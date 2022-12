मुंबई : आत्मविश्वासाने भरलेला भारतीय महिला संघ ( Australia Women vs India Women ) बुधवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या T20 सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये शानदार विजय ( T20 Five Match Series ) मिळवल्यानंतर उत्तम गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणासह ही गती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर पहिले दोन सामने खेळल्यानंतर आता ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर सामने खेळवले ( Brabourne Stadium. More Than 47000 Spectators ) जाणार आहेत. रविवारच्या सामन्यात 47000 हून अधिक प्रेक्षक मैदानावर उपस्थित होते. दोन्ही संघांनी त्यांना एक रोमांचक सामना देऊन निराश केले नाही. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अनेकदा विजय मिळवून देणाऱ्या भारतीय संघाने शेवटच्या चेंडूपर्यंत झुंज सोडली नाही.

पाच सामन्यांची मालिका जिंकण्यासाठी भारताला अधिक मेहनत करावी लागणार : मात्र, हा विजय भूतकाळातील आहे आणि फलंदाजी प्रशिक्षक हृषिकेश कानिटकर यांनी सामन्यानंतर सांगितले की, पाच सामन्यांची मालिका जिंकण्यासाठी भारताला अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. मालिका सध्या १-१ अशी बरोबरीत आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या संघाचा सामना करण्याची क्षमता भारताकडे आधीच आहे. पण, सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यासाठी काही बाबींची काळजी घ्यावी लागेल.

पहिल्या दोन सामन्यांत क्षेत्ररक्षक आणि गोलंदाजांनी केली निराशा : भारतीय फलंदाजांनी आपले काम चोख बजावले, पण पहिल्या दोन सामन्यांत क्षेत्ररक्षक आणि गोलंदाजांनी निराशा केली. यजमानांना मालिकेत आतापर्यंत केवळ दोनच विकेट घेता आल्या, हे चिंतेचे कारण आहे. पकडणेही अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही. वेगवान गोलंदाज मेघना सिंगने भरपूर धावा दिल्या आणि डावखुरा वेगवान गोलंदाज अंजली सरवानीला सुरुवातीची विकेट मिळवता आली नाही. भारताची यशस्वी गोलंदाज रेणुका ठाकूरलाही गेल्या सहा महिन्यांत एकही विकेट मिळालेली नाही. मनगटी फिरकीपटू देविका वैद्य आठ वर्षांतील पहिली टी-२० मालिका खेळत आहे. पण, गोलंदाजीत ती छाप पाडू शकली नाही. फलंदाजीदरम्यान त्याने दडपणाच्या क्षणांमध्ये नक्कीच चौकार मारले.

यास्तिका भाटियाच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघाला चांगले खेळावे लागणार : यास्तिका भाटियाच्या अनुपस्थितीत जेमिमाह रॉड्रिग्सला धावा कराव्या लागतील, जी पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये अपयशी ठरली होती. सलामीवीर शेफाली वर्माला आक्रमक सुरुवातीचे चांगल्या डावात रूपांतर करावे लागेल. ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार अॅलिसा हिली हिच्याकडून आघाडीची अपेक्षा आहे. भारताने यावर्षी त्यांच्या विजयाची मालिका थांबवली आहे आणि हीलीने मान्य केले की, त्यांच्या गोलंदाजांना अधिक चांगली कामगिरी करण्याची गरज आहे. त्यांची सलामीवीर बेथ मूनी हिने उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला आहे जो तिला कायम राखायचा आहे.

दोन्ही संघ : ऑस्ट्रेलिया संघ : एलिसा हिली (क), ताहलिया मॅकग्रा (व्हीसी), डी'आर्सी ब्राउन, निकोला केरी, ऍशले गार्डनर, किम गर्थ, हीदर ग्रॅहम, ग्रेस हॅरिस, जेस जोनासेन, अलाना किंग, फोबी लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेग शट आणि अॅनाबेल सदरलँड.

भारतीय संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड, रेणुका सिंग ठाकूर, मेघना सिंग, अंजली सरवानी, देविका वैद्य, एस मी. , रिचा घोष आणि हरलीन देओल. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सामना सुरू होईल.