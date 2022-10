नवी दिल्ली : T20 विश्वचषक 2022 मध्ये ( T20 World Cup 2022 ), सर्व 12 संघांनी सुपर 12 मध्ये प्रत्येकी तीन सामने खेळले ( Virat Kohli India Best Cricketer ) आहेत. तथापि, सुपर-12 सामन्यांचे गुण सारणी ( Suryakumar Yadav Best Batsman ) वेगळी आहे. कारण सुपर-12 संघ दोन गटांत ( Super 12 Teams are Divided into Two Groups ) विभागले गेले आहेत. हेच कारण आहे की, दोन भिन्न संघ दोन ( T20 World Cup 2022 Two Indians Included in Top 10 Players ) भिन्न गुण टेबलमध्ये ( T20 World Cup 2022 Two Indians Included in Top 10 ) सामील आहेत.

दोन्ही गटातील संघ : गट 1 मध्ये अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, आयर्लंड, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका, तर गट 2 मध्ये भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, नेदरलँड आणि झिम्बाब्वेचे संघ आहेत. न्यूझीलंडचा संघ सध्या गट १ च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका सध्या गट 2 च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे.

सुपर 12 मधील दोन्ही गटाचे संघ

टी 20 विश्वचषकात खेळाडूंची कामगिरीचा आलेख : T20 विश्वचषक 2022 मध्ये सामने खेळले जात असताना आणि स्पर्धा पुढे सरकत आहे. यामध्ये खेळाडूंची कामगिरीही वर-खाली होत आहे. 30 ऑक्टोबरपर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारे पाहिल्यास फलंदाज आणि गोलंदाजांच्या यादीत पुन्हा एकदा चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. आज तुम्ही सर्वाधिक धावा करणाऱ्या तसेच सर्वाधिक बळी घेणार्‍या खेळाडूंची यादी पाहून सर्वोत्तम खेळाडूंची कामगिरी पाहू शकता.

टी 20 विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू : या स्पर्धेत आतापर्यंत श्रीलंकेचा फलंदाज कुसल मेंडिसने इतर खेळाडूंना मागे टाकत सर्वाधिक धावा करण्याच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. कुशल मेंडिसने 6 सामन्यांत 180 धावा केल्या आहेत. यासोबतच विराट कोहली आणि सूर्यकुमार यादव सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये सामील झाले आहेत.

सर्वाधिक धावा बनवणारे खेळाडू

टी 20 विश्वचषकात सर्वाधिक बळी घेणारे आणि षटकार मारणारे खेळाडू : त्याचवेळी, श्रीलंकेचा खेळाडू वानिंदू हसरंगादेखील सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत आहे. ज्याने आतापर्यंत एकूण 10 विकेट घेतल्या आहेत आणि आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंमध्ये झिम्बाब्वेचा क्रिकेटर सिकंदर रझा सध्या 6 सामन्यांत 8 षटकार मारून आघाडीवर आहे.

सर्वाधिक छक्के मारणाऱ्या खेळाडूंची नावे