कराची : अनुभवी वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रम ( Veteran Fast Bowlers Wasim Akram ) आणि वकार युनूस ( Veteran Fast Bowlers Waqar Younis ) यांनी ड्रेसिंग रूमच्या गोष्टी सोशल ( Pakistans Team has Reached The Semi Finals ) मीडियावर शेअर केल्याबद्दल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर (पीसीबी) जोरदार टीका ( Akram and Younis Angry with PCB ) केली आहे. टी-20 विश्वचषकात भारताच्या पराभवानंतर कप्तान बाबर आझमच्या ड्रेसिंग रूममधील भाषणाचा व्हिडीओ पीसीबीने ( PCB Put on Social Media Video of Captain Babar Azam Speech ) सोशल मीडियावर ( Team Mentor Matthew Hayden also Shared on Social Media ) टाकला होता. यानंतर रविवारी जेव्हा संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरला, तेव्हा बाबर आणि संघाचा मार्गदर्शक मॅथ्यू हेडन यांचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला.

पाकिस्तानचे माजी वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रम यांची जोरदार टीका : अक्रम आणि युनूस म्हणाले की, ड्रेसिंग रूममध्ये जे काही घडते ते गोपनीय ठेवले पाहिजे. अक्रमने एका स्पोर्ट्स चॅनलला सांगितले की, जर मी बाबर आझमच्या जागी असतो, तर मी त्याचवेळी व्हिडीओ बनवणाऱ्या व्यक्तीला थांबवले असते कारण ड्रेसिंग रूममध्ये अनेक वैयक्तिक गोष्टी आहेत आणि जर त्या सार्वजनिक केल्या गेल्या तर ते लाजिरवाणे होऊ शकते. तो म्हणाला, मला वाटत नाही की विश्वचषकात किंवा त्यापूर्वी इतर कोणत्याही संघाने अशी कामगिरी केली असेल. चाहत्यांची संख्या वाढवण्याची इच्छा मी समजू शकतो पण ती खूप आहे.

वकार युनूस यांनी वसीम अक्रम यांच्या वक्तव्याचे केले समर्थन : वकारनेही अक्रमच्या म्हणण्याशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, याआधी ड्रेसिंग रूमच्या चर्चेचा खुलासा झाल्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटला फटका बसला आहे. तो म्हणाला, वसीम जे बोलले त्याच्याशी मी 100 टक्के सहमत आहे. ड्रेसिंग रूममध्ये जे काही घडते ते तिथेच बंदिस्त केले पाहिजे. ड्रेसिंग रूमची चर्चा मीडियावर लीक होण्याआधीच ही सध्याची समस्या नाही.