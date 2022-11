नवी दिल्ली : ऑस्ट्रेलियात खेळल्या जाणाऱ्या T20 विश्वचषकात सुपर-12 फेरी ( Team India in T20 World Cup 2022 ) अंतिम टप्प्यात आहे. यानंतर उपांत्य फेरीचे सामने खेळवले ( T20 World Cup 2022 Being Played in Australia ) जातील. न्यूझीलंड हा या स्पर्धेतील पहिला संघ ठरला आहे. ज्याने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले ( New Zealand Confirmed its Place in Semi Finals ) आहे. उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी बलाढ्य संघांची स्पर्धा अजूनही सुरूच आहे.

टी 20 वर्ल्ड कप 2022 स्पर्धेतील गुणतालिका

उपांत्य फेरीत पोहचण्याची स्पर्धा खूपच रंजक होत चालली आहे : छोट्या संघांचे मोठी खेळी, रोमहर्षक विजय आणि पावसाचा व्यत्यय यामुळे उपांत्य फेरीची शर्यत आणखीनच रंजक बनली आहे. त्याचबरोबर पहिल्या गटातील इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाचे संघही उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत ( England and Australia From First Group are also in Race for Semi Finals ) आहेत. दुसऱ्या गटात भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसाठी उपांत्य फेरीचा रस्ता सोपा आहे. पण, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि झिम्बाब्वेचे संघही उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहेत. मात्र, उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी झिम्बाब्वेला चमत्काराची गरज आहे. उपांत्य फेरीसाठी कोणत्या संघांचा सर्वाधिक दावा आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

गट 1 मार्क टेबल पहा :

न्यूझीलंडचे ग्रुप-1 मध्ये तीन विजय आणि एक पराभवासह सात गुण आहेत आणि संघ पहिल्या क्रमांकावर आहे.

ऑस्ट्रेलिया सात गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे आणि नेट रन रेट (NRR) -0.173 आहे.

इंग्लंड पाच गुण आणि +0.547 निव्वळ रन रेट (NRR) सह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

दुसरीकडे, श्रीलंका चार सामन्यांतून चार गुण आणि -0.457 सह चौथ्या स्थानावर आहे.

आयर्लंड-अफगाणिस्तान पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर आहे.

गट-2 चे गुण सारणी पहा :

भारतीय संघ तीन विजय आणि एक पराभवासह ग्रुप-2 मध्ये अव्वल स्थानावर आहे.

दक्षिण आफ्रिका पाच गुणांसह आणि +१.४४१ च्या नेट रन रेटसह (NRR) गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

पाकिस्तान चार गुण आणि +1.117, बांगलादेश चार गुण आणि -1.276 सह अनुक्रमे तिसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकावर आहे.

झिम्बाब्वे अनुक्रमे तीन गुणांसह पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर आहे. आणि -0.313 आणि नेदरलँड्स दोन गुणांसह आणि -1.233 NRR आहेत.

भारतासाठी विजय आवश्यक आहे. पाकिस्तानच्या विजयानंतर आता झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय मिळवणे भारतीय संघाला आवश्यक असणार आहे. अलीकडचा फॉर्म पाहता टीम इंडियाला झिम्बाब्वेला हरवायला काहीच हरकत नसावी. 6 नोव्हेंबरला होणारा भारत-झिम्बाब्वे सामना पावसामुळे रद्द झाल, तरीही टीम इंडिया उपांत्य फेरीत पोहोचेल कारण त्याला सात गुण मिळतील, जे पाकिस्तान किंवा बांगलादेश गाठू शकत नाहीत.

झिम्बाब्वेने भारताविरुद्ध पलटवार केला, तर दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान संघ शेवटचे सामने जिंकले तरच भारतासाठी कठीण होईल. अशा स्थितीत दक्षिण आफ्रिकेचे सात गुण असतील आणि पाकिस्तान-भारताचे समान सहा गुण असतील. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नेट-रन रेटचा मुद्दा असेल, ज्यामध्ये पाकिस्तानचा संघ पुढे आहे.