नवी दिल्ली : आशियाई रोइंग चॅम्पियनशिपमध्ये ( Asian Rowing Championship) भारताने चमकदार कामगिरी करीत 7 पदके जिंकली ( India has Won 7 Medals by Performing Brilliantly ) असून, यामध्ये तीन सुवर्ण, तीन रौप्य आणि एक कांस्यपदक जिंकले ( India Won Three Gold, Three Silver and One Bronze Medals ) आहे. ऑलिम्पियन अरविंद सिंग आणि अर्जुन लाल जाट यांनी थायलंडच्या बान चांग येथे झालेल्या चॅम्पियनशिपमध्ये हलक्या वजनाच्या पुरुष दुहेरी स्कल्स (LM2X) मध्ये सुवर्णपदक जिंकले. त्याचबरोबर लक्ष्य आणि गौरव यांनी ज्युनिअर पुरुष दुहेरी स्कल्स आणि प्रभाकरने ज्युनिअर पुरुष सिंगल स्कल्समध्ये सुवर्णपदक पटकावले आहे.

भारताकडून या खेळाडूंनी जिंकली पदके : जसबीर, इक्बाल, अक्षत चरणजीत यांनी हलक्या वजनाच्या पुरुषांच्या चारमध्ये, सुखमीत सिंग आणि जाकर खान यांनी पुरुषांच्या दुहेरी स्कल्समध्ये रौप्यपदक जिंकले. याशिवाय अद्वैद आणि आदिनाथ यांनी ज्युनिअर पुरुष दुहेरीत रौप्यपदक जिंकले. कपिल शर्मा, जसविंदर सिंग, राजेश वर्मा आणि मोहम्मद आझाद या चौकडीने पुरुषांच्या चौकारांमध्ये ६:०३.२५ च्या वेळेसह रौप्यपदक पटकावले, तर भारताला दुसरे रौप्यपदक दत्तू बबन भोकनालने पुरुषांच्या एकल स्कल्स स्पर्धेत ७:०३.२५ सेकंदांसह पटकावले. : 18.41सेकंदाने त्याने हे पटकावले.

भारतासाठी रौप्यपदक विजेते : भारतासाठी इतर रौप्यपदक विजेते विक्रम सिंग आणि शोकेंदर तोमर (हलक्या वजनाच्या पुरुष दुहेरी स्कल्समध्ये) आणि रूपेंद्र सिंग आणि सोनू लक्ष्मी नारायण ही पुरुष दुहेरी स्कल्समध्ये आहेत. दविंदर सिंग, नवीन कुमार बोरैया, सुच्चा सिंग तोमर, गुरिंदर सिंग, कपिल शर्मा, जसविंदर सिंग, राजेश वर्मा, मोहम्मद आझाद, लक्ष्मण रोहित मराडापा यांनी पुरुषांच्या आठ स्पर्धेत भारतासाठी शेवटचे रौप्यपदक जिंकले.

भारतासाठी कांस्यपदक विजेते : पुरुषांच्या जोडीमध्ये दविंदर सिंग आणि नवीन कुमार बोरैया आणि कमी वजनाच्या पुरुष एकल स्कल्समध्ये दुष्यंत हे देशासाठी कांस्यपदक विजेते आहेत. 24 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या चॅम्पियनशिपमध्ये राष्ट्रीय प्रशिक्षक इस्माईल बेग संघासोबत होते.