नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला ( Board of Control for Cricket in India ) भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीच्या जागी लवकरच नवीन अध्यक्ष मिळणार आहे. 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे ( Annual General Meeting ) सदस्य असलेल्या रॉजर बिन्नीच्या रूपाने बीसीसीआयला नवा ( Sourav Ganguly vs BCCI ) अध्यक्ष मिळणे जवळपास निश्चित आहे. ( Nomination for Post of BCCI President ) रॉजर बिन्नी, आता 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे सदस्य आहेत, ते सध्याचे बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली ( Roger Binny is Set to Become New BCCI President ) यांच्या जागी नवीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्त होतील, ( Sourav Ganguly was Feeling Very Uncomfortable ) कारण त्यांनी या पदासाठी एकट्याने नामांकन केले आहे. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली गेल्या अनेक दिवसांपासून बोर्डात खूप अस्वस्थ वाटत होता. त्यांना कोणताही पाठिंबा मिळत नव्हता, त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ निराशाजनक पद्धतीने संपत आहे. 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार्‍या निवडणुकीदरम्यान, सध्याचे BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सहसचिव जयेश जॉर्ज वगळता बहुतेक सदस्यांना नवीन प्रणालीमध्ये जागा मिळण्याची तयारी आहे.

असे म्हटले जाते की सामान्य प्रथा म्हणून, बीसीसीआयचे निवर्तमान अध्यक्ष आगामी बोर्ड प्रमुखाच्या नावाचा प्रस्ताव देतात, परंतु निराश झालेल्या गांगुलीने बिन्नीसोबत तसे केले नाही. माजी क्रिकेटपटू आणि कर्णधार गांगुली मंगळवारी प्रामुख्याने बोर्डाच्या कार्यालयात होते, तर इतर नामांकन प्रक्रियेत सहभागी होते. बीसीसीआय कार्यालयात उपस्थित असलेल्या एका सदस्याने सांगितले की, यावेळी गांगुली स्पष्टपणे नाराज आणि निराश दिसत होता.

1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे सदस्य रॉजर बिन्नी हे सौरव गांगुलीच्या जागी बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी नियुक्त होण्याची शक्यता असल्याच्या वृत्तादरम्यान पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) भारतीय जनता पक्षावर (टीएमसी) गंभीर आरोप केले आहेत. कर्णधार 'अपमानित करण्याचा प्रयत्न'. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस खेळाचे राजकारण करत असल्याचे सांगत भाजपने प्रत्युत्तर दिले. ते चांगले नाही.

सूत्रांनी सांगितले की, नामांकन प्रक्रिया संपल्यानंतर 50 वर्षीय माजी खेळाडू बीसीसीआय कार्यालय सोडणारा शेवटचा व्यक्ती होता. बीसीसीआय कार्यालयाबाहेरही गांगुलीच्या राज्यातील भविष्याबाबत चर्चा सुरू आहे. अशा 10 प्रकारच्या चर्चा आहेत, सौरव गांगुलीला बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी पुन्हा संधी न देण्यामागे अनेक कारणं मोजली जात आहेत. त्याचवेळी विविध शक्यता व्यक्त केल्या जात होत्या. ज्यात काही प्रमुख चर्चा अशा आहेत.

१ कारण ते प्रतिस्पर्धी ब्रँडचा प्रचार करतात. याबाबत सदस्यांमध्ये अनेकदा चर्चा झाली होती. अनेकवेळा सौरवला जाहिरातीपासून दूर राहण्यास सांगितले जात होते.

2. बीसीसीआयने सौरव गांगुलीला बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून हटवून आयपीएल अध्यक्षपदाची ऑफर दिली होती, मात्र सौरव गांगुली ती स्वीकारत नव्हता. बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, ते त्यांच्या एका उपसमितीचे प्रमुख बनण्यास सहमत नव्हते. तज्ज्ञांच्या मते याकडे त्यांची पदावनती म्हणून पाहिले जात होते.

3. बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून सौरव गांगुली बाहेर पडल्यानंतर, पुढील महिन्यात निवडल्या जाणार्‍या आयसीसी अध्यक्षपदासाठी तो उमेदवार असणार नाही, असे दिसते.

४. सौरव गांगुली हे पश्चिम बंगालचे असल्यामुळे अशाप्रकारे बाजूला केले जात असल्याचा आरोप टीएमसी खासदार शंतनू सेन यांनी केला आहे. त्याचवेळी सौरव गांगुलीने भाजपमध्ये येण्याची ऑफर धुडकावून लावली असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली, कदाचित त्यामुळेच त्याला काढून टाकले जात आहे.

5. मॅच फिक्सिंग प्रकरणासह सर्व प्रकारच्या वादांनी घेरलेल्या टीम इंडिया आणि क्रिकेट नियामक मंडळाला नव्या उंचीवर नेणाऱ्या सौरव गांगुलीचे बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून जाणे चांगले मानले जात नाही. त्याला कदाचित दुसरी टर्म हवी होती. मात्र मंडळाची परिस्थिती आणि गटबाजी पाहून त्यांनी आपली पावले मागे घेतली.

6. दरम्यान, गांगुली बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा प्रतिनिधी म्हणून एजीएमला उपस्थित राहणार आहे. म्हणजेच बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांचा मुलगा अभिषेक बोर्डाचा भाग असणार नाही.

7. 2020 मध्ये खेळल्या गेलेल्या 13 व्या हंगामात, दिल्ली कॅपिटल्स फ्रँचायझीने सौरव गांगुलीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. त्यावेळी, नवीन भूमिकेत, गांगुलीने संघाचे मुख्य प्रशिक्षक, रिकी पाँटिंग यांच्याशी जवळून काम केले. नंतर बीसीसीआयचे अध्यक्ष झाल्यानंतर गांगुलीने ही नोकरी सोडली. यानंतरही त्यांचे जिंदाल ग्रुप आणि जेएसडब्ल्यू ग्रुपसोबतचे नाते जुने आहे. गांगुलीचे पार्थ जिंदालसोबतही कौटुंबिक संबंध आहेत. अशा परिस्थितीत, सौरव पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्स किंवा इतर कोणत्याही आयपीएल फ्रँचायझीमध्ये सामील होऊ शकतो आणि नवीन फॉर्ममध्ये दिसू शकतो.

8. सौरव गांगुलीची ममता बॅनर्जीसोबतची जवळीक कोणापासूनही लपलेली नाही. यासोबतच त्याने जय शाहसोबतही चांगले संबंध ठेवले आहेत. अशा परिस्थितीत गांगुलीसोबत सक्रिय राजकारणात जाण्याचा पर्याय नेहमीच खुला असेल. आता काय करणार याबाबत त्यांनी कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत.

9. या वर्षी जूनमध्ये त्यांच्या एका ट्विटने खळबळ उडवून दिली होती. नंतर असे आढळले की गांगुलीने एक नवीन एज्युकेशन अॅप लाँच केले होते, जे आंतरराष्ट्रीय स्तराचे होते. अशा परिस्थितीत, ते आजोबा देखील त्यांच्या कोणत्याही व्यवसायाच्या योजनेवर काम करू शकतात आणि पुढे नेऊ शकतात.

10. असो, गांगुली याआधी एक रेस्टॉरंट चालवत होता आणि त्यात खूप सक्रिय होता. जर इतर कोणतीही योजना केली नसेल, तर तुम्ही त्यावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करू शकता.

रॉजर बिन्नी 1983 चा विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा सदस्य आहे. भारतासाठी क्रिकेट खेळणारा रॉजर हा पहिला अँग्लो-इंडियन होता. त्या विश्वचषकात रॉजर बिन्नीने गोलंदाज म्हणून कामगिरी केली होती. बिन्नी त्या विश्वचषकात सर्वाधिक 18 बळी घेणारा गोलंदाज होता. 1983 च्या विश्वचषकात रॉजर बिन्नीने जवळपास सर्वच सामन्यांमध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती, मात्र ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध त्याने शानदार खेळ दाखवला होता. बिन्नीने 8 षटकात 29 धावा देत 4 बळी घेतले. त्याने ग्रॅहम वुड, ग्रॅहम येल्प, कर्णधार डेव्हिड हुक्स आणि शेवटी टॉम होगन यांना बाद केले. रॉजर बिन्नी हे 2000 साली अंडर-19 भारतीय संघाचे प्रशिक्षक होते, ज्या वर्षी 19 वर्षाखालील भारतीय संघाने विश्वचषक जिंकला होता. त्या संघात युवराज सिंग आणि मोहम्मद कैफसारखे खेळाडू होते. कैफ आणि युवराज सिंग त्यांच्या यशाचे श्रेय नेहमीच रॉजर बिन्नीला देतात.

गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जय शाह हे सचिवपदी कायम राहू शकतात. त्याचबरोबर हिमाचल प्रदेशच्या अरुण धुमल यांना आयपीएलच्या अध्यक्षपदी खजिनदारपदी बढती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ब्रिजेश पटेल यांना आयपीएलच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची सोडावी लागली. इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) विद्यमान अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल यांच्या जागी अरुण सिंग धुमल हे पद स्वीकारण्यास तयार आहेत. अरुण सिंग धुमाळ हे बीसीसीआयचे सध्याचे कोषाध्यक्ष आहेत. त्याचवेळी आशिष शेलार हे अरुण सिंग धुमाळ यांच्या जागी बीसीसीआयचे नवे कोषाध्यक्ष बनण्याची तयारी करत आहेत. आशिष शेलार हे सध्या मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आहेत.

18 ऑक्टोबर रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक होणार आहे. या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी सर्व घटकांनी त्यांचे प्रतिनिधी निवडले आहेत, अशा परिस्थितीत हे लोक मिळून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या नवीन अध्यक्षाची निवड करतील.

आंध्र: पी. सरतचंद्र रेड्डी

अरुणाचल : विवेक नबम

आसाम : देवजित सैकिया

बडोदा : प्रणव अमीन

बिहार : राकेश कुमार

छत्तीसगड : प्रभतेज सिंग

मिझोरम: एम खैरुल

पुद्दुचेरी : पी दामोदरम

उत्तराखंड : माहीम वर्मा

दिल्ली : रोहन जेटली

गोवा : सूरज एल लोटीलकर

गुजरात : जय शाह

हरियाणा: अनिरुद्ध चौधरी

हिमाचल : अरुण सिंग धुमाळ

हैदराबाद : मोहम्मद. अझरुद्दीन

जम्मू-काश्मीर: अनिल गुप्ता

झारखंड : देबाशीष चक्रवर्ती

कर्नाटक: रॉजर मायकेल बिन्नी

केरळ : जयेश जॉर्ज

महाराष्ट्र: बीआर अब्दुल रझाक

मणिपूर: राजकुमार ईओ सिंग

मेघालय : गीडेन

मुंबई : आशिष बाबाजी शेलार

नागालँड : केचेंगुली राव

ओडिशा: संजय बेहरा

पंजाब : गुलजिंदर सिंग

राजस्थान : वैभव गेहलोत

सौराष्ट्र : जयदेव निरंजन

सिक्कीम : लोबजंग

तामिळनाडू: आईस रामासामी

बंगाल : सौरव गांगुली

त्रिपुरा: तपन लोधी

उत्तर प्रदेश: राजीव शुक्ला

विदर्भ : अद्वैत मनोहर

एमपीसीए : अभिलाष खांडेकर