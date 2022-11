अ‍ॅडिलेड : T20 विश्वचषकाच्या 34 व्या सामन्यात बुधवारी (2 नोव्हेंबर) नेदरलँड्सचा सामना झिम्बाब्वेशी ( Netherlands is facing Zimbabwe ) झाला. नेदरलँड्सने झिम्बाब्वेचा पाच गडी राखून ( ( Netherlands Win T20 Cricket Match Again Zimbabwe ) पराभव केला. झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. झिम्बाब्वेने नेदरलँडला 118 धावांचे ( Zimbabwe Target 118 Runs Against Netherlands ) लक्ष्य दिले होते. प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेने 19.2 षटकांत सर्व गड्यांच्या ( Zimbabwe Won Toss and Decided to Bat ) मोबदल्यात 117 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात नेदरलँड्सने 18 षटकांत 5 विकेट गमावून 120 धावा करीत विजय मिळवला. उपांत्य फेरी गाठण्याच्या झिम्बाब्वेच्या आशा संपल्या आहेत. दुसरीकडे, नेदरलँड संघ आधीच बाहेर आहे.

नेदरलँड संघाची कामगिरी : नेदरलँडसाठी मॅक्स ओडाडने सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने 47 चेंडूत 52 धावा केल्या. ओडदने आठ चौकार आणि एक षटकार लगावला. त्याच्याशिवाय टॉम कूपरने 32 धावा जोडल्या. गोलंदाजीत रिचर्ड नागरवा आणि ब्लेसिंग मुजारबानी यांनी प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. ल्यूक जोंगवेला एक विकेट मिळाली. तत्पूर्वी, झिम्बाब्वेकडून सिकंदर रझाने सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने 24 चेंडूत 40 धावा केल्या. रझाने तीन चौकार आणि तब्बल षटकार मारले. शॉन विल्यम्सने 28 धावा जोडल्या. गोलंदाजीत व्हॅन मेकरेनने तीन बळी घेतले. ग्लोव्हर, लीड आणि बीक यांना 2-2 यश मिळाले.

झिम्बाब्वेने पाकिस्तानला हरवल्याने त्यांचे स्पर्धेत स्थान राहण्याची शक्यता : झिम्बाब्वेने पाकिस्तानसारख्या बड्या संघाला अडचणीत आणले आहे. मात्र, त्यांचा शेवटचा सामना बांगलादेशविरुद्ध सर्वात कमी फरकाने हरला. दुसरीकडे, स्पर्धेत टिकण्यासाठी झिम्बाब्वे संघाला हा सामना कोणत्याही किमतीत जिंकायचा आहे. दुसरीकडे नेदरलँड्सने स्पर्धेतील बड्या संघांना आतापर्यंत कडवे आव्हान दिले असले तरी गुणतालिकेत त्यांना विजयाचे खाते उघडण्यात अपयश आले आहे. आणि तो स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. पण ती झिम्बाब्वेला तगडी टक्कर देऊ शकते.

दोन्ही संघ : नेदरलँड्स संघ : स्टीफन मायबर्ग, मॅक्स ओड, टॉम कूपर, कॉलिन अकरमन, बास डी लीड, स्कॉट एडवर्ड्स (डब्ल्यू/सी), रूलोफ व्हॅन डर मर्वे, लोगन व्हॅन बीक, फ्रेड क्लासेन, पॉल व्हॅन मीकरेन, ब्रँडन ग्लोव्हर. झिम्बाब्वे संघ : वेस्ली मधवेरे, क्रेग एर्विन (कर्णधार), रेगिस चकाबवा (विकेटकीपर), सीन विल्यम्स, सिकंदर रझा, मिल्टन शुम्बा, रायन बर्ल, ल्यूक जोंगवे, तेंडाई चत्रा, रिचर्ड नागरवा, ब्लेसिंग मुजारबी.

झिम्बाब्वे विरुद्ध नेदरलँड्स : हेड-टू-हेड आतापर्यंत दोन्ही संघ केवळ चार T20 सामन्यांमध्ये आमनेसामने आले आहेत, झिम्बाब्वेने तीन जिंकले आहेत. दुसरीकडे, नेदरलँड्सने झिम्बाब्वेचा केवळ एका टी-२० सामन्यात पराभव केला आहे. दोन्ही संघ या वर्षी जुलैमध्ये T20 विश्वचषक पात्रता फेरीत शेवटचे भेटले होते, ज्यामध्ये झिम्बाब्वेने 37 धावांनी विजय मिळवला होता.

खेळपट्टीचा अहवाल : अ‍ॅडिलेडची खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठी चांगली आहे. मात्र, वेगवान गोलंदाजांना पहिली काही षटके थोडी कठीण वाटतील. त्या फेरीत फलंदाजांना खेळावे लागेल. गोलंदाजांकडून लांबलचक चौकारांचा चांगला परिणाम होईल. अशा प्रकारे, फलंदाजांनी विकेटच्या दरम्यान धावण्याचे काम केले पाहिजे.