उच्चस्तरीय हॉटेलमध्ये आधारित असेल.