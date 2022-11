नवी दिल्ली : दक्षिण कोरियातील डेगू येथे सुरू असलेल्या 15 व्या आशियाई एअरगन चॅम्पियनशिपमध्ये ( Asian Airgun Championship in Daegu ) रिदम सांगवान-विजयवीर आणि मनू भाकर-सम्राट राणा जोडीने 10 मीटर एअर गन जिंकले. पिस्तूल मिश्रित स्पर्धेत सुवर्णपदक ( Sangwan Vijayveer and Manu Bhaker Samrat Rana Won Gold Medals ) जिंकले. गुरुवारी रिदम सांगवान, युविका आणि पलक यांनी 10 मीटर एपीमध्ये रौप्यपदक ( Yuvika and Palakne Won Silver Medal in 10m AP ) जिंकले. याशिवाय ऑलिंपियन मनू भाकर, ईशा सिंग आणि शिखा नरवाल यांच्या ज्युनिअर महिला संघानेही एअर पिस्तूल सांघिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले.

पात्रतेच्या दोन फेऱ्या मारून अंतिम फेरीत प्रवेश : मनू, ईशा आणि शिखा यांनी पात्रतेच्या दोन फेऱ्या मारून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. त्याने या स्पर्धेत 862 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले. ज्याने या स्पर्धेत आशियाई विक्रमाची बरोबरी केली. तिने दुसऱ्या पात्रता फेरीतही 576 च्या एकत्रित गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले. यजमान दक्षिण कोरियाने सुवर्णपदकाच्या सामन्यात त्यांच्या पाठोपाठ ५७२ गुणांसह दुसरे स्थान पटकावले. फायनलमध्ये चुरशीची लढत झाली, पण शेवटी भारतीय त्रिकुटाने कोरियन नेमबाजांवर मात केली.

भारताचे महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल सांघिक स्पर्धेतही रौप्यपदक : भारताने महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल सांघिक स्पर्धेतही रौप्यपदक जिंकले. जेव्हा रिदम सांगवान, पलक आणि युविका तोमर यांना किम जांगमी, किम बोमी आणि ह्युनयुंग यू यांचा समावेश असलेल्या दक्षिण कोरियाच्या संघाकडून पराभव पत्करावा लागला. 25 सुवर्ण, नऊ रौप्य आणि चार कांस्यपदकांसह, भारतीय नेमबाजी संघ आशियाई एअरगन चॅम्पियनशिप 2022 पदकतालिकेत 38 पदकांसह अव्वल स्थानावर आहे. चार सुवर्ण, १४ रौप्य आणि आठ कांस्य अशी २६ पदकांसह दक्षिण कोरिया भारताच्या मागे आहे.

19 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार स्पर्धा : 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक आणि मिश्र सांघिक ज्युनिअर स्पर्धा स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी वेळापत्रकानुसार आहेत. भारत अधिक विजयांसह मोहिमेचा शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल. या चॅम्पियनशिपमध्ये देशातील 36 नेमबाज सहभागी होत आहेत. 9 नोव्हेंबरपासून चॅम्पियनशिप सुरू झाली असून, ती 19 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे.