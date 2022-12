चटगाव : बांगलादेशविरुद्धचे पहिले दोन ( Bangladesh vs India ) सामने अत्यंत जवळच्या आणि काटेरी लढतीत गमावल्यानंतर टीम इंडियाने ( Bangladesh Team Also Wins Third Match on Saturday ) ही मालिका आधीच गमावली ( Team India Would Like to Avoid Clean Sweep ) आहे. आता आज जहूर अहमद चौधरी स्टेडियमवर ( Zahur Ahmed Chowdhury Stadium Chattogram ) खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यात टीम इंडिया शेवटचा सामना जिंकून आपली शान वाचवण्याचा प्रयत्न करेल.

भारतीय फलंदाजांची तडफदार कामगिरी : पहिला बांगलादेश विरुद्धच्या अंतिम सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी तडफदार फलंदाजी करीत मोठी धावसंख्या उभारली आहे. इशान किशनने डबल सेन्च्युरी मारत अनेक विक्रम स्वतःच्या नावावर केले आहेत.

ईशान किशनचे अनेक विक्रम

1) एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारतीयांकडून सर्वात जलद 150 धावा, 2) बांगलादेशविरुद्ध एकदिवसी सामन्यात भारताकडून सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज,

3) बांगलादेश विरुद्ध एकदिवसीय सामन्यात भारतीयांची सर्वोच्च धावसंख्या, 4) भारतासाठी विकेटकीपर म्हणून सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या

बांगलादेश फलंदाजांची उत्तम कामगिरी : दुसरीकडे, बांगलादेश संघाच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना एका विकेटने आणि दुसरा सामना शेवटच्या चेंडूवर 5 धावांनी जिंकण्यापेक्षा चांगले काय असू शकते. यादरम्यान पहिल्यांदाच कर्णधार बनलेला लिटन दास खूप भाग्यवान दिसत आहे. दुसरीकडे उपकर्णधारपदी कर्णधार झालेल्या लोकेश राहुलकडूनही तीच अपेक्षा ठेवली जात आहे.

बांगलादेश संघाचे आतापर्यंतचे सामन्यांचे आकडे

बांगलादेशसाठी ही मालिका खूपच उत्साहवर्धक ठरली : बांगलादेशसाठी ही मालिका खूपच उत्साहवर्धक आहे. ती आपल्या देशात एकदिवसीय संघ म्हणून खूप चांगला खेळ दाखवत आहे. या दरम्यान 2018 ते 2022 पर्यंत तिने अनेक मालिका सहज जिंकल्या आहेत. यादरम्यान बांगलादेश संघाने झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेचा पराभव केला. आता या मालिकेत टीम इंडियाला पराभूत करून बांगलादेशला घरच्या मैदानावर पराभूत करणे सोपे जाणार नाही, हे त्यांनी दाखवून देऊन स्वतःला प्रस्थापित केले आहे.

भारतीय संघाच्या अनेक जखमी खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत केएल राहुलची मोठी कसोटी : बांगलादेश संघाने शनिवारी होणारा तिसरा सामनाही जिंकला, तर त्यांच्यासाठी ही मालिका संस्मरणीय ठरेल. त्याचबरोबर टीम इंडियाला क्लीन स्वीप टाळायला आवडेल. रोहित शर्माशिवाय टीम इंडियासाठी हे काम सोपे होणार नाही. अनेक जखमी खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत केएल राहुलची मोठी कसोटी लागणार आहे. शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव आणि संजू सॅमसन यांसारख्या फॉर्मात असलेल्या खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमुळे संघाची फलंदाजी आपली छाप सोडू शकलेली नाही. विराट कोहलीचा गेल्या सात एकदिवसीय डावातील सर्वोच्च धावसंख्या १८ धावा आहे. रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत टीम इंडियाला विजय मिळवायचा असेल, तर डावाच्या सुरुवातीसोबतच पहिल्या 4 फलंदाजांपैकी कोणत्याही फलंदाजाला मोठी खेळी खेळावी लागेल.

भारत विरुद्ध बांगलादेशमध्ये अंतिम एकदिवसीय सामना

चितगावची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल : चितगावची खेळपट्टी वनडेमध्ये फलंदाजीसाठी अनुकूल आहे. येथे सपाट खेळपट्टी असण्याची शक्यता आहे. शनिवारी हवामान निरभ्र राहणार असून, कमाल तापमान 28 अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. बांगलादेश संघात सध्या कोणतेही मोठे बदल होण्याची शक्यता नाही. मात्र, शिखर धवनसह इशान किशनला डावाची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. केएल राहुल राहुल त्रिपाठी आणि रजत पाटीदार यांच्यापैकी कोणाचाही प्रयत्न करण्याचा विचार करू शकतात. दुसरीकडे, या सामन्यात कुलदीप यादवलाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे, ज्याचा नुकताच संघात समावेश करण्यात आला आहे.

भारतीय गोलंदाज कुलदीप यादव

बांगलादेश संभाव्य संघ : 1 लिटन दास (क), 2 अनामुल हक, 3 नझमुल हुसेन शांतो, 4 शाकिब अल हसन, 5 मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), 6 महमुदुल्ला, 7 अफिफ हुसैन, 8 मेहदी हसन मिराज, 9 नसुम अहमद, 10 मुस्तफीज रहमान, 11 इबादत हुसेन

भारताचा संभाव्य संघ : 1 शिखर धवन, 2 ईशान किशन, 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), 6 वॉशिंग्टन सुंदर, 7 अक्षर पटेल, 8 शार्दुल ठाकूर, 9 शाहबाज अहमद/कुलदीप यादव, 1 मोहम्मद यादव सिराज, 11 उमरान मलिक