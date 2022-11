हैदराबाद : अधिकाधिक भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी ( Indian Students are Aspiring for Overseas Education ) आकांक्षा बाळगून ( India Students Spending More on Education Abroad ) त्याच्या वाढत्या खर्चाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत आणि बँक कर्जाचा सहज प्रवेश विचारात घेत ( Indian Students Currently Spend 28 Billion Dollars ) आहेत. ( How to Take Bank Loan ) विशेषत: विकसित देशांतील परदेशी विद्यापीठांतील शिक्षणावर मोठा खर्च करावा लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या कष्टाची कमाई आणि बचत मुलांच्या ( Banks are Giving More Loans for Overseas Courses ) भविष्यासाठी खर्च करण्याबरोबरच कोणतेही कर्ज घेण्यास पालक मागेपुढे पाहत नाहीत. परदेशातील अभ्यासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्य कर्ज मिळविण्यासाठी बरेच गृहपाठ करावे ( Banks Giving Loans without Securities ) लागतात.

भारतीय विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी तब्बल २८ अब्ज डाॅलर करतात खर्च : अलीकडच्या काळात भारतातून परदेशात जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण खूप वाढले आहे. त्याच वेळी, परदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च येत्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. काही नामांकित संस्थांच्या सर्वेक्षणानुसार, भारतीय विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी तब्बल २८ अब्ज डॉलर्स खर्च करीत आहेत. दोन वर्षांत 2024 पर्यंत हे प्रमाण आणखी वाढून 80 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

परदेशी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि कामाचे परवाने मिळत असले परवाने नाहीत : परदेशी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि कामाचे परवाने मिळत असले तरी त्यातील बहुतेकांना पात्रता मिळत नाही. त्यामुळे बँक कर्जाची अत्यंत गरज भासते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी, भारत सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन यांनी एकात्मिक योजना तयार केली आहे. यानुसार, महाविद्यालय, वसतिगृह, परीक्षा, प्रयोगशाळा, पुस्तके, साधने, सावधगिरी ठेव, इमारत निधी आणि परत करण्यायोग्य ठेव यांच्याशी संबंधित फी भरण्यासाठी परदेशी शिक्षण कर्ज मिळू शकते.

भारतीय बॅंकांनी परदेशात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता केली सुविधा : आतापर्यंत, बँका कोणत्याही सिक्युरिटीजची मागणी न करता क्रेडिट गॅरंटी फंडातून 7.50 लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज मंजूर करीत आहेत. ही मर्यादा वाढवून ५० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. लवकरच 10 लाख एसबीआय, एचडीएफसी आणि इतर बँका त्यांच्या मान्यताप्राप्त परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखेशिवाय 40 लाख ते 50 लाख रुपये कर्ज देत आहेत.

कमी व्याजावर कर्ज मिळण्याची सुविधा : उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या अभ्यासाचे प्रमाणपत्र, पात्रता परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षेचे प्रमाणपत्र, प्रवेश पत्र, परदेशी शिक्षणासाठी फॉर्म I-20, फी संरचना, केवायसी कागदपत्रे अर्जदार, सह अर्ज आणि जामीन, पॅन (यासह) सादर करणे आवश्यक आहे. अल्पवयीन, आयकर रिटर्न, मालमत्ता दस्तऐवज आणि आधार (सरकारच्या व्याज माफी योजनेसाठी आवश्यक). यामध्ये जोखीम नसतानाही बँका तारण कर्जासाठी अधिक आणि कमी व्याजावर कर्ज देतील.

वितरीत केलेल्या रकमेवरच व्याज वसूल होणार : शैक्षणिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अत्यंत शिस्त आवश्यक आहे. एखाद्याने फक्त फी भरण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम घ्यावी. परंतु, बँकेच्या कर्ज ऑफर लेटरमध्ये देऊ नये. वितरीत केलेल्या रकमेवरच व्याज वसूल केले जाईल. अभ्यास पूर्ण झाल्यावर आणि कमाई सुरू झाल्यावर, कर्जाची परतफेड त्वरित सुरू करावी. जर परतफेड योग्य नसेल, तर बँका नोटीस पाठवतील आणि तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होईल.

एज्युकेशन लोन घेण्यापूर्वी सर्व तपशीलांची माहिती घ्यावी : आयकर कायद्याच्या कलम 80 अंतर्गत शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर संपूर्ण कर सूट दिली जाते. त्यामुळे एज्युकेशन लोन घेण्यापूर्वी अशा सर्व तपशीलांची माहिती गोळा करावी. अभ्यासक्रमांची निवड, त्यांचा खर्च आणि इतर तपशिलांवर सखोल संशोधन केले पाहिजे. परदेशातील काळ्या यादीत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी बँका कर्ज देणार नाहीत. व्हिसा मुलाखतींमध्ये, ते केवळ तुमच्या शिक्षणावरच नव्हे तर तुमच्या निवडलेल्या अभ्यासक्रमाचे तपशील, प्राध्यापक आणि महाविद्यालयीन फी यावरही प्रश्न विचारू शकतात जेणेकरून तुमच्या भविष्यातील योजनांबद्दल तुम्ही किती जागरूक आहात.