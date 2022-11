अॅडिलेड : न्यूझीलंडच्या केन विल्यमसनने 35 चेंडूत 61 धावांची खेळी करून आणि चांगली गोलंदाजी करून आयर्लंडच्या फलंदाजांना ( Kane Williamson 35 Ball 61 Overwhelmed Irelands Batsmen ) त्यांच्या ( New Zealand beat Ireland by 35 Runs ) चतुराईने धुडकावून ( T20 World Cup 2022 Semi Finals ) लावले आणि न्यूझीलंडने शुक्रवारी येथे 35 धावांनी विजय मिळवून टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या ( Joshua Little Took Memorable Hat-Trick to Restrict New Zealand ) उपांत्य फेरीत एक पाऊल टाकले.

आयर्लंडची कामगिरी : आयर्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोशुआ लिटिलने संस्मरणीय हॅट्ट्रिक घेत न्यूझीलंडला सहा बाद १८५ धावांपर्यंत मजल ( Irelands Innings Stopped at Just 150 Runs ) मारली. त्याआधी न्यूझीलंडने २०० पेक्षा जास्त धावसंख्या उभारली होती. न्यूझीलंडचे फिरकीपटू इश सोधी (२/२६) आणि मिचेल सँटर (२/२९) यांनी नऊ बाद १५० धावा करणाऱ्या आयर्लंडला रोखले. वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसनने तीन बळी घेतले.

न्यूझीलंड सात गुणांसह गटात अव्वल स्थानावर : न्यूझीलंड पाच सामन्यांतून सात गुणांसह गटात अव्वल स्थानावर आहे. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या तुलनेत त्यांचा रन रेट चांगला आहे. तेदेखील सात गुण मिळवू शकतात. आयर्लंड उपांत्य फेरीत जाण्यात अपयशी ठरला. परंतु, वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंडविरुद्धच्या विजयासह संस्मरणीय मोहिमेनंतर ते आपले डोके उंचावू शकतात.

न्यूझीलंडची कामगिरी : पॉल स्टर्लिंग (27 चेंडूत 37) आणि कर्णधार अँड्र्यू बालबर्नी (25 चेंडूत 30) यांनी सुरुवातीच्या विकेटसाठी 49 चेंडूत 68 धावांची भागीदारी करून आयर्लंडला खेळात रोखले. परंतु, सहा चेंडूंत ते बाद झाल्याने आयर्लंडचे सामन्यातील भवितव्य अल्प ठरले. सँटर आणि सोधी या दोघांनीही आपापल्या पहिल्या षटकात धावा घेतल्यानंतर जोरदार पुनरागमन केले आणि स्टर्लिंग आणि बालबिर्नी अशुभ स्पर्शात दिसले. फलंदाजांना चेंडू टाकणे कठीण व्हावे म्हणून त्यांनी हेतुपुरस्सर त्यांचा वेग कमी केला आणि ते त्वरित कार्य केले. सँटनरच्या चेंडूवर कट मारण्याचा प्रयत्न करताना बालबिर्नी त्याच्या स्टंपवर खेळला.

आयर्लंडची कामगिरी : पुढच्या षटकात, स्टर्लिंगने सोढीला स्लॉग स्वीप केले आणि त्याचे स्टंप खराब झाले आणि आयर्लंडची दोन बाद 70 अशी अवस्था झाली. आयर्लंडने 6 बाद 120 धावा केल्या. तत्पूर्वी, विल्यमसनने या स्पर्धेत प्रथमच 100 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने फलंदाजी केली आणि त्याचा डाव पुढे सरकत गेला. त्याच्या खेळीत पाच चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता.

न्यूझीलंडच्या धावसंख्येला लागला ब्रेक नाहीतर 200 पार झाली असती : सलामीवीर फिन ऍलन (18 चेंडूत 32 धावा), फॉर्मात असलेल्या ग्लेन फिलिप्स (9 चेंडूत 17 धावा) आणि डॅरिल मिशेल (21 चेंडूत नाबाद 31 धावा) यांचे अन्य उल्लेखनीय योगदान आहे. डावखुरा वेगवान गोलंदाज लिटिलने १९व्या षटकात विल्यमसन, जिमी नीशम आणि सँटनर यांना लागोपाठच्या चेंडूंवर चांगले सेट काढून डेथ ओव्हर्समध्ये न्यूझीलंडच्या धावसंख्येला ब्रेक लावला.

विश्वचषकातील ही दुसरी हॅटट्रिक : विल्यमसन आणखी एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला, तर लिटिलने नीशम आणि सँटनरला दोन सरळ चेंडूंसह स्टंपसमोर अडकवले. युएईच्या कार्तिक मयप्पनने श्रीलंकेविरुद्ध ही कामगिरी केल्यानंतर विश्वचषकातील ही दुसरी हॅटट्रिक होती. न्यूझीलंडसाठी सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे त्यांचा नेता विल्यमसनला त्याची खोबणी सापडली. गीअर्स बदलण्यापूर्वी त्याने सुरुवातीला वेळेसाठी संघर्ष केला.

कर्णधाराने वेगवान गोलंदाज बॅरी मॅककार्थीने 6 षटकात डीप मिडविकेटसाठी आपले अर्धशतक झळकावले आणि त्याच प्रदेशात दोन चेंडूंनंतर आणखी एक षटकार जमा केला. विल्यमसन 19 व्या मध्ये मारला गेला कारण लिटिलच्या त्याच्या पुल शॉटला अपेक्षित उंची मिळाली नाही. न्यूझीलंडला २०० धावांचा टप्पा ओलांडायचा होता पण आयर्लंडने शेवटच्या दोन षटकात केवळ १२ धावा देऊन त्यांना माघारी धाडले.