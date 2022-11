अॅडिलेड : अफगाणिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर ( Australia score at T20 World Cup ) मॅक्सवेलने 32 चेंडूत नाबाद 54 धावा केल्या. ज्यात सहा चौकार आणि कुंपणावर दोन चौकारांचा समावेश होता. ऑस्ट्रेलियाने कॅमेरून ग्रीनला लवकर गमावले. पण, डेव्हिड वॉर्नर (18 चेंडूत 25) आणि मिचेल मार्श (30 चेंडूत 45) यांनी त्यांच्या ज्वलंत स्ट्रोकप्लेने ( T20 World Cup 2022 Aus Vs Afg ) धावगती कायम ठेवली. ऑस्ट्रेलियाने अफगाणिस्तान समोर 169 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु ते गाठण्यात अफगाणिस्तानला अपयश आले. अवघ्या चार धावांनी अफगाणिस्तानला हार ( Australia Narrowly Beat Afghanistan by Just 4 Runs ) पत्करावी लागली.

ग्लेन मॅक्सवेलने झटपट अर्धशतक ठोकले, पण अफगाणिस्तानने शेवटच्या पाच षटकांत चांगली माघार घेत गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला 8 बाद 168 अशी रोखून शुक्रवारी येथे टी-20 विश्वचषकात जिंकणे आवश्यक आहे. पण सहाव्या षटकात वॉर्नर आणि स्टीव्ह स्मिथच्या रूपाने दोन झटपट विकेट पडल्यामुळे यजमानांची पॉवरप्लेमध्ये 3 बाद 52 अशी घसरण झाली. वॉर्नरला नवीन-उल-हकच्या ऑफ-कटरने बोल्ड केले कारण बॅटने जबरदस्त स्विच हिट मारला, तर तीन चेंडूंनंतर स्मिथला एलबीडब्ल्यू घोषित करण्यात आले.

त्यानंतर स्लोग स्वीप करताना मार्शने मुजीब उर रहमान (1/42) याने टॉप-एज केले आणि रहमानउल्ला गुरबाजने उत्कृष्ट झेल घेत 11व्या षटकात ऑस्ट्रेलियाची 4 बाद 86 अशी अवस्था केली. त्यानंतर ग्लेन मॅक्सवेल आणि मार्कस स्टॉइनिस (21 चेंडूत 25) यांनी हात जोडले आणि पाचव्या विकेटसाठी केवळ 29 चेंडूत 53 धावांची भागीदारी करत ऑस्ट्रेलियाने आगेकूच केली.

मॅक्सवेल अफगाण गोलंदाजांना सीमारेषेवर कटिंग, खेचत आणि उंचावत असताना, अपशकुन फॉर्ममध्ये दिसत असताना, स्टॉइनिस त्याच्या वेळेशी झुंजत होता. रशीद खानच्या चेंडूवर बॅकवर्ड पॉईंटवर उस्मान घनीकडे सोपा झेल देण्यापूर्वी स्टॉइनिसच्या २१ चेंडूंच्या खेळीत फक्त दोन षटकार होते.

स्टँड-इन कर्णधार मॅथ्यू वेडने देखील स्कोअरर्सना फारसा त्रास दिला नाही कारण तो फझलहक फारुकीच्या पायाचे बोट चिरडणाऱ्या यॉर्करने क्लीन आउट झाला होता. 15 षटकांत 4 बाद 133 धावांवरून, आश्वासक सुरुवातीनंतर मॅक्सवेलला चौकार मारणे कठीण वाटल्याने ऑस्ट्रेलियाने गती गमावण्यासाठी विकेट गमावणे सुरूच ठेवले. मॅक्सवेलने शेवटच्या षटकात फारुकीच्या चेंडूवर चौकारासह 29 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले आणि शेवटच्या चेंडूवर डाव पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा कुंपण शोधले. नवीन-उल-हक (3/21) आणि फारुकी (2/29) हे अफगाणिस्तानसाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरले.