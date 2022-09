होव्ह : भारतीय फलंदाज शुभमन गिलने ( Shubman Gill ) मंगळवारी ससेक्सविरुद्ध ( Sussex ) ग्लॅमॉर्गनसाठी 119 धावांची शानदार खेळी खेळली. कौंटी चॅम्पियनशिप ( County Championship ) डिव्हिजन दोनमधील हे त्याचे पहिले शतक ( Shubman Gill First Century ) आहे.

गिलने सकाळी 91 पर्यंत आपला डाव वाढवला आणि दुस-या दिवसाच्या आठव्या षटकात डावखुरा वेगवान गोलंदाज सीन हंटच्या चेंडूवर दोन धावा काढून प्रथम श्रेणी कारकिर्दीतील आठवे शतक ( Gills eighth century in his first class career ) पूर्ण केले. 23 वर्षीय भारतीय फलंदाजाने 139 चेंडू खेळले आणि 16 चौकार आणि 2 षटकार मारले. त्यानंतर त्याला ऑफस्पिनर जॅक कार्सनला झेलबाद केले.

ग्लॅमॉर्गन ( Glamorgan ) नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीला आल्यानंतर गिल तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्याच्या या शानदार खेळीच्या जोरावर ग्लॅमॉर्गनने पहिल्या दिवशी 3 बाद 221 धावा केल्या. गिल बाद झाला तेव्हा त्याची धावसंख्या पाच विकेट्सवर 277 धावा होती.

गिलचा काउंटी चॅम्पियनशिपमधील हा तिसरा सामना आहे. त्याने पहिल्या सामन्यात वूस्टरशायरविरुद्ध 92 धावा केल्या होत्या, तर मिडलसेक्सविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात त्याला 22 आणि 11 धावाच करता आल्या. 23 वर्षीय शुभमन गिलचे या महिन्यात काऊंटी क्रिकेटमधील पदार्पणाच्या सामन्यात शतक हुकले. ज्यामध्ये त्याने वूस्टरशायरविरुद्ध 92 धावांची खेळी खेळली होती. पण आज (27 सप्टेंबर) त्याने कोणतीही चूक केली नाही आणि शतक झळकावूनच दाखवले.

विंडीज-झिम्बाब्वेविरुद्ध केली होती अप्रतिम कामगिरी -

शुभमन गिल अलीकडच्या काळात विशेषत: एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. गिलने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत चमकदार कामगिरी केली. त्यामुळे या दोघांची 'प्लेअर ऑफ द सिरीज' म्हणूनही निवड करण्यात आली. शुभमन गिलने भारताकडून आतापर्यंत 11 कसोटी आणि 9 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत.

कसोटी सामन्यांमध्ये शुभमन गिलने 30.47 च्या सरासरीने 579 धावा केल्या आहेत ज्यात चार अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, गिलच्या नावावर एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 71.28 च्या सरासरीने 499 नोंद आहेत. गिलने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 1 शतक आणि 3 अर्धशतके झळकावली आहेत. गिलने अद्याप भारताकडून टी20 मध्ये पदार्पण केलेले नाही.

हेही वाचा -Ind Vs Sa T20 Series : भारतीय संघ तिरुअनंतपुरममध्ये पोहोचताच घडला 'हा' प्रकार, पाहा व्हायरल व्हिडिओ