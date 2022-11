नेपियर : भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने ( Arshdeep Singh ) नेपियरमधील मॅक्लीन पार्क येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या T20 सामन्यात चार षटकांत 4/37 अशी सर्वोत्तम कामगिरी करून T20 क्रिकेटमध्ये त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ( India Pacer Arshdeep Singh Continues to Develop Performance ) केली. त्याचबरोबर मोहम्मद सिराजने न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनाही ( Arshdeep Figures of 4/37 From Four Overs Against New Zealand ) चकमा दिला आहे.

याशिवाय अर्शदीपने सलामीवीर फिन ऍलन आणि डेव्हॉन कॉनवे यांनाही बाद केले. नॅकल-बॉल टाकण्याची क्षमताही त्याने दाखवून दिली आहे. त्याने आपल्या गोलंदाजी कौशल्यात अधिक विविधता आणण्यास मदत केल्याबद्दल भारतीय संघाच्या वरिष्ठ वेगवान गोलंदाजांना श्रेय दिले आहे. तो म्हणाला की, तो प्रत्येकाकडून शिकत आहे.

अर्शदीप सिंग घेतोय वरिष्ठ गोलंदाजांकडून महत्त्वाच्या टीप्स

मोहम्मद सिराजने बीसीसीआयवर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये अर्शदीप म्हणाला, "संघातील अनुभवी खेळाडूंच्या मार्गदर्शनाखाली मी ही कामगिरी करू शकलो. त्यांच्याकडून शिकण्याचा मी सतत प्रयत्न करतो. मी तुम्हाला (सिराज) शॉर्ट लाइन बॉल शिकण्यास सांगेन. मी प्रयत्न करतो. मी भुवी (भुवनेश्वर कुमार) भावाकडून नकल बॉल शिकत आहे."

अर्शदीप पुढे म्हणाला, "याआधी मी मोहम्मद शमी भाईकडून यॉर्कर वापरायला शिकलो. मी स्वत:ला सुधारण्याचा प्रयत्न करतो आणि आशा करतो की जेव्हा संघाला धावा थांबवण्याची किंवा विकेट घेण्याची गरज असते तेव्हा मी चांगली कामगिरी करू शकेन. मी करेन."

अर्शदीपही हॅट्ट्रिकच्या मार्गावर होता, पण सिराजने अॅडम मिल्नेला बॅकवर्ड पॉईंटवरून थेट फटका मारून धावबाद केले. ज्यामुळे संघाची हॅट्ट्रिक झाली. तो म्हणाला, "मी हॅटट्रिक किंवा पाच विकेट्स घेऊ शकतो, असा विचारही केला होता. पण तू धावबाद झालास आणि संघाला हॅट्ट्रिक मिळवून दिली. वरिष्ठांनी प्रतिस्पर्ध्याला चकमा देण्यासाठी लहान आणि संथ चेंडू टाकण्याचा सल्ला दिला."

जसप्रीत बुमराहच्या गैरहजेरीचा पुरेपूर फायदा घेत ऑस्ट्रेलियात झालेल्या T20 विश्वचषक स्पर्धेत दहा बळी मिळवण्यासाठी अर्शदीपने यावर्षी टी-20 मध्ये भारतासाठी शोध घेतला आहे. या वर्षी जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध टी-20 मध्ये पदार्पण केल्यापासून, त्याने 21 सामन्यांमध्ये 18.12 च्या सरासरीने आणि 8.17 च्या इकॉनॉमी रेटने 33 बळी घेतले आहेत.