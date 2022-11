नवी दिल्ली : भारतीय बॉक्सर मीनाक्षीने शुक्रवारी ( Asian Boxing Championships 2022 ) अम्मान, जॉर्डन येथे सुरू असलेल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये पदार्पण करताना फ्लायवेट प्रकारात (52 किलो) रौप्यपदक ( Boxer Meenakshi has Won Silver Medal ) मिळवून ( Indian Boxer Meenakshi Ended Her Campaign ) आपली मोहीम संपवली. तिच्या सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही मीनाक्षीला सुवर्णपदकाच्या लढतीत जपानच्या किनोशिता रिंकाकडून 1-4 ने पराभव पत्करावा लागला. दुसऱ्या सीडेड जपानीविरुद्ध मीनाक्षीने संथ सलामी दिली, तर तिच्या प्रतिस्पर्धी बॉक्सरने भारताच्या सुस्ततेचा पुरेपूर फायदा घेतला.

पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी दिला मीनाक्षीच्या बाजूने निकाल : पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी तिच्या बाजूने निकाल दिला. दुसऱ्या फेरीतही मीनाक्षीला योग्य पंच मारता आला नाही, तर जपानी खेळाडू बॉक्सरने प्रश्न उपस्थित केला. योग्य ठिकाणी पंचांसह गुण मिळवले आणि चांगला बचाव केला. मीनाक्षीने शेवटच्या तीन मिनिटांत शानदार पुनरागमन केले. पंचांच्या सुरेख जोडीने गुण मिळवले, ज्यामुळे त्यांचा 1-4 असा पराभव झाला. आता टोकियो ऑलिम्पिकची कांस्यपदक विजेती लोव्हलिना बोरगोहेन (७५ किलो), जागतिक स्पर्धेतील कांस्यपदक विजेती परवीन (६३ किलो), अल्फिया पठाण (८१ किलोपेक्षा जास्त) आणि स्वीटी बुरा (८१ किलो) सुवर्णपदकासाठी रिंगमध्ये उतरतील.