अल रेयान (कतार) : युनायटेड स्टेट्सचा युवा संघ विश्वचषकात परतताना विजयाच्या जवळ ( Wales Against US in FIFA World Cup ) होता. त्यानंतर वॉकर झिमरमनने अनावश्यकपणे गॅरेथ बेलवर नांगर टाकला ( Walker Zimmerman plowed into Gareth Bale ) आणि वेल्स फॉरवर्डच्या गोलच्या पाठीशी 82 व्या मिनिटाला बेलने ( Bale Converted Resulting Penalty Kick in 82nd Minute ) परिणामी पेनल्टी किकमध्ये रूपांतरित केले. सोमवारी वेल्सला 1-1 अशी बरोबरी मिळवून ( Bale Salvages 1-1 Draw For Wales Against US ) दिली. ज्यामुळे अमेरिकन निराश झाले आणि त्यांचा बाद फेरीतील मार्ग अधिक अनिश्चित झाला. युनायटेड स्टेट्सचे प्रशिक्षक ग्रेग बेरहल्टर म्हणाले, “खेळानंतर लॉकर रूममध्ये जाताना, आपण गटाची निराशा पाहू शकता.

जॉर्ज वेह यांचा मुलगा टिम वेह : माजी फिफा प्लेअर ऑफ द इयर आणि विद्यमान लायबेरियाचे अध्यक्ष जॉर्ज वेह यांचा मुलगा टिम वेह याने 36व्या मिनिटाला ख्रिश्चन पुलिसिकच्या पासनंतर अमेरिकन्सना पुढे केले होते. 2018 ची स्पर्धा गमावल्यानंतर पुन्हा विश्वचषकात, युनायटेड स्टेट्सने विजयाकडे वाटचाल केली. पण, यजमान कतारचे रेफ्री अब्दुलरहमान अल-जासिम यांनी झिमरमनने बेलला बाद केल्यानंतर पेनल्टी स्पॉटकडे लक्ष वेधले.

बेलने गोलकीपर मॅट टर्नरच्या पसरलेल्या हाताच्या डावीकडे किक : 109 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधला 41वा गोल करण्यासाठी बेलने गोलकीपर मॅट टर्नरच्या पसरलेल्या हाताच्या डावीकडे किक घातली. 1958 नंतरच्या पहिल्या विश्वचषक सामन्यात वेल्ससाठी एक गुण वाचवला. "सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही हरलो नाही," असेही वेह म्हणाले. "आम्ही बरोबरी ठेवली आणि आता आम्ही फक्त पुढच्या खेळावर लक्ष केंद्रित करू."

युनायटेड स्टेट्ससाठी पुढील शुक्रवारी इंग्लंडविरुद्ध हाय-प्रोफाइल सामना : युनायटेड स्टेट्ससाठी पुढील शुक्रवारी इंग्लंडविरुद्ध हाय-प्रोफाइल सामना आहे. त्याच दिवशी वेल्सचा सामना इराणशी होईल. सोमवारी सुरुवातीला इंग्लंडने इराणचा ६-२ असा पराभव केला. टीम वेह, फक्त 22, एका नवीन दिसणाऱ्या अमेरिकन संघाचा भाग होता. जो स्पर्धेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात तरुण आहे. Pulisic, अव्वल अमेरिकन खेळाडू आणि 2017 च्या पात्रता अपयशातील काही होल्डओव्हर्सपैकी एक, मैदानाच्या मधोमध एका हालचालीमध्ये फुटला ज्यामुळे गोल झाला. नेको विल्यम्सच्या पुढे जाऊन पुलिसिक पुढे जात असताना वेहने त्याच्या धावण्याची अचूक वेळ दिली.

वेहची चमकदार कामगिरी : पेनल्टी क्षेत्राजवळून, वेहने 26 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेल्या चौथ्या गोलसाठी सरकता गोलरक्षक वेन हेनेसीच्या डाव्या मांडीवर चेंडू टाकण्यासाठी उजव्या पायाच्या बाजूचा वापर केला. दोन्ही गुडघ्यांवर हात पसरून व सरकत वेह अमेरिकन चाहत्यांकडे धावला. त्याला संघातील सहकाऱ्यांनी टोमणे मारले, नंतर दोन्ही हात आकाशाकडे वर केले आणि स्वर्गाला चुंबन दिले. जॉर्ज वेह, जो कधीही वर्ल्ड कपमध्ये खेळला नाही, त्याने गेममध्ये येण्याची योजना आखली.

अमेरिकन्सने युरोपियन क्लबमधून विक्रमी 10 खेळाडूंची सुरुवात : लाल भिंतीतील हजारो समर्थकांनी खालच्या वाटीचे एक टोक भरले आणि संपूर्ण गाणे गायले. वेल्सचे प्रशिक्षक रॉब पेज म्हणाले, “आम्ही पहिल्या सहामाहीत धाडसी होऊ शकलो असतो. युनायटेड स्टेट्सच्या इतिहासातील 750 व्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, अमेरिकन्सने युरोपियन क्लबमधून विक्रमी 10 खेळाडूंची सुरुवात केली, त्यात फक्त मेजर लीग सॉकरमधील झिमरमन होते. 74 व्या मिनिटाला प्रवेश करणारा डीआंद्रे येडलिन हा मागील विश्वचषकाचा अनुभव असलेला एकमेव अमेरिकन खेळाडू होता.

जोश सार्जेंटने 10व्या मिनिटाला अँटोनी रॉबिन्सनच्या क्रॉसवरून हेडरसह पोस्ट करताना : जोश सार्जेंटने 10व्या मिनिटाला अँटोनी रॉबिन्सनच्या क्रॉसवरून हेडरसह पोस्ट मारताना अमेरिकन्सला जवळपास पुढे केले. 64व्या मिनिटाला बेन डेव्हिसचे हेडर झेप घेत असलेल्या टर्नरने क्रॉसबारवर ढकलले. हा सामना दोहाच्या पश्चिमेकडील अरबी वाळवंटात पुन्हा बांधलेल्या अहमद बिन अली स्टेडियममध्ये खेळला गेला, जो चमकदार रंगांनी उजळला होता आणि बाहेरील दर्शनी भाग ज्यामध्ये वाळूच्या ढिगाऱ्यांची प्रतिकृती होती. यूएस सॉकर फेडरेशनने सुमारे 3,300 तिकिटे विकली आणि 43,418 लोकांच्या गर्दीत राज्य सचिव अँथनी ब्लिंकन हाताशी होते.

कार्ड केलेले : चार अमेरिकन लोकांनी रफ टॅकलसाठी पिवळे कार्ड घेतले आणि दुसर्‍याचे मूल्यांकन केल्यास त्यांना निलंबित केले जाईल. सेर्गिनो डेस्ट, वेस्टन मॅकेनी, टिम रीम आणि केलीन अकोस्टा.

ट्रेनरची खोली : युनायटेड स्टेट्सचा मिडफिल्डर जिओ रेना याला बाहेर ठेवण्यात आले, कारण बर्हाल्टर यांनी स्पष्ट न करता घट्टपणा असल्याचे सांगितले. बर्हाल्टरने त्याची इंग्लंडविरुद्ध खेळण्याची कल्पना केली.

मनाने तरुण : 19 वर्षे, 358 दिवसांचे युनूस मुसाह, 2002 मधील डामार्कस बीस्ले पेक्षा 19 दिवस लहान, विश्वचषक सामना सुरू करणारा सर्वात तरुण अमेरिकन बनला आणि 23 वर्षांचा टायलर अॅडम्स 1950 मध्ये हॅरी केफ आणि वॉल्टर बहर यांच्यानंतर सर्वात तरुण यूएस विश्वचषक कर्णधार बनला. (एपी)