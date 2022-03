नवी दिल्ली : विनी, यक्षिका आणि विधी यांच्या नेतृत्वाखालील सहा भारतीय ज्युनियर बॉक्सर्सनी ( Indian junior boxers ) रविवारी जॉर्डनमध्ये एएसबीसी आशियाई युवा आणि ज्युनियर बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप 2022 ( Junior Boxing Championship 2022 ) मध्ये आपापल्या वजनी गटात सुवर्णपदके जिंकली. फ्लायवेट 50 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत हिस्सारच्या लहान बॉक्सर विनीचा सामना कझाकिस्तानच्या करीना तोकुबेशी होईल.

भारतीय बॉक्सरने चांगली सुरुवात करत पहिली फेरी जिंकली. त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याने दुस-या सामन्यात जोरदार पुनरागमन करण्यापूर्वी, त्यानी निर्णायकासाठी जोरदार पुनरागमन करत, ज्यामध्ये दोन बॉक्सर्सने जोरदार पंचांची देवाण-घेवाण केली. विनीने पंचांचा पाऊस सुरूच ठेवला, ज्यामुळे सामना 5-0 असा जिंकला. यक्षिकाने (52 किलो) नेउझबेकिस्तानच्या राखिमा बेकनियाझोवाविरुद्ध ( Rakhima Bekniazova of New Uzbekistan ) पुनरागमन करण्यासाठी उल्लेखनीय धैर्य आणि स्वभाव दाखवला. पानिपतच्या बॉक्सरने पहिल्या फेरीत बरेच पंच आत्मसात केले त्यामुळे 0-5 ने पिछाडीवर होता.

यक्षिकाने दुस-या फेरीत जोरदार पुनरागमन ( Yakshika returns in the second round ) केले आणि स्कोअर बरोबरीत आणण्यासाठी शानदार पलटवार केला. तसेच अंतिम फेरीतही तिची आक्रमक भूमिका कायम ठेवत 4-1 असा विजय मिळवला. 57 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत विधीने जॉर्डनच्या अया सुविंदचा 5-0 असा सहज पराभव केला. भारतीय बॉक्सर संपूर्ण चढाईत क्रूझ कंट्रोलमध्ये होती आणि तिने प्रतिस्पर्ध्याला स्वतःच्या अटींवर खेळण्यास भाग पाडले.

गतविजेत्या निकिता चंदने (60 किलो) पुन्हा सुवर्णपदक पटकावले ( Nikita Chand won the gold medal ). कारण तिने कझाकस्तानच्या उलडाना तौबेविरुद्धच्या लढतीत सुरुवातीपासूनच वर्चस्व राखले आणि त्याचबरोबर रेफ्रींना तिसऱ्या फेरीत स्पर्धा थांबवण्यास भाग पाडले.

सृष्टी साठे (63 किलो) हिचा सामना कझाकस्तानच्या नर्सुलु सुएनालीशी ( Narsulu Suenali of Kazakhstan ) होता, ज्यांच्याकडे भारतीय बॉक्सरच्या सजगता आणि जोरदार पंचांना उत्तर नव्हते. सृष्टीने दुसऱ्या फेरीत अचूक पंच मारणे सुरूच ठेवले आणि परिणामी रेफ्रींनी दुसऱ्या फेरीत स्पर्धा थांबवली. रुद्रिका (75 किलो) हिने एकतर्फी लढतीत कझाकिस्तानच्या शुग्ल्या नलिबेचा 5-0 असा पराभव केला.