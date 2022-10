मुंबई : पुढील वर्षी आशिया कप क्रिकेट खेळण्यासाठी भारतीय संघ ( Indian Team will Not Go to Pakistan to Play ) पाकिस्तानला जाणार ( BCCI ) नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) सचिव जय शाह यांनी मंगळवारी याची पुष्टी केली. आशिया चषक 2023 पाकिस्तानात होणार आहे आणि या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघ शेजारच्या देशात जाणार की नाही याबद्दल प्रश्न उपस्थित ( Secretary Jay Shah Confirmed Indian Team Not Go to Pakistan ) होते.

भारताने शेवटचा 2005-06 मध्ये राहुल द्रविडच्या नेतृत्वाखाली द्विपक्षीय मालिकेसाठी पाकिस्तानचा दौरा केला होता. भारत आणि पाकिस्तानने २०१२-१३ पासून द्विपक्षीय क्रिकेट मालिका खेळलेली नाही. मुंबईत झालेल्या बीसीसीआयच्या एजीएमनंतर सचिव जय शाह यांनी याला दुजोरा दिला आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आशिया चषक 2023 चे आयोजन करणार आहे.

आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष जय शाह यांनी, टीम इंडिया आशिया चषक 2023 साठी पाकिस्तानला जाणार नाही हे स्पष्ट केल्याने भारतीय संघ आशिया चषक 2023 साठी पाकिस्तानात जाणार नाही. आशियाई दिग्गज 2023 मध्ये आशिया चषक आणि 2025 ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या आगामी आवृत्तीचे यजमानपद भूषवणार असल्याने फ्लॅगशिप टुर्नामेंट पाकिस्तानमध्ये आयोजित केल्या जातील. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट शत्रुत्व कदाचित जगातील सर्वात भयंकर आहे यात शंका नाही.

बीसीसीआयच्या सचिवांनी मंगळवारी या स्पर्धेसाठी टीम इंडिया पाकिस्तानला जाण्याच्या अटकळ पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, आशिया कप तटस्थ ठिकाणी आयोजित केला जाईल. "आमच्याकडे आशिया चषक 2023 तटस्थ ठिकाणी होणार आहे. हे सरकार आहे जे पाकिस्तानला भेट देणाऱ्या संघाच्या परवानगीवर निर्णय घेते. त्यामुळे आम्ही त्यावर भाष्य करणार नाही. परंतु, 2023 आशिया चषकासाठी ही स्पर्धा काही तटस्थ ठिकाणी आयोजित केली जाईल, असे ठरवले आहे." जय शाह यांनी मंगळवारी मुंबईत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) 91 वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक आयोजित केल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले.

"2025 च्या चॅम्पियनशिप ट्रॉफीचे ठिकाण अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. जेव्हा ते निश्चित होईल तेव्हा आम्ही त्यावर भाष्य करू. आम्हाला आमच्या मीडिया अधिकारांमधून चांगली कमाई मिळत आहे. आमची कमाई वाढत असल्याने देशांतर्गत खेळाडूंना अधिक फायदे मिळावेत हा आमचा हेतू आहे," जो आमचा हेतू साध्य होताना दिसत आहे.

केवळ आशिया चषक खंडीय स्पर्धा आणि आयसीसी इव्हेंटमध्ये दीर्घकाळचे प्रतिस्पर्धी एकत्र येतात. त्यांनी शेवटची द्विपक्षीय मालिकेत भाग घेतल्यापासून, त्याला दहा वर्षांहून अधिक काळ लोटला होता. माजी जागतिक चॅम्पियन असलेल्या भारताने 2008 मध्ये आशिया चषक स्पर्धेसाठी पाकिस्तानला शेवटचा प्रवास केला होता.