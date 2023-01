नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) मंगळवारी महिला इंडियन प्रीमियर लीगच्या (डब्ल्यूआयपीएल) पहिल्या ( BCCI Offer For WIPL Franchise ) सत्रात स्वारस्य असलेल्या पक्षांना संघांची मालकी आणि संचालन करण्यासाठी ( Opportunity to Become Owner of Teams ) आमंत्रित करणारी निविदा काढली ( Womens Indian Premier League ) आहे. ज्यामुळे महिलांच्या आयपीएलमध्ये रस वाढला आहे. एक संधी भांडवलदार आणि घराण्यांसाठी खुली केली ( Womens IPL will be Held From March 3 to 26 ) आहे. महिला आयपीएलचा पहिला हंगाम पुरुषांच्या आयपीएलच्या आधी ३ ते २६ मार्च या कालावधीत होणार आहे.

बीसीसीआयला महिलांच्या आयपीएल मीडिया हक्कासाठी बंपर व्याज बीसीसीआयला महिलांच्या आयपीएल मीडिया हक्क निविदेसाठी बंपर व्याज मिळाले आहे. त्याच्या निविदा खरेदीची तारीख ३१ डिसेंबर रोजी संपली होती. BCCI अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, Disney Star, Sony Network, Viacom18 यासह 10 हून अधिक पक्षांनी निविदा दस्तऐवजाची निवड केली आहे. इच्छुक पक्षांना आता 12 जानेवारीपर्यंत त्यांच्या बंद बोली सादर कराव्या लागतील. मीडिया अधिकारानंतर बीसीसीआय आता ते डब्ल्यूआयपीएल फ्रँचायझीला देण्याची तयारी करीत आहे.

बीसीसीआय आणि भारतातील महिला क्रिकेटपटू 2023 साठी सज्ज बीसीसीआय आणि भारतातील महिला क्रिकेटपटू 2023 मध्ये मोठ्या संकटासाठी सज्ज आहेत. बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, 'आगामी महिला आयपीएल लीग प्रत्येक फ्रँचायझीच्या लिलावात 1000 कोटींहून अधिक कमाई करू शकते.' डब्ल्यूआयपीएल महिला क्रिकेटपटूंना पुरुष खेळाडूंप्रमाणे लक्षाधीश बनवण्यासाठी आणत असल्याची पुष्टीही बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने केली.

WIPL फ्रँचायझी घेण्यासाठी अनेक घरांकडून आधीच उत्सुक WIPL फ्रँचायझी घेण्यासाठी अनेक मोठमोठी घराणी उत्सुक आहेत. महिला आयपीएलमध्ये क्षमता असल्याचे डाबर इंडिया लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष मोहित बर्मन यांनी म्हटले आहे. स्पर्धेतील त्यांची आवड इतरांनाही गुंतवणूक करण्याचा विचार करण्यास प्रोत्साहित करू शकते. यासंदर्भात बीसीसीआयचे सचिव जय शाह म्हणाले, "अनेक विद्यमान आयपीएल संघांनी चौकशी केली आहे आणि डब्ल्यूआयपीएल फ्रँचायझी घेण्यास स्वारस्य दाखवले आहे." मालकीमध्ये स्वारस्य व्यक्त केले. यात मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्सही इच्छुक असू शकतात, असे मानले जात आहे. बीसीसीआय पाच किंवा सहा संघांच्या टूर्नामेंटचा विचार करत असल्याचेही शहा यांनी सूचित केले होते.