नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेटमध्ये टर्बनेटर म्हणून प्रसिद्ध असलेला हरभजन सिंग आज त्याचा 42 वा वाढदिवस ( Harbhajan Singh Birthday ) साजरा करत आहे. हरभजन सिंग हा त्याच्या काळातील सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला आहे. जगातील सर्वात मोठे फलंदाज त्याच्या चेंडूसमोर पाणी मागायचे. त्याच्या गोलंदाजीव्यतिरिक्त भज्जी त्याच्या उबदार आणि स्पष्ट बोलण्यासाठी देखील ओळखला जातो. आजच्या काळात जरी तो मैदानात खेळताना दिसत नाही, पण त्याचे असे अनेक विक्रम आहेत, जे आजपर्यंत कोणताही गोलंदाज मोडू शकला नाही.

हॅटट्रिक घेणारा पहिला भारतीय क्रिकेटपटू : वेगवान गोलंदाज बनण्याच्या इच्छेने क्रिकेटचे कौशल्य शिकलेल्या भज्जीला तो कधी स्पिनर झाला हेच कळले नाही. 'टर्बनेटर' म्हणून प्रसिद्ध असलेला भज्जी आज भारताकडून हॅट्ट्रिक घेणारा पहिला क्रिकेटपटू ( first Indian cricketer to take hat-trick )आहे. 11 मार्च 2001 रोजी कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात त्याने हा पराक्रम केला. त्यावेळी तो 20 वर्षांचा होता.

त्याने 2011 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध 400 बळी पूर्ण केले. 400 बळी घेणारा तो पहिला भारतीय ऑफस्पिनर गोलंदाज होता.

कसोटीत 400 विकेट घेणारा सर्वात तरुण भारतीय: हरभजन सिंगने जुलै 2011 मध्ये हा विक्रम केला, त्याने डॉमिनिकामध्ये कार्लटन बाघला बाद करून त्याचे 400 कसोटी बळी पूर्ण केले. यासह तो 400 कसोटी बळी घेणारा सर्वात तरुण भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरला. तेव्हा त्याचे वय 31 वर्षे चार दिवस होते. तसेच, तो जगातील गोलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

हरभजनने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आपल्या 23 वर्षांच्या क्रिकेट कारकिर्दीला अलविदा म्हटले असेल, परंतु त्याचे क्रिकेटवरील प्रेम आहे की तो अजूनही समालोचक म्हणून त्याच्याशी जोडलेला आहे.

हरभजन सिंगची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द: हरभजन सिंगने 1998 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. तेव्हा मोहम्मद अझरुद्दीन टीम इंडियाचा कर्णधार होता. पण भज्जीची कारकीर्द सौरव गांगुलीने वाढवली आणि त्याला जगातील सर्वात धोकादायक गोलंदाज बनवले. अनिल कुंबळे आणि कपिल देव यांच्यानंतर कसोटीत 400 हून अधिक बळी घेणारा हरभजन हा तिसरा गोलंदाज होता. मात्र, आता आर अश्विनने त्याला मागे टाकले आहे. हरभजनने 103 कसोटीत 417, 236 एकदिवसीय सामन्यात 269 आणि 28 टी-20 सामन्यात 25 बळी घेतले आहेत. त्याने 163 आयपीएल सामन्यात 150 विकेट्स घेतल्या आहेत.

श्रीशांतला लगावली होती कानशिलात : 2008 मध्ये आयपीएलचा पहिला सीझन खेळला जात होता. मोहाली हे हरभजनचे होमग्राउंड होते, पण तो मुंबई इंडियन्सकडून खेळत होता. श्रीशांत त्या काळात किंग्ज इलेव्हन पंजाबकडून खेळत होता. त्या सामन्यात पंजाबने मुंबईचा पराभव केला होता. दरम्यान, श्रीशांत रडत मैदानाबाहेर येताना दिसला. पराभवानंतर श्रीसंतने हरभजनसिंगला काही तरी म्हणले होते, त्यानंतर संतापालेल्या भज्जीने श्रीशांतला कानशिलात मारली होती.

