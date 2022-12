मुंबई : ऑस्ट्रेलियाच्या महिलांनी बुधवारी येथे तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 21 धावांनी आरामात विजय मिळवल्याने भारतीय फलंदाजी ( India women vs Australia women ) दडपणाखाली ( Australia Women Beat India ) पडली. पाच सामन्यांच्या ( India vs Australia Women T20 ) मालिकेत ऑस्ट्रेलिया २-१ ने आघाडी ( India vs Australia Cricket ) घेतली. 173 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शफाली वर्मा (41 धावांत 52 धावा) आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर (37 धावांत 27 धावा) यांनी क्रूझ कंट्रोल मोडमध्ये 2 धावांनंतर 106 धावा केल्या होत्या. या दोघांनी केवळ 8.4 शतकांमध्ये 73 धावा जोडल्या होत्या आणि 40 विषम चेंडूंमध्ये 67 धावा केल्या होत्या.

तीन षटकात 17 धावा : एकदा शफाली मिड-विकेटच्या सीमारेषेवर बाद झाल्यावर, सामना दक्षिण स्टार्सच्या बाजूने निर्णायक ठरला, कारण भारताने तीन षटकांत 17 धावा जोडून चार विकेट गमावल्या. अखेर 20 षटकारांनंतर त्यांना 151 धावांवर रोखण्यात आले. रिचा घोष (1) आणि हरमनप्रीत या दोन बिग-हिटर्स शफाली व्यतिरिक्त त्यांनीही मोठे फटके मारले आणि जवळजवळ सर्व ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी त्यांच्या चेंडूचा वेग कमी केला, ज्यामुळे स्ट्रोकप्ले कठीण झाला. डी'आर्सी ब्राउन (2/19), मेघन शुट (4 शतकांसह 1/23), फिरकीपटू ऍशले गार्डनर (2/21) या दिवशी अपवादात्मक होते.

ऑस्ट्रेलियाच्या 8 विकेट 172 धावा : दीप्ती शर्मा (17 चेंडूत नाबाद 25), तिच्या पॉवर हिटिंगसाठी ओळखल्या जाणार्‍या, अ‍ॅलिसा हिलिकीने महिलांसाठी आरामदायी विजय मिळविल्याने ती कधीही मोठे शॉट्स सातत्याने मारू शकली नाही. तत्पूर्वी, धक्क्यातून सावर्ले आणि एलिस पेरी यांनी केलेल्या 47 चेंडूत 75 धावांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात 8 धावांनंतर 172 धावा केल्या.

ऑस्ट्रेलियाची खराब सुरुवात: कर्णधार अ‍ॅलिसा हिली आणि ताहलिया मॅकग्रा यांनी अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या डावात धावा केल्याने फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेल्या ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब झाली. रेणुका ठाकूरने सलामवीर हीलीला अवघ्याला 1 धावांवर एलबीडब्ल्यू केले आणि अंजली सरवानीने एकापाठोपाठ एक मॅकग्राल्लीला एक-एक करून बाद केले. यामुळे ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावात 2 धावांनंतर 5 धावा केल्या.

स्पर्धात्मक धावसंख्येपर्यंत : पेरी आणि नंतर ग्रेस हॅरिस (41 धावांसाठी 18 चेंडू) यांनी ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धात्मक धावसंख्येपर्यंत नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 79 नंतर 3 अर्ध्या टप्प्यात, ऑस्ट्रेलियाने बॅकएंडमध्ये 93 धावा जोडल्या. भारताकडून रेणुका सिंग, अंजली सरवानी, दीप्ती शर्मा आणि देविका वैद्य यांना प्रत्येकी 2 यार्डांनी केळी मिळाली. सलामवीर बेथ मुनी (30) आणि एलिस पेरी (75 चेंडूत 47) यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी सात शतकांमध्ये 64 धावांची भागीदारी रचून ऑस्ट्रेलियाच्या आव्हानाचा पाठलाग केला. पेरीनने पाचव्या विकेटसाठी ग्रेस हॅरिस (18 चेंडूत 41) सोबत आणखी एक जलद 55 धावांची भागीदारी केली आणि ऑस्ट्रेलियाने चांगली धावसंख्या गाठली.

भारतीय गोलंदाज आक्रमक : ठराविक अंतराने विकेट्स मिळवत भारतीय गोलंदाजांनी ब्रेबाॅन स्टेडियमवर आक्रमक पवित्रा घेतला. पॉवरप्लेच्या शेवटी, ऑस्ट्रेलियाच्या 2 धावांनंतर 43 धावा होत्या. परंतु, आठव्या षटकाराच्या शेवटी मुनी आणि पेरी यांनी 2 धावांनंतर 68 धावा केल्या. त्यानंतर वैद्यने मुनिचीमध्ये नऊ षटकारांची आश्वासक खेळी करीत भरतला प्रसिद्धी मिळवून दिली. दीप्ती शर्माने 11व्या षटकारात षटकार लगावला. वैद्यलाने गोलंदाजाच्या डोक्यावर षटकार मारला. पण, दोन चेंडूंनंतर वैद्यने बदला घेतला, पण अॅश्ले गार्डनरच्या रूपाने ऋचा घोषचा सुरेख सामना झाला. या दोन्ही षटकारांमुळे भारत थोडा वेळ चढला असता, पण पेरी आणि हॅरिसने 14 व्या शतकात 14 षटकार ठोकले.