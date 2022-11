मेलबर्न : भारताचा स्फोटक फलंदाज ( Indias Explosive Batsman Suryakumar Yadav ) म्हणून सूर्यकुमार यादवची फलंदाजी पाहून अनेक खेळाडू आश्चर्यचकीत आणि अस्वस्थ ( Many Players are Upset to See Suryakumar Yadavs Batting ) झाले आहेत. सूर्यकुमार यादवने खालच्या क्रमवारीत ( Indias Explosive Batsman Suryakumar Yadav ) फलंदाजी करून टी-20 च्या आयसीसी क्रमवारीत ( ICC Rankings of T20 by Batting ) आपले स्थान निर्माण केले आहे. असाच खेळ ( Suryakumar Yadav Batting Ability ) त्याने सुरू ठेवला तर तो खूप लांब जाईल, असे त्यांना वाटते. भारताकडून चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या उजव्या हाताच्या फलंदाजाचे विदेशी खेळाडूंकडूनही कौतुक होत आहे.

सूर्यकुमारच्या आक्रमक फलंदाजीने प्रतिस्पर्धी खेळाडू हैराण आणि अस्वस्थ

सूर्यकुमार दबावातही खेळतो निर्भयपणे : सूर्यकुमार यादवच्या फलंदाजीची खास गोष्ट म्हणजे तो दबावातही निर्भयपणे फलंदाजी करतो. त्याच्या फटक्यातील वैविध्य आणि कोणताही चेंडू मारण्याची क्षमता यामुळे सर्वच जण त्याच्या फलंदाजीचे चाहते होत आहेत. सूर्यकुमार यादव वेगवान आणि फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध खुलेपणाने खेळतो आणि तो ऑफ-साइड आणि ऑन-साइडमध्येही तितक्याच वेगवान धावा करतो. विकेटच्या पुढे आणि विकेटच्या मागेही चेंडू हवेत खेळण्यात प्रभुत्व आहे.

न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटपटू रॉस टेलरने केली स्तुती : न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटपटू रॉस टेलर सूर्यकुमार यादवच्या फलंदाजीने आश्चर्यचकित झाला आहे. त्याला वाटते की, नवीन नंबर 1 टी-20 फलंदाजाचे भविष्य आणखी चांगले असू शकते. सूर्यकुमार बुधवारी केवळ 37 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांनंतर फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला आणि त्याने असेच सुरू ठेवल्यास आणखी विक्रम रचू शकतात. उजव्या हाताच्या फलंदाजाने 177 च्या अविश्वसनीय स्ट्राइक रेटने 40.65 च्या सरासरीने भारतासाठी 21 T20I मध्ये चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना क्रमांक 1 रँकिंगमध्ये सर्वात वेगवान ठरला.

चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर येऊन आक्रमक फलंदाजी अवघड : सूर्यकुमार यादवने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना आपले एकमेव T20 शतक झळकावले आणि त्याच्या सामान्य स्थितीत 46.56 च्या सरासरीने आणि 184.86 च्या स्ट्राइक रेटसह तो क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. सूर्यकुमारने भारताच्या फलंदाजी क्रमवारीत पुढे जात राहिल्यास त्याचा आणखी मोठा प्रभाव पडू शकतो, असा विश्वास टेलरला वाटतो. टेलर म्हणाला की, 4 आणि 5 क्रमांक टी-20 मध्ये फलंदाजीसाठी सर्वात कठीण जागा आहेत. जेव्हा तुम्ही केएल राहुल, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांसारख्या अनेक महान फलंदाजांच्या मागे फलंदाजी करीत असता तेव्हा क्रमांकावर पोहोचणे सामान्य नसते. त्यासाठी तुम्हाला सातत्याने चांगली कामगिरी करावी लागेल. हे काम सोपे नाही. टेलर म्हणाला की, त्याला खात्री आहे की, तो त्याच्या फलंदाजीचा क्रम बदलू शकतो आणि त्याला पाहिजे तेथे फलंदाजी सुरू करू शकतो. परंतु, चार धावांवर फलंदाजी करणाऱ्या व्यक्तीसाठी ही मोठी उपलब्धी आहे.

आपले विशिष्ट स्थान निर्माण केले : टेलर म्हणाला की, तो ही फलंदाजी कशी करतो हे मला माहीत नाही. तो परिस्थिती खरोखर चांगल्या प्रकारे समजून घेतो. विकेट्सच्या दरम्यान चांगली धावा करतो, परंतु त्याच्याकडे खूप आत्मविश्वास आहे. एकदा त्याने स्वत:ला वेळ दिला की, तो चांगली फलंदाजी करू लागतो. मैदानावर येताच तो चेंडू कुठेही मारू शकतो, असे वाटते. या विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या टॉप 10 यादीतही त्याचा समावेश झाला आहे. तो सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे. सूर्यकुमार यादवची आकडेवारी पाहता, सूर्यकुमार जसजसा अधिक चेंडूंचा सामना करीत राहतो, तसतसा त्याचा स्ट्राईक रेटही वाढत जातो. केएल राहुल, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांसारख्या फलंदाजांनंतर फलंदाजी करणे आणि नंतर त्यांच्यापेक्षा वरचे स्थान मिळवणे सोपे नाही, कारण तिसर्‍यानंतरच्या फलंदाजाला कमी चेंडू खेळायला मिळतात आणि त्यानंतरही हा पराक्रम केला जातो. कौतुक केले पाहिजे.