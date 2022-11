मेलबर्न : भारतीय क्रिकेट संघाचा पुढील सामना 6 नोव्हेंबरला झिम्बाब्वेसोबत ( Performance of Indian Team in T20 Matches ) मेलबर्न क्रिकेट ( T20 Match Records on MCG ) ग्राउंडवर होणार आहे. या मैदानावर भारतीय संघाने ( November 6 Ind Vs Zim at Melbourne Cricket Ground ) अनेक सामने खेळले आहेत. येथे भारतीय संघाच्या नावावर टी-20 सामन्यांमध्ये ( Indian Team has a Great Record in T20 Matches ) मोठा विक्रम आहे. पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर या मैदानावर भारतीय क्रिकेट संघाला आतापर्यंत अन्य कोणताही संघ पराभूत करू शकला नाही. या मैदानावरील टी-20 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाची कामगिरी चांगली झाली ( Performance of Indian Team at This Ground Very Good ) आहे.

विराटची दमदार कामगिरी

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर आतापर्यंत एकूण 5 सामने भारताने खेळले : भारतीय क्रिकेट संघाने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर आतापर्यंत एकूण 5 सामने खेळले आहेत. ज्यामध्ये एक सामना हरला आहे आणि 3 सामने नेत्रदीपक पद्धतीने जिंकले आहेत. भारतीय क्रिकेट संघाने दोनदा ऑस्ट्रेलियाला आणि एकदा पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. तर भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑस्ट्रेलियासोबतचा एक सामना पावसामुळे हरला होता. अशाप्रकारे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर टीम इंडियाने शानदार खेळ दाखवला. ही खेळपट्टी भारतीय खेळाडूंना आवडते. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या T20 सामन्यात 9 गडी राखून पराभव पत्करावा लागल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाने येथे चार सामने खेळले आहेत आणि त्यापैकी तीन जिंकले आहेत. एक सामना पावसामुळे वाया गेला.

या सामन्यांवर एक नजर टाकूया : पहिला सामना 1 फेब्रुवारी 2008 रोजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर भारतीय क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले. या सामन्यात टीम इंडिया फलंदाजीत सपशेल अपयशी ठरली. येथे प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय क्रिकेट संघ अवघ्या 17.3 षटकांत सर्वबाद 74 धावा करू शकला. या सामन्यात इरफान पठाणशिवाय संघाचा एकही फलंदाज दुहेरी आकडा गाठू शकला नाही. पठाणने अवघ्या 30 चेंडूत केवळ 26 धावा केल्या होत्या. या डावात केवळ तीन चौकार मारले गेले. एक गौतम गंभीरने, दुसरी दिनेश कार्तिकने आणि तिसरी रोहित शर्माने लावली. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा 9 गडी राखून पराभव झाला.

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर टीम इंडियाचे आतापर्यंतचे रेकॉर्ड

दुसरा सामना : 3 फेब्रुवारी 2012 रोजी खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पराभवाचा बदला घेत ऑस्ट्रेलियाचा 8 गडी राखून पराभव केला. ऑस्ट्रेलियाने दिलेले 131 धावांचे लक्ष्य भारतीय संघाने 2 गडी गमावून पूर्ण केले. या सामन्यात दोन धावा काढून एक बळी घेणाऱ्या रवींद्र जडेजाला सामनावीराचा किताब मिळाला. या सामन्यात गौतम गंभीरनेही ५६ धावांची खेळी केली होती.

तिसरा सामना : 29 जानेवारी 2016 रोजी झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाचा 27 धावांनी पराभव केला. या सामन्यात प्रथम खेळताना भारताने मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या उभारली होती. ज्यामध्ये रोहित आणि शिखर धवन तसेच विराट कोहली यांनी शानदार खेळी केली. या सामन्यात भारताने 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 184 धावा केल्या होत्या. यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा संघ 8 गडी गमावून 157 धावाच करू शकला. बुमराह आणि जडेजाने प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. मैदानावर ३३ चेंडूत ५९ धावा केल्याबद्दल कोहलीला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले.

चौथा सामना : भारतीय क्रिकेट संघाचा चौथा सामना 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर खेळला गेला. पावसामुळे हा सामना रद्द झाला. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया संघाने 19 षटकांत 7 गडी गमावून 132 धावा केल्या. यानंतर पावसामुळे भारतीय क्रिकेट संघाला फलंदाजी करता आली नाही.

पाचवा सामना : भारतीय क्रिकेट संघाचा शेवटचा सामना 23 ऑक्टोबर 2022 रोजी पाकिस्तान विरुद्धच्या विश्वचषक सामन्यादरम्यान येथे खेळला गेला. येथे भारतीय संघाने पाकिस्तानचा ४ गडी राखून पराभव केला. या सामन्यातून भारतीय संघाने विश्वचषकातील आपल्या मोहिमेला सुरुवात केली. कोहलीची या सामन्यातही 53 चेंडूत 82 धावांची खेळी केल्याबद्दल सामनावीर म्हणून निवड झाली.