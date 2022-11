चेओंगजू : सौरव घोषालच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पुरुष संघाने कुवेतचा 2.0 ने पराभव ( Indian Mens Team Led by Saurav Ghoshal Beat Kuwait ) केला. भारताने प्रथमच सुवर्णपदक ( India Won The Gold Medal for First Time ) जिंकले. स्टार खेळाडू घोषालने भारताचा विजय निश्चित केला ( Asian Squash Team Championships ) आहे. याआधी रमित टंडनने अली आरामजीला ११ धावा दिल्या. ११.5, 7.11, 4 ने पराभूत करून भारताला आघाडी ( India Mens Squash Team Wins Maiden Gold ) मिळवून दिली. घोषालने अममार अल्तामीमीला 11.9, 9, 11.2, 11.3 ने हरवले.

भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत मलेशियाचा केला पराभव : अभय सिंग आणि फलाह मोहम्मद यांच्यात तिसरा सामना खेळण्याची गरज नव्हती. गेल्या दोन मोसमात भारतीय संघाने रौप्यपदक जिंकले होते. अव्वल मानांकित भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत मलेशियाचा पराभव करून उपांत्य फेरीत कतार, पाकिस्तान, कुवेत, दक्षिण कोरिया आणि चायनीज तैपेई यांना पराभूत केले. 1 ने पराभूत झाले. महिला संघाने उपांत्य फेरीत मलेशियाचा पराभव केला. 2 आणि कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले.

भारताचा महिला संघ ब गटात दोन विजय : महिला संघ ब गटात दोन विजय आणि एक पराभवासह दुसऱ्या स्थानावर आहे. तिने इराण आणि सिंगापूरचा पराभव केला, पण हाँगकाँगकडून पराभव पत्करावा लागला. अनहत सिंग, सुनैना कुरुविला आणि तन्वी खन्ना यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.