नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शिखर धवनने मंगळवारी येथील अरुण जेटली स्टेडियममध्ये दक्षिण आफ्रिकेवर 7 गडी राखून विजय मिळविलेल्या एकदिवसीय मालिकेच्या निर्णायक सामन्यात आपल्या गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे कौतुक केले, ज्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाविरुद्ध आतापर्यंत मदत केली. भारताने सर्वात कमी धावसंख्या यादरम्यान फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव हॅटट्रिक घेण्यापासून वंचित राहिला.

त्याने 2017 मध्ये ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात मॅथ्यू वेड, अॅश्टन आगर आणि पॅट कमिन्स यांच्या विकेट घेतल्यावर त्याची पहिली आंतरराष्ट्रीय हॅट्ट्रिक घेतली. दोन वर्षांनंतर, 2019 मध्ये, त्याने विशाखापट्टणम येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसरी एकदिवसीय हॅट्ट्रिक घेतली, जिथे त्याने शाई होप, जेसन होल्डर आणि अल्झारी जोसेफ यांना बाद केले.

कुलदीपने सिराजला सांगितले हॅटट्रिक हुकण्याचे 'हे' कारण

मात्र, कुलदीप यादवने संपूर्ण सामन्यात 4 बळी घेत सामनावीराचा किताब पटकावला आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला 99 धावांत गुंडाळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याआधी, 26 सप्टेंबर 1999 रोजी नैरोबी येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेची भारताविरुद्धची सर्वात कमी धावसंख्या होती, जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 117 धावांवर ऑलआऊट झाला होता.